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фондовый рынок 04.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:24 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.05.18 США



Фондовые индексы США отошли от своих минимумов в четверг, индекс Dow Jones показал трехзначное внутридневное падение, закрывшись ростом, так как инвесторы ждали ключевого показателя месячной занятости в пятницу.



Нестабильная торговля была подкреплена квартальными результатами, которые не смогли произвести впечатление на Уолл-стрит, неопределенностью в отношении плана Федеральной резервной системы - несмотря на заседание в среду - и беспокойствами о полномасштабной торговой войне США и Китая.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,17 пункта, или меньше 0,1%, до 23 930,15 пункта. Ранее Dow снижался на 394 пункта, преодолев 200-дневную скользящую среднюю на уровне 23 750,50 пункта в первый раз с начала апреля.



Индекс S&P500 снизился на 5,94 пункта, или 0,2%, до 2 629,75 пункта, после того, как он также кратковременно пробил свою 200-дневную скользящую среднюю на уровне 2 614,99 пункта.



Индекс Nasdaq закрылся снижением на 12,75 пункта, или 0,2%, до 7 088,15 пункта.



В Пекине США и КНР начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва: в среду ФРС объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.



Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до $49 миллиардов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до $50 миллиардов.



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.



«Экономика в целом в порядке, однако присутствует значительная неопределенность, не позволяющая одному сектору превалировать над другим», - прокомментировал управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли.



«Похоже, что отыгрыш раннего снижения был быстрой защитой 200-дневной скользящей средней. Этот уровень приносит много систематических покупателей », - сказал Майкл Антонелли.



«Самое главное, что сейчас не хватает на рынке, - это катализатора, который подтолкнет нас выше. И если сильные отчеты о доходах не смогли этого, то что тогда это может сделать? Вот почему все ближе к кнопке продажи, чем к кнопке покупки», - сказал Джейн Кинахан, главный стратег TD Ameritrade.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,02%, до 23 930,15 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,23%, до 2 629,73 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,18%, до 7 088,15 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок снизился, закрывшись около минимума дня. Распродажа ускорилась на фоне снижения фондового рынка в США в начале торговой сессии, что продолжило снижение после завершения заседания FOMC в среду.



Также инвесторы отреагировали на неожиданное снижение инфляции в еврозоне.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%. Уровень закрытия был минимальным с 26 апреля. В среду индекс вырос на 0,6%, до максимального уровня закрытия со 2 февраля.



Пара евро-доллар выросла на 0,3%, но остается ниже 200-дневной средней и уровня $1,2000.



Индекс Stoxx 600 снизился с двухмесячного максимума после того, как европейские рынки получили возможность отреагировать на завершение заседания FOMC США. В заявлении FOMC говорилось, что значения основного и базового показателей инфляции приближаются к цели центрального банка 2%. Однако трейдеры не увидели определённости в том, когда может измениться ожидаемый темп повышений ставки ФРС в этом году.



В то время как ФРС сообщает о росте инфляции, инфляция в еврозоне снизилась ниже ожиданий. Замедление инфляции и экономического роста в этом году может привести к осторожности ЕЦБ при решении о начале завершения мер стимулирования экономики.



Экономические данные:

Индекс потребительских цен в апреле был 1,2% г/г, что ниже 1,3% г/г в марте. Неожиданное снижение идёт вразрез с целью инфляции ЕЦБ немного ниже 2%.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле был ниже ожиданий, что является еще одним знаком замедления экономики Великобритании. Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/CIPS в апреле был 52,8, по сравнению с прогнозом 53,4. Это выше 51,7 в марте, когда был достигнут минимум за 20 месяцев.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%. Уровень закрытия был минимальным с 26 апреля. В среду индекс вырос на 0,6%, до максимального уровня закрытия со 2 февраля.



Британский FTSE 100 просел на 0,54% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 502,69 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,88% до 12 690,15 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,5% — на отметке 5 501,66 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками.



По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.



Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.



Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,4% - до 2274,07 пункта, РТС - на 0,73%, до 1128,22 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,9% - до 63,47 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 75,98 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,15 за баррель.

