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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:26

Украинский газ стоит 80 долларов. На этот возглас Яценюка купились сотни тысяч граждан на Майдане. А что изменилось за четыре года.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:30

  AGK написав:
  valme написав:
  yevgenmuza написав:Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.


Поэтому газ вам должны бесплатно подавать?

Никто не говорит что бесплатно! Хотя бы по себестоимости его добычи

Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:07

  coulthard написав:“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер. Вопрос к Гройсману: Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро? Людей просто обманывают?

Она будет ровно такая на какую готовы работать люди и платить бизнес, у нас больше момент "на которую готовы работать люди", хоть бизнес и не может платить 3к евро но и больше 8 готов платить точно просто людей устраивает жить в нищете, тех кого не устраивает получают больше на порядок и они выводят этот средний показатель в 8тыс относительно большинства тех кто получает менье 5тыс в нашей стране
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:14

Re: нову ціну на газ

Это уже нац.забава - постоянно повышать цену газа.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15

mikola963, изменилось то, что украинский газ стал еще дешевле в долларах из-за обвала курса гривны. Но мы холопы и батраки, поэтому наш газ нам не принадлежит, а огромная разница оседает в карманах всяких шуфричей и кононенок.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:28

Где детали? Опять только грязные сплетни. Название статьи снова полностью противоположно содержанию.
mr_haos-999
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1
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:35

Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?


Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:44

  yevgenmuza написав:
Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?


Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?

О, пошли условия, вполне ожидаемые. А если я не потребляю газа, ты мою норму себе заберешь? По назначенной собою цене? С какого перепугу? Я вот хочу, чтобы ее продали промышленности по 9-10 грн, как сейчас у Нафтогаза. Или вообще загнали на спотовый рынок ЕС где-то в феврале. То как делить будем?
Все "льготные нормы" - это заигрывание властьдержащих с электоратом. Только не доходит среднему представителю электората, что эти все игры за его счет. И не волнует его ни прозрачность процессов добывания ресурса, ни растрат поступающих в бюджет денег.... нет, дайте сжечь газа подешевле, а во всем остальном хоть на порядки больше опрокиньте, цель достигнута, газ - "народный".
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:46

  hxbbgaf написав:mikola963, изменилось то, что украинский газ стал еще дешевле в долларах из-за обвала курса гривны. Но мы холопы и батраки, поэтому наш газ нам не принадлежит, а огромная разница оседает в карманах всяких шуфричей и кононенок.

Не только валютная себестоимость собственной добычи снизилась.

Еще и импортная составляющая в общем потреблении снизилась. О каком немецком хабе заикается Премьер, если нынешняя доля собственного газа в общем потреблении составляет уже за 60% (21 млрд кубов добыча при потреблении 35 млрд).

Еще 5 лет назад, когда общее потребление было на уровне 50 млрд кубов при том же уровне добычи, что и сейчас, можно было ориентироваться на стоимость импорта (хотя этого для населения не делали, и продавали с минимальной наценкой к себестоимости добычи своего), но сегодня - это просто нонсенс!

Подчеркиваю - прибыль Нефтегаза зашкаливает. Как раз за счет того, что дешевый украинский газ продают населению с наценкой даже к импортному, не говоря уже о себестоимости своего. 40 млрд грн за 2017 и прибыль продолжает неуклонно расти! Заткнулся бы уже Премьер, народ ведь не такой тупой, как им кажется...

https://ukranews.com/news/559878-neftegaz-pochty-dognal-gazprom-po-prybyly
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