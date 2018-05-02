Итоги: Энергетика 02.05.18

Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

«Цены не смогли удержать рост, достигнутый в понедельник, который были связан «усилением опасений по поводу возможного ограничения экспорта иранской нефти после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в том, что он имеет секретный план строительства ядерного оружия», - сказал Фавад Разакзада, технический аналитик на Forex.com.



США до 12 мая должны решить, следует ли продлевать санкции против Ирана в рамках сделки, направленной на сдерживание ядерной деятельности Тегерана.



«Учитывайте, что Иран является крупным нефтяным игроком - пятым в мире и третьим крупнейшим производителем стран-экспортеров нефти - и то, что решает США, окажет большое влияние на цены», - сказал он, добавив, что большая часть рисков Трампа, аннулирующих ядерное соглашение, уже оценивается в нефти.



Если США выйдут из соглашения 12 мая или раньше, ожидается, что иранский экспорт нефти упадет», - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM, оценивая возможную потерю в 400 000 баррелей в день.



«Хотя это может показаться незначительным, учитывая снижение мировых запасов, высокий спрос и уровень соответствия ОПЕК и партнеров, нефть может быстро добавить дополнительные $5 к текущим ценам», - сказал он.



Цены на нефть снизились во вторник на фоне признаков роста добычи и запасов нефти в США, несмотря на неопределенность относительно того, удастся ли США выйти из ядерной сделки по Ирану.Данные API указывают на рост запасов нефти в США за неделю на 3.43 млн. баррелей.Как следует их опубликованных 01-го данных Американского института нефти (API), запасы черного золота в США за неделю до 27 апреля незначительно выросли, а запасы нефтепродуктов ощутимо сократились. Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +3,43 млн.;запасы в Кушинге: +0,725 млн.;запасы бензина: +1,6 млн.;запасы дистиллятов: -4,08 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +0,9 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов ждут роста, 4 - снижения);запасы бензина: -0,619 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 — роста);запасы дистиллятов: -1,5 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 — сохранения запасов без изменения);запасы сырой нефти в Кушинге: +1,0 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Случай так называемой «разводки лохов».На пресс-конференции во французском городе Компьене по итогам российско-германо-французской встречи на высшем уровне Владимир Путин заявил, что планы России по развитию транспортной инфраструктуры для поставок энергоносителей не направлены против кого бы то ни было, они служат целям диверсификации транспортных потоков для основных потребителей в Европе.«Россия не планирует сокращения объемов транзита энергоносителей через те страны, которые используются в качестве таковых традиционно»,- отметил Путин.Спустя девять лет, Алексей Миллер не сдержался и выдал «газпромовскую тайну»: - «Во-первых, я хочу сказать, что обвинения в отношении того, что вдруг ни с того ни с сего Украину стали обходить, стали снимать транзитные объемы — чуть ли это не произошло прямо сегодня. Совершенно нет. Проект «Турецкий поток» не является первым. Самым первым проектом обхода Украины был проект «Ямал — Европа» вместе с нашими польскими партнерами. Именно «Ямал — Европа» — это первый проект по обходу Украины».Как говорят классики, «выдал гадюка».2006 г. - Дезинформационная кампания в поддержку «Северного потока».Перед запуском проекта «Северный поток» Путин лично вбросил массу дезинформации. Например, на встрече с участниками клуба «Валдай» в сентябре 2006 года Путин говорил: - «Только этим я могу объяснить абсолютно надуманную «проблему Североевропейского газопровода». Он никому не мешает, никому не вредит, не подрывает ничьих интересов. Ни у кого ничего не отнимает. Мы же, прокладывая трубопровод по дну Балтийского моря, ни у кого ничего не забираем, никаких объемов прокачки ни у кого не снимаем. Мы говорим только о том, что вновь законтрактованные 60 миллиардов и, возможно, больше в будущем мы будем направлять по новому маршруту. Мы не снимаем никакого напряжения на трубопроводную систему ни через Польшу, ни через Украину. Все остается как было. И это специалисты прекрасно знают, все прекрасно понимают – делают вид, что не замечают. И я, повторяю, считаю, что это исключительно по политическим соображениям».На самом деле, никаких «вновь законтрактованных 60 миллиардов» не было. Президент элементарно вводил слушателей в заблуждение. «Северный поток» не дал никакого роста экспорта - наоборот, с вводом газопровода в строй объемы снизились. Разумеется, «Северный поток» был заполнен за счёт сокращения транзита через Украину.Сейчас руководство России и Газпрома проводит точно такую же кампанию в поддержку «Северного потока-2».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: