RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:26

Украинский газ стоит 80 долларов. На этот возглас Яценюка купились сотни тысяч граждан на Майдане. А что изменилось за четыре года.
mikola963
 
Повідомлень: 949
З нами з: 25.09.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30

  AGK написав:
  valme написав:
  yevgenmuza написав:Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.


Поэтому газ вам должны бесплатно подавать?

Никто не говорит что бесплатно! Хотя бы по себестоимости его добычи

Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
forumreader
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 09.09.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, kohut і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
12 589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 13:48
Bayern
Підраховано, скільки українців працює в Польщі 1, 2
R2 » Пон 30 кві, 2018 20:16
12 790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 11:31
phantom_systems
Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 20:24
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 18:17
Sharpe
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56012)
03.05.2018 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.