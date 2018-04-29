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Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:45
olexiy_ogryzko написав:
дуже цікава у вас логіка, значить нафтогаз, який виплачує податки в бюджет і зарплати в Україні - має газ продавати задешево, а у іноземних постачальників будемо купувати задорого? будемо підтримувати іноземні економіки, а своєю підітремося
не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная
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