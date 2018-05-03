Итоги: Энергетика 03.05.18

Додано: Чет 03 тра, 2018 12:29

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 апреля, увеличились на 6,2 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 436 миллионов баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 0,7 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тысячи баррелей в сутки, или на 0,3% - до 10,619 миллиона баррелей в сутки.



Запасы бензина в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 238 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей.



Кроме того, в понедельник управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США сообщило, что среднесуточная добыча нефти в стране в феврале вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории страны достигла 10,264 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,6% с январского уровня.



Отчет Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы выросли гораздо сильнее, чем ожидалось, а также неожиданно выросли запасы бензина.

Рост курса доллара является негативным фактором для цены, так как делает её выше для покупателей в других валютах.



По данным Администрации энергетической информации (EIA) запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,22 млн. баррелей.



Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали роста запасов на 1,8 млн. баррелей. По данным Американского института нефти, вышедшим во вторник, рост запасов был 3,4 млн. баррелей.



Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 1,2 млн. баррелей, запасы дистиллятов — снизились на 3,9 млн. баррелей, согласно EIA. По опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 1 млн. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей.

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