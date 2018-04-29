Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?
А як тут правильно розподілити? Одна сім'я 5 чоловік проживає в однокімнатній квартирі, їм на 5-х припустим 200 пільгових кубів на місяць, використовують вони його лише 5 місяців в рік. А у іншого одного українця у власності 4 квартири і один будинок з газовим бойлером. Йому тоді 1000 кубів пільгового газу на місяць виділяти і він ще і влітку буде ним воду гріти? Різниця в виділені пільгового газу вийде 40 проти 1000, в 25 разів (разів в 30, якщо другий українець ще й влітку хоч в одному будинку свою пільгову норму буде вибирати). Як таке регулювати?
Я не понимаю, что все всполошились. Повышение тарифа на газ и электроэнергию это вопрос времени, а не целесообразности.
Газ будет повышен 100% какая бы власть не была. Сейчас Украина не может погашать свои долги, а за продление кредита МВФ(на самом деле это требование евросоюза и США) выполнить условие повысить цену на газ.
И на данный этап времени повышение тарифа на газ не является проблемой, действует субсидии с запредельными нормативами.
И теряют больше облгазы фирташа, а не населения. Население не продает газ для бытовых нужд промышленности.
И второй миф это газ собственной добычи только для населения. У нас весь газ смешанный, и доходы населения зависят от цены газа для промышленности. Я не понимаю как можна разделять два тарифа. И оба влияют на благосостояние экономики и автоматически доходы и платежоспособность граждан.
Единственная проблема это открытость данных и прозрачные покупки, тендеры. Но даже здесь я не могу не заметить, что движение есть.
От субсидий с запредельными нормативами и повышения цены на газ страдают не облгазы Фирташа, а честные налогоплательщики, которые работают по-белому, показывают весь свой доход, а в результате обязаны содержать армию хитрожопых субсидиантов, многие из которых ничуть не беднее тех, кто вынужден их содержать.
freeze написав:Очень сомневаюсь, при некоторых раскладах изменения власти, скорее всего может быть цена понижена. Чтоб зря не спорить на эту тему - тут недолго осталось посмотреть как всё будет.
Забудьте наконец-то о дешевым газе. Даже рашка для своих граждан каждый год поднимает. Приход к власти популистов неизбежен рано или поздно, но это шаг назад для всех. Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу(как было почти всегда ранее), взамен строительства дорог,развития здравоохранения, образования и тд. Как в пословице "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"
tollyn написав:Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу
Недорого - это не значит в убыток. Это значит, что нефтедобывающие компании должны получать разумную прибыль и могли инвестировать в производство. А для этого надо убрать монополизм мутной организации Нафтогаз. И разобраться с налогообложением добытчиков, их доят огромными налогами, в результате раздуваются невиданно цены, эти налоги как говорят государство сразу пускает на субсидии, потому что значительная часть населения не может платить раздутые самим же государством цены. Как бы замкнутый круг.
Kart написав:От субсидий с запредельными нормативами и повышения цены на газ страдают не облгазы Фирташа, а честные налогоплательщики, которые работают по-белому, показывают весь свой доход, а в результате обязаны содержать армию хитрожопых субсидиантов, многие из которых ничуть не беднее тех, кто вынужден их содержать.
Я с одной стороны и против субсидии и понимаю, что без нее никуда так есть люди которым она помогает. Одно запоздалое решение это монетизация субсидий. Это уже неплохо, автоматически люди будут экономить. И вкладыватся в энергозбережение.
Я не понимаю как многие не понимают. Один пример загнать Украину в кабалу по дешевому газу. И второй пример помочь населению утеплить дом и уменьшить потребление газа. При этом для потребителей стоимость отопления не должна поменятся.