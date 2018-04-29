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Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:58
hxbbgaf написав: Bayern написав: olexiy_ogryzko написав:
белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет
Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно
Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.
Вроде ж уже давно 6800, откуда 4-5?
Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:00
hxbbgaf написав:
Здрасьте приехали. Так это мы за свой же газ теперь должны переплачивать в разы рада погашения долгов? Какое отношение долги имеют к газу? Если не могут гасить долги, пусть объявляют дефолт.
Они ж не могут прислать квитанции "на погашение внешних валютных долгов"
Хотя...
Всё IMHO
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:17
tollyn написав:
Приход к власти популистов неизбежен рано или поздно, но это шаг назад для всех. Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу(как было почти всегда ранее), взамен строительства дорог,развития здравоохранения, образования и тд.
Популисты то такое - но вот только при любой дорогой цене газа ни о каком строительстве медицины или дорог на сдачу речь не идет и идти не будет. Сверхприбыль отчасти рассуют по карманам, ну и отчасти быть может долги отдадут - если кредиторы будут сильно напирать. А учитывая что в последние годы госдолг только растет в валюте - дыра в кармане пересичного будет только увеличиваться. Вы по дорогой цене просто оплачиваете чужой банкет, да и все...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:47
Bayern написав: hxbbgaf написав: Bayern написав:
Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно
Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.
Вроде ж уже давно 6800, откуда 4-5?
Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
Ще раз
Зараз - 6800 і 77 млрд субсидій грн
Опустити до 4000 можна , але тоді на субсидії залишиться 21 млрд грн
Тепер просто можна побачити хто виграє від такого кроку...
Виграють багаті і середні ( бо заплатять за газ менше )
Програють бідні- бо отримають на 56 млрд грн менше субсидій ( сума субсидій зменшиться на 65% , а ціна газу зменшиться на 35%)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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