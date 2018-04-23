Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:44
Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.
back in USSR
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:01
То, что у ваших календарь на один день сбился(это от постоянной жары помутнение) ещё ничего не значит. В гейропе они субботу с воскресеньем окучивают.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 05:10
Наши дали вашим не только идею выходного дня, но и вообще основу вашей религии.
А воскресенье это уже от язычества императора Константина решившего использовать ранее гонимое христианство для спасения Рима.
back in USSR
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:15
Дали ваши или нет это ещё большой вопрос. То, что заслуги себе приписали это точно. Но это ваши умеют. Маркетинг никто не отменял.
реклама
|