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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:03

  1007qwert написав:
  sakovskiy1988 написав:а при чем здесь цена на европейских хабах к газу, который добывается в Украине и по закону должен идти на нужды населения?

Когда выбирали президентом олигарха Порошенко надо было мозги включить, Тимошенко бы не допустила надувательства с тарифами в таком масштабе.


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Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:01

  budivelnik написав:1 Ми купуємо не тільки газ 2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3 1 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів 2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку... У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж 3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій.... Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області) Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні. От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно. ПС для москаликів Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет... Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП

субсидії і все інше це мильна кулька, України імпортує газ по тій причині що більше споживає чим добуває, за статистикою за 2017р в Україні видобули 20млрд кубів населення спожило 17млрд кубів, вартість закупівлі Укрнафтогазом газу власного виробництва ну ніяк не перевищує 150дол даже з вирахуванням транспортування до кінцевого споживача, з чого взялись ці кінські ціни? МВФ не говорив що мають бути кінські ціни, а тільки те щоб біло збалансоване ціноутворення, так яким же воно може бути збалансированішим де компанія видобувник працює в прибуток... а те що доходи укрнафтогазу ідуть в бюджет "то таке..."
pro9093
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 17:30

  pro9093 написав:
  budivelnik написав:1 Ми купуємо не тільки газ 2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3 1 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів 2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку... У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж 3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій.... Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області) Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні. От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно. ПС для москаликів Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет... Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП

субсидії і все інше це мильна кулька, України імпортує газ по тій причині що більше споживає чим добуває, за статистикою за 2017р в Україні видобули 20млрд кубів населення спожило 17млрд кубів, вартість закупівлі Укрнафтогазом газу власного виробництва ну ніяк не перевищує 150дол даже з вирахуванням транспортування до кінцевого споживача, з чого взялись ці кінські ціни? МВФ не говорив що мають бути кінські ціни, а тільки те щоб біло збалансоване ціноутворення, так яким же воно може бути збалансированішим де компанія видобувник працює в прибуток... а те що доходи укрнафтогазу ідуть в бюджет "то таке..."
Ще раз
1 В ціні газу власного виробництва розмір податків становить 70%
Тобто при ціні продажу в 6700 - 2000 грн/1000м3 -це вартість добування і 4700 грн/1000 м3 - це податки
2 17 млнрд м3 х 4700грн/1000м3=80 млрд грн
3 Розмір субсидій =77 млрд грн

От і виходить - як тільки знизиться ціна(кінцева) то на ту ж суму знизиться розмір податків і розмір субсидій
На виході - багаті виграють , бо стануть платити менше
бідні програють - бо не отримають субсидій
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:35

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

  budivelnik написав:От і виходить - як тільки знизиться ціна(кінцева) то на ту ж суму знизиться розмір податків і розмір субсидій
На виході - багаті виграють , бо стануть платити менше
бідні програють - бо не отримають субсидій


Ціну планують підняти, відповідно к-ть субсидованих та розмір субсидії знову зросте. На виході програє середній клас, який не попаде під субсидії і заплатить за себе, субсидованого і на прибуток багатим, в тому числі і "ефективним менеджерам" з нафтогазу.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 04:15

  Vip написав:
  budivelnik написав:От і виходить - як тільки знизиться ціна(кінцева) то на ту ж суму знизиться розмір податків і розмір субсидій
На виході - багаті виграють , бо стануть платити менше
бідні програють - бо не отримають субсидій
Ціну планують підняти, відповідно к-ть субсидованих та розмір субсидії знову зросте. На виході програє середній клас, який не попаде під субсидії і заплатить за себе, субсидованого і на прибуток багатим, в тому числі і "ефективним менеджерам" з нафтогазу.
1 Ми говоримо про сьогоднішні ціни/субсидії - тут все нормально
2 Коли піднімали ціни на газ з 0,75грн/м3 до 6,7 грн/м3 - одночасно для середнього класу опустили рівень оподаткування Фонду заробітної плати з 42% до 22%
Я наприклад не здивуюсь , коли підняття цін на газ( яке не факт що відбудеться) буде проведено одночасно з подальшим зменшення оподаткування Фонду заробітної плати
3 Тоді програють ті хто офіційно не працював і виграють ті хто працює максимально по білому.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 07:20

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

  budivelnik написав:для середнього класу опустили рівень оподаткування Фонду заробітної плати з 42% до 22%


Це Ви тільки про для певного діапазону зарплат, бо загальне навантаження:
згідно діючого законодавство загальна ставка оподаткування фонду оплати праці становить 41,5 %. http://www.appu.org.ua/news/--04959/

З другого боку доходи понад не оподатковуються:
Максимальна величина бази нарахування
З 01.01.2018 року вона становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом: 3723 X 15=55 845 грн. https://news.dtkt.ua/labor/compensation/46607


По ціні газу побачимо - з одного боку маємо ріст цін на нафту і відповідно на газ, хочеться кредитів МВФ, з другого вибори на носі і дуже розганяти ціну не випадає.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:11

  Vip написав:
  budivelnik написав:для середнього класу опустили рівень оподаткування Фонду заробітної плати з 42% до 22%
Це Ви тільки про для певного діапазону зарплат, бо загальне навантаження:
згідно діючого законодавство загальна ставка оподаткування фонду оплати праці становить 41,5 %. http://www.appu.org.ua/news/--04959/
Це я про ЄСВ , було 42% ЄСВ+15% Прибутковий = 57%
Стало 22% ЄСВ+18% Прибутковий+1,5% військовий=41,5%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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