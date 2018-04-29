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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:45

  olexiy_ogryzko написав: дуже цікава у вас логіка, значить нафтогаз, який виплачує податки в бюджет і зарплати в Україні - має газ продавати задешево, а у іноземних постачальників будемо купувати задорого? будемо підтримувати іноземні економіки, а своєю підітремося

не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:59

  Kart написав:От субсидий с запредельными нормативами и повышения цены на газ страдают не облгазы Фирташа, а честные налогоплательщики, которые работают по-белому, показывают весь свой доход, а в результате обязаны содержать армию хитрожопых субсидиантов, многие из которых ничуть не беднее тех, кто вынужден их содержать.


Я смотрю власти удалось для некоторых стрелки перевести на хитрожопых субсидиантов -
точно точно, они виновники всех наших бед - вешать их вешать :lol: :lol: :lol:
А вас не посещали мысли, что если даже убрать эту хитрожопую составляющую - платить вы все равно будете столько, сколько этой власти в голову взбредет!
Покорно платишь и молчишь, значит это еще не предел твоих возможностей и т.д
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:12

  Ratatui написав:Не ну конечно зарплаты всяким Колобовым и прочей шушвали по ляму откудато брать надо

Коболев - это видимая верхушка айсберга. Вместе с ним там заправляет ещё и сынок той самой Витренко. Династия
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:25

  75stasstas75 написав: не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная

белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:45

  olexiy_ogryzko написав:..
белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет

тем не менее эти лодыри, скорее всего, как и вы - граждане, народ Украины, а ведь недра принадлежат народу. Не? Может не тому народу, а народу в районе Иерусалима или Нью-Йорка, как вы думаете?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:22

  olexiy_ogryzko написав:
  75stasstas75 написав: не надо задешево его продавать, стоимость газа собственной добычи гораздо меньше, населению и продавать по реальной цене газа, добываемого в Украине, причем тут вся остальная белиберда вами написанная

белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет


Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно :lol: Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:28

Газ это не бензин для машин. Машина это не обязательная вещь для жизни и без нее можно прожить. А вот газ это энергетический продукт который просто необходим для жизни простого человека хоть от от одного года хоть до ста лет. Да есть села без газа в Украине и люди там без него спокойно живут ( это в моей Черниговской области где хватает дров и деревьев ) . Но как жить без газа в городе или райцентре ??? дровами в квартире не натопишь и еду не приготовишь , газ это социальный продукт и потому власть все 26 лет вбивала в голову населения Украины что газ добытый в Украине это народное достояние и оно априори не может стоить так-же как газ закупаемый за границей . Наиболее яркое объяснение давал народный депутат Яценюк по всем канал телевидения и он в то время был прав.
makishin60
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