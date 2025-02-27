|
Картки - это хорошо.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:53
вопрос. Расплачивался картйкою в магазине не кассе, проверил остаток на карте и удивился, через неделю после покупок деньги с картки не снялись. Я еще подождакл немного - не снялись снова, я тогда картку заблокировал и уехал. Почему с обычной картки деньги не снимают во время покупки, было бы проще контролировать.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:18
sinowi написав:вопрос. Расплачивался картйкою в магазине не кассе, проверил остаток на карте и удивился, через неделю после покупок деньги с картки не снялись. Я еще подождакл немного - не снялись снова, я тогда картку заблокировал и уехал. Почему с обычной картки деньги не снимают во время покупки, было бы проще контролировать.
Значить просто був збій при оплаті, і вона не пройшла, а касир теж не помітив. Коротше, ви просто не заплатили
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:23
Так можно жить.Я на оплату карткою перешел после того, как меня обсчитали, пользуясь тем, что у меня не было разменных денег, самой мелкой купюрой у меня была 20 гривен, и сказали мне, что так и нужно. Значит ничья.