Акции Сбербанка подешевели на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,52%, «Газпрома» — на 1,23%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,35%, Московской биржи — на 1,04%.



Основные российские фондовые индексы завершают торги четверга падением. Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, до 63,47 RUB/USD и до 75,98 RUB/EUR соответственно.



04-го индексы РФ останутся под давлением, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2 270—2 300 пунктов, индекс РТС — 1 130—1 150 пунктов. Рублевые пары будут консолидироваться в районе текущих отметок. 04 мая пятница, поэтому настроение на рынке РФ будет расслабленное.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 03 мая, понизился на 5,62 пункта или на 1,18% до уровня 469,16 пунктов.



Объем торгов за день составил 104,8 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в среду 02 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,67 пункта или на 0,14% до уровня 474,78 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,10 пунктов или на 48,91% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне неопределенности относительно результатов торговых переговоров КНР и США, которые стартуют 3 мая.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,16% - до 3076,32 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 1770,6 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,65%, до 30216,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2496,12 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,85% и составил 6101,6 пункта.



Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



В четверг внимание инвесторов обращено на двухдневные торговые переговоры между Китаем и США, которые стартуют в Пекине 3 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.



Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Дополнительное давление на биржи АТР оказывает тот факт, что фондовые индексы США в среду снизились после ожидаемого решения FOMC Федрезерва о сохранении базовой ставки на уровне 1,5-1,75%. При этом трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.



В то же время аналитик компании Westpac Эллиот Кларк, отмечает, что ФРС придерживается оптимистичных взглядов на перспективы экономики США и намерена продолжать повышать ставку постепенно.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «зеленой зоне», инвесторы сосредоточили свое внимание на двухдневных торговых переговорах США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64% - до 3100,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,01%, до 1792,89 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,34% - до 30313,37 пункта, корейский KOSPI - на 0,73%, до 2487,25 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся к закрытию на 0,8% и составил 6098,3 пункта.



Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



В четверг начинаются двухдневные переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Некоторое давление на биржи региона оказывали индексы США, которые по итогам закрытия среды опустились на 0,4-0,7%. Вечером в среду FOMC Федрезерва США ожидаемо сохранил ставку на текущем уровне в 1,5-1,75%. ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%.



В-третьих, ключевые фондовые индексы Европы демонстрируют в четверг отрицательную динамику.



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.10 Киева был в «минусе» на 0,07% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составлял 7 537,65 пункта.



Немецкий DAX на 14.00 Киева опустился на 0,3% до 12 763,88 пункта.



Французский САС 40 на 14.05 Киева понизился на 0,25% до отметки 5 515,26 пункта.



Отечественные биржевые индексы, сменив полярность, в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,66% - до 1780,7 пункта, индекс ПФТС снизился на 1,18% - до 469,16 пункта.



Объем торгов на УБ составил 114,5 млн. грн., в том числе акциями - 2,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 104,8 млн. грн., в том числе акциями 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+3,29%), Донбассэнерго (+3,1%) и Турбоатома (+0,28%).

Снизились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-1,44%) и Укрнафты (-1,39%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-5,24%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,78%).



Варшавская фондовая биржа в четверг была закрыта в связи с празднованием в Польше Дня конституции.



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий трейдерами статистики по рынку труда США.



По состоянию на 7.32 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12% - до 3097,02 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,11%, до 1794,88 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 30208,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2470,48 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47%, до 6068,6 пункта.



Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по рынку труда страны. В частности, инвесторы ожидают данных по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls).



По мнению главы отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани, азиатские индексы могут продемонстрировать краткосрочный отскок вниз после выхода статданных в том случае, если рост занятости в США окажется слабым, что, в свою очередь, повысит опасения инвесторов по поводу ускорения темпов повышения процентной ставки Федрезервом США.

В среду регулятор объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых.



Участники рынка также продолжают ожидать новостей о двухдневных торговых переговорах между США и Китаем, которые проходят в Пекине, начиная с 3 мая. Страны начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками.



По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.



Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.



Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США отошли от своих минимумов в четверг, индекс Dow Jones показал трехзначное внутридневное падение, закрывшись ростом, так как инвесторы ждали ключевого показателя месячной занятости в пятницу.Нестабильная торговля была подкреплена квартальными результатами, которые не смогли произвести впечатление на Уолл-стрит, неопределенностью в отношении плана Федеральной резервной системы - несмотря на заседание в среду - и беспокойствами о полномасштабной торговой войне США и Китая.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,17 пункта, или меньше 0,1%, до 23 930,15 пункта. Ранее Dow снижался на 394 пункта, преодолев 200-дневную скользящую среднюю на уровне 23 750,50 пункта в первый раз с начала апреля.Индекс S&P500 снизился на 5,94 пункта, или 0,2%, до 2 629,75 пункта, после того, как он также кратковременно пробил свою 200-дневную скользящую среднюю на уровне 2 614,99 пункта.Индекс Nasdaq закрылся снижением на 12,75 пункта, или 0,2%, до 7 088,15 пункта.В Пекине США и КНР начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва: в среду ФРС объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до $49 миллиардов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до $50 миллиардов.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.«Экономика в целом в порядке, однако присутствует значительная неопределенность, не позволяющая одному сектору превалировать над другим», - прокомментировал управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли.«Похоже, что отыгрыш раннего снижения был быстрой защитой 200-дневной скользящей средней. Этот уровень приносит много систематических покупателей », - сказал Майкл Антонелли.«Самое главное, что сейчас не хватает на рынке, - это катализатора, который подтолкнет нас выше. И если сильные отчеты о доходах не смогли этого, то что тогда это может сделать? Вот почему все ближе к кнопке продажи, чем к кнопке покупки», - сказал Джейн Кинахан, главный стратег TD Ameritrade.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок снизился, закрывшись около минимума дня. Распродажа ускорилась на фоне снижения фондового рынка в США в начале торговой сессии, что продолжило снижение после завершения заседания FOMC в среду.Также инвесторы отреагировали на неожиданное снижение инфляции в еврозоне.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%. Уровень закрытия был минимальным с 26 апреля. В среду индекс вырос на 0,6%, до максимального уровня закрытия со 2 февраля.Пара евро-доллар выросла на 0,3%, но остается ниже 200-дневной средней и уровня $1,2000.Индекс Stoxx 600 снизился с двухмесячного максимума после того, как европейские рынки получили возможность отреагировать на завершение заседания FOMC США. В заявлении FOMC говорилось, что значения основного и базового показателей инфляции приближаются к цели центрального банка 2%. Однако трейдеры не увидели определённости в том, когда может измениться ожидаемый темп повышений ставки ФРС в этом году.В то время как ФРС сообщает о росте инфляции, инфляция в еврозоне снизилась ниже ожиданий. Замедление инфляции и экономического роста в этом году может привести к осторожности ЕЦБ при решении о начале завершения мер стимулирования экономики.Экономические данные:Индекс потребительских цен в апреле был 1,2% г/г, что ниже 1,3% г/г в марте. Неожиданное снижение идёт вразрез с целью инфляции ЕЦБ немного ниже 2%.Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле был ниже ожиданий, что является еще одним знаком замедления экономики Великобритании. Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/CIPS в апреле был 52,8, по сравнению с прогнозом 53,4. Это выше 51,7 в марте, когда был достигнут минимум за 20 месяцев.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,9% - до 63,47 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 75,98 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,15 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,52%, «Газпрома» — на 1,23%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,35%, Московской биржи — на 1,04%.Основные российские фондовые индексы завершают торги четверга падением. Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, до 63,47 RUB/USD и до 75,98 RUB/EUR соответственно.04-го индексы РФ останутся под давлением, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2 270—2 300 пунктов, индекс РТС — 1 130—1 150 пунктов. Рублевые пары будут консолидироваться в районе текущих отметок. 04 мая пятница, поэтому настроение на рынке РФ будет расслабленное.Как сообщалось в среду 02 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,67 пункта или на 0,14% до уровня 474,78 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,10 пунктов или на 48,91% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 мая, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63635 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3814 раз. Подякували: 7218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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