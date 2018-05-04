Итоги: Мировой фондовый рынок 04.05.18

Фондовые индексы США отошли от своих минимумов в четверг, индекс Dow Jones показал трехзначное внутридневное падение, закрывшись ростом, так как инвесторы ждали ключевого показателя месячной занятости в пятницу.
Нестабильная торговля была подкреплена квартальными результатами, которые не смогли произвести впечатление на Уолл-стрит, неопределенностью в отношении плана Федеральной резервной системы - несмотря на заседание в среду - и беспокойствами о полномасштабной торговой войне США и Китая.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 5,17 пункта, или меньше 0,1%, до 23 930,15 пункта. Ранее Dow снижался на 394 пункта, преодолев 200-дневную скользящую среднюю на уровне 23 750,50 пункта в первый раз с начала апреля.
Индекс S&P500 снизился на 5,94 пункта, или 0,2%, до 2 629,75 пункта, после того, как он также кратковременно пробил свою 200-дневную скользящую среднюю на уровне 2 614,99 пункта.
Индекс Nasdaq закрылся снижением на 12,75 пункта, или 0,2%, до 7 088,15 пункта.
В Пекине США и КНР начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.
Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва: в среду ФРС объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.
Кроме того, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до $49 миллиардов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до $50 миллиардов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.
«Экономика в целом в порядке, однако присутствует значительная неопределенность, не позволяющая одному сектору превалировать над другим», - прокомментировал управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли.
«Похоже, что отыгрыш раннего снижения был быстрой защитой 200-дневной скользящей средней. Этот уровень приносит много систематических покупателей », - сказал Майкл Антонелли.
«Самое главное, что сейчас не хватает на рынке, - это катализатора, который подтолкнет нас выше. И если сильные отчеты о доходах не смогли этого, то что тогда это может сделать? Вот почему все ближе к кнопке продажи, чем к кнопке покупки», - сказал Джейн Кинахан, главный стратег TD Ameritrade.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,02%, до 23 930,15 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,23%, до 2 629,73 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,18%, до 7 088,15 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок снизился, закрывшись около минимума дня. Распродажа ускорилась на фоне снижения фондового рынка в США в начале торговой сессии, что продолжило снижение после завершения заседания FOMC в среду.
Также инвесторы отреагировали на неожиданное снижение инфляции в еврозоне.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%. Уровень закрытия был минимальным с 26 апреля. В среду индекс вырос на 0,6%, до максимального уровня закрытия со 2 февраля.
Пара евро-доллар выросла на 0,3%, но остается ниже 200-дневной средней и уровня $1,2000.
Индекс Stoxx 600 снизился с двухмесячного максимума после того, как европейские рынки получили возможность отреагировать на завершение заседания FOMC США. В заявлении FOMC говорилось, что значения основного и базового показателей инфляции приближаются к цели центрального банка 2%. Однако трейдеры не увидели определённости в том, когда может измениться ожидаемый темп повышений ставки ФРС в этом году.
В то время как ФРС сообщает о росте инфляции, инфляция в еврозоне снизилась ниже ожиданий. Замедление инфляции и экономического роста в этом году может привести к осторожности ЕЦБ при решении о начале завершения мер стимулирования экономики.
Экономические данные:
Индекс потребительских цен в апреле был 1,2% г/г, что ниже 1,3% г/г в марте. Неожиданное снижение идёт вразрез с целью инфляции ЕЦБ немного ниже 2%.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле был ниже ожиданий, что является еще одним знаком замедления экономики Великобритании. Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/CIPS в апреле был 52,8, по сравнению с прогнозом 53,4. Это выше 51,7 в марте, когда был достигнут минимум за 20 месяцев.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,73%. Уровень закрытия был минимальным с 26 апреля. В среду индекс вырос на 0,6%, до максимального уровня закрытия со 2 февраля.
Британский FTSE 100 просел на 0,54% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 502,69 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,88% до 12 690,15 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,5% — на отметке 5 501,66 пункта.
Азия
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.
По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.
Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками.
По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.
Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.
Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,4% - до 2274,07 пункта, РТС - на 0,73%, до 1128,22 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,9% - до 63,47 RUB/USD, курс евро - на 0,7%, до 75,98 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,15 за баррель.
Акции Сбербанка подешевели на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,52%, «Газпрома» — на 1,23%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,35%, Московской биржи — на 1,04%.
Основные российские фондовые индексы завершают торги четверга падением. Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, до 63,47 RUB/USD и до 75,98 RUB/EUR соответственно.
04-го индексы РФ останутся под давлением, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2 270—2 300 пунктов, индекс РТС — 1 130—1 150 пунктов. Рублевые пары будут консолидироваться в районе текущих отметок. 04 мая пятница, поэтому настроение на рынке РФ будет расслабленное.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 03 мая, понизился на 5,62 пункта или на 1,18% до уровня 469,16 пунктов.
Объем торгов за день составил 104,8 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось в среду 02 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,67 пункта или на 0,14% до уровня 474,78 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,10 пунктов или на 48,91% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне неопределенности относительно результатов торговых переговоров КНР и США, которые стартуют 3 мая.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,16% - до 3076,32 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 1770,6 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,65%, до 30216,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2496,12 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,85% и составил 6101,6 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
В четверг внимание инвесторов обращено на двухдневные торговые переговоры между Китаем и США, которые стартуют в Пекине 3 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.
Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.
Дополнительное давление на биржи АТР оказывает тот факт, что фондовые индексы США в среду снизились после ожидаемого решения FOMC Федрезерва о сохранении базовой ставки на уровне 1,5-1,75%. При этом трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.
В то же время аналитик компании Westpac Эллиот Кларк, отмечает, что ФРС придерживается оптимистичных взглядов на перспективы экономики США и намерена продолжать повышать ставку постепенно.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в «зеленой зоне», инвесторы сосредоточили свое внимание на двухдневных торговых переговорах США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64% - до 3100,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,01%, до 1792,89 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,34% - до 30313,37 пункта, корейский KOSPI - на 0,73%, до 2487,25 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся к закрытию на 0,8% и составил 6098,3 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
В четверг начинаются двухдневные переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.
Некоторое давление на биржи региона оказывали индексы США, которые по итогам закрытия среды опустились на 0,4-0,7%. Вечером в среду FOMC Федрезерва США ожидаемо сохранил ставку на текущем уровне в 1,5-1,75%. ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%.
В-третьих, ключевые фондовые индексы Европы демонстрируют в четверг отрицательную динамику.
Британский FTSE 100 по состоянию на 14.10 Киева был в «минусе» на 0,07% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составлял 7 537,65 пункта.
Немецкий DAX на 14.00 Киева опустился на 0,3% до 12 763,88 пункта.
Французский САС 40 на 14.05 Киева понизился на 0,25% до отметки 5 515,26 пункта.
Отечественные биржевые индексы, сменив полярность, в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,66% - до 1780,7 пункта, индекс ПФТС снизился на 1,18% - до 469,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 114,5 млн. грн., в том числе акциями - 2,7 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 104,8 млн. грн., в том числе акциями 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+3,29%), Донбассэнерго (+3,1%) и Турбоатома (+0,28%).
Снизились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-1,44%) и Укрнафты (-1,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-5,24%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,78%).
Варшавская фондовая биржа в четверг была закрыта в связи с празднованием в Польше Дня конституции.
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий трейдерами статистики по рынку труда США.
По состоянию на 7.32 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12% - до 3097,02 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,11%, до 1794,88 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 30208,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2470,48 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47%, до 6068,6 пункта.
Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по рынку труда страны. В частности, инвесторы ожидают данных по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls).
По мнению главы отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани, азиатские индексы могут продемонстрировать краткосрочный отскок вниз после выхода статданных в том случае, если рост занятости в США окажется слабым, что, в свою очередь, повысит опасения инвесторов по поводу ускорения темпов повышения процентной ставки Федрезервом США.
В среду регулятор объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых.
Участники рынка также продолжают ожидать новостей о двухдневных торговых переговорах между США и Китаем, которые проходят в Пекине, начиная с 3 мая. Страны начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.
По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.
Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками.
По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.
Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.
Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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