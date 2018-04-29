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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:54

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

  freeze написав:Недорого - это не значит в убыток. Это значит, что нефтедобывающие компании должны получать разумную прибыль и могли инвестировать в производство. А для этого надо убрать монополизм мутной организации Нафтогаз.

Я понимаю, что не везде все чисто. Но у нефтегаза нет монополии. Есть монополия только в облгазов фирташа. Нефтегазу невыгодно продавать населению, намного выгоднее промышленности это тоже факт.
tollyn
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:58

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

И цену на газ повлияет только конкуренция, больше ничего. Порядочных руководителей не существует в природе.
tollyn
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  yevgenmuza написав:
Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?
А чим сьогоднішня система відрізняється від Вами запропонованої?

20 млрд м3 газу власного видобутку продають по 6,7 за 134млрд грн , з яких 77 млрд(58%) повертають у вигляді субсидій найбіднішим.
Якщо грубо то - 58% газу роздали безкоштовно найбіднішим (70% населення) , а оплатив цей банкет середній клас і найбагатші(30% населення)...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:20

Газа собственной добычи вполне хватает на нужды населения, а он существенно дешевле, причем тут европейские хабы ?
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:11

  75stasstas75 написав:Газа собственной добычи вполне хватает на нужды населения, а он существенно дешевле, причем тут европейские хабы ?

дуже цікава у вас логіка, значить нафтогаз, який виплачує податки в бюджет і зарплати в Україні - має газ продавати задешево, а у іноземних постачальників будемо купувати задорого? будемо підтримувати іноземні економіки, а своєю підітремося
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:57

  olexiy_ogryzko написав:
  75stasstas75 написав:Газа собственной добычи вполне хватает на нужды населения, а он существенно дешевле, причем тут европейские хабы ?

дуже цікава у вас логіка, значить нафтогаз, який виплачує податки в бюджет і зарплати в Україні - має газ продавати задешево, а у іноземних постачальників будемо купувати задорого? будемо підтримувати іноземні економіки, а своєю підітремося


Не ну конечно зарплаты всяким Колобовым и прочей шушвали по ляму откудато брать надо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:29

А пан гройсман не подумав зміцнити гривню по відношенню до долара щоб ціна в грн зменшилась замість того щоб шукати кошти на субсидії і друкувати їх в нац банку
dian701
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:26

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

  tollyn написав:И цену на газ повлияет только конкуренция, больше ничего.
Вот, пока нет конкуренции, будем получать немалую цену от монополиста.
Где еще эти механизмы мутные с субсидиями работают за бугром?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:28

  dian701 написав:А пан гройсман не подумав зміцнити гривню по відношенню до долара щоб ціна в грн зменшилась замість того щоб шукати кошти на субсидії і друкувати їх в нац банку

Дійсно, там ж просто кнопку натиснути "зміцнити гривню" і все :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:26

  Faceless написав: Дійсно, там ж просто кнопку натиснути "зміцнити гривню" і все

Можно ещё целую неделю скупать доллар, и не продавать ни цента, как НБУ в последнее время часто делает.
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