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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Суб 05 тра, 2018 11:55 Итоги: Прогнозы 05.05.18



Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., показал отчет министерства труда страны. Рост за март пересмотрен с повышением - со 103 тыс. до 135 тыс. рабочих мест.



Уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%. До этого она в течение шести месяцев держалась на уровне 4,1%.



Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в апреле на 193 тыс. и снижения безработицы до 4%.



Безработица в США находится ниже той отметки, которую Федрезерв считает долгосрочной нормой. Далее можно ждать повышательного давления на зарплаты и инфляцию в стране.



Экономисты прогнозировали рост найма на 175 000 рабочих мест, а уровень безработицы на уровне 4%. Появились признаки нехватки тех, кто ищет работу.



Средний найм за февраль-апрель составил 208 000 работников в месяц, при этом среднее значение в 2017 году было 182 000.



Темпы роста зарплат оказались ниже прогнозов, средний почасовой заработок в апреле увеличился на 4 цента и вырос на 2,6% г/г.



Пока этого не наблюдается: среднечасовая оплата труда в США в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении - меньше ожиданий в обоих случаях.



Доля участия населения страны в рабочей силе упала до 62,8% по сравнению с 62,9% в марте. Экономисты прогнозировали повышение до 63%.



Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 24 тыс., что лучше прогноза.



Компании розничной торговли повысили штаты всего на 2 тыс. человек, компании строительной отрасли - на 17 тыс.



Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 168 тыс., в том числе в сфере услуг - на 119 тыс.



Экономика США стабильно создавала рабочие места каждый месяц с октября 2010 года, что является самым длинным подобным периодом за всю историю.



По мнению профильных гуру, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Спрос на рабочую силу - стимул повышать процентные ставки быстрее прогнозов. Уровень безработицы с учетом тех, у кого работа с частичной занятостью в апреле упал до 7,8% против 8% в марте.



Высказывания Джона Вильямса главы ФРБ Сан-Франциско.



- Рост зарплат по-прежнему в восходящем тренде;

- Ожидает, что ФРС продолжит постепенную политику повышения ставок;

- Нормально относится к временному превышению цели по инфляции 2%;

- Цель по инфляции симметричная;

- Ожидает, что ФРС немного превысит цель по инфляции 2%;

- Доклад по занятости соответствует тому, что мы наблюдаем.



Высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.



- Сектор домохозяйств финансово в хорошей форме;

- Сегодня мы увидели еще один хороший рост числа занятых;

- Был бы удивлен, если расширение закончится в следующие год-два;

- Прогноз на следующие несколько лет «очень хороший»;

- Внешняя торговля и долг — два основных риска;

- Было бы шокирующим, если сокращение корпоративного налога не приведёт к инвестициям, вопрос несколько много;

- Исторически, инвестиционные расходы не были так связаны со стоимостью капитала;

- Пока мы не видим признаков ускорения инвестиционных расходов;

- Не готов объявить победу в достижении цели по инфляции.



В отмене регулятором торгов украинского валютного межбанка есть практический резон, касающийся содержимого резервов НБУ.



Межбанк возобновит работу 07-го, и есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на рынке «зеленого» безнала из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Это смягчит высоковероятный «перекос» рынка в понедельник.



Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, которую экспортеры в обязательном порядке продали бы 05-го. И уже в понедельник регулятору пришлось бы восполнять из своих «закромов».



Нелишне указать на еще один превентивный шаг регулятора, который, предположительно, сделает сессию межбанка 07-го более-менее спокойной. Дело в гривневой ликвидности, которая к субботе заметно сжалась, о чем дали понять упавшие с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 43 389,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



При этом у «зеленых быков» валютного межбанка шансы сохранить свое доминирование 07-го выше. В сопровождении заметно упавшего энтузиазма.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%.Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., показал отчет министерства труда страны. Рост за март пересмотрен с повышением - со 103 тыс. до 135 тыс. рабочих мест.Уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%. До этого она в течение шести месяцев держалась на уровне 4,1%.Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в апреле на 193 тыс. и снижения безработицы до 4%.Безработица в США находится ниже той отметки, которую Федрезерв считает долгосрочной нормой. Далее можно ждать повышательного давления на зарплаты и инфляцию в стране.Экономисты прогнозировали рост найма на 175 000 рабочих мест, а уровень безработицы на уровне 4%. Появились признаки нехватки тех, кто ищет работу.Средний найм за февраль-апрель составил 208 000 работников в месяц, при этом среднее значение в 2017 году было 182 000.Темпы роста зарплат оказались ниже прогнозов, средний почасовой заработок в апреле увеличился на 4 цента и вырос на 2,6% г/г.Пока этого не наблюдается: среднечасовая оплата труда в США в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении - меньше ожиданий в обоих случаях.Доля участия населения страны в рабочей силе упала до 62,8% по сравнению с 62,9% в марте. Экономисты прогнозировали повышение до 63%.Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 24 тыс., что лучше прогноза.Компании розничной торговли повысили штаты всего на 2 тыс. человек, компании строительной отрасли - на 17 тыс.Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 168 тыс., в том числе в сфере услуг - на 119 тыс.Экономика США стабильно создавала рабочие места каждый месяц с октября 2010 года, что является самым длинным подобным периодом за всю историю.По мнению профильных гуру, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.Спрос на рабочую силу - стимул повышать процентные ставки быстрее прогнозов. Уровень безработицы с учетом тех, у кого работа с частичной занятостью в апреле упал до 7,8% против 8% в марте.Высказывания Джона Вильямса главы ФРБ Сан-Франциско.- Рост зарплат по-прежнему в восходящем тренде;- Ожидает, что ФРС продолжит постепенную политику повышения ставок;- Нормально относится к временному превышению цели по инфляции 2%;- Цель по инфляции симметричная;- Ожидает, что ФРС немного превысит цель по инфляции 2%;- Доклад по занятости соответствует тому, что мы наблюдаем.Высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.- Сектор домохозяйств финансово в хорошей форме;- Сегодня мы увидели еще один хороший рост числа занятых;- Был бы удивлен, если расширение закончится в следующие год-два;- Прогноз на следующие несколько лет «очень хороший»;- Внешняя торговля и долг — два основных риска;- Было бы шокирующим, если сокращение корпоративного налога не приведёт к инвестициям, вопрос несколько много;- Исторически, инвестиционные расходы не были так связаны со стоимостью капитала;- Пока мы не видим признаков ускорения инвестиционных расходов;- Не готов объявить победу в достижении цели по инфляции.В отмене регулятором торгов украинского валютного межбанка есть практический резон, касающийся содержимого резервов НБУ.Межбанк возобновит работу 07-го, и есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на рынке «зеленого» безнала из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Это смягчит высоковероятный «перекос» рынка в понедельник.Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, которую экспортеры в обязательном порядке продали бы 05-го. И уже в понедельник регулятору пришлось бы восполнять из своих «закромов».Нелишне указать на еще один превентивный шаг регулятора, который, предположительно, сделает сессию межбанка 07-го более-менее спокойной. Дело в гривневой ликвидности, которая к субботе заметно сжалась, о чем дали понять упавшие с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 43 389,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.При этом у «зеленых быков» валютного межбанка шансы сохранить свое доминирование 07-го выше. В сопровождении заметно упавшего энтузиазма.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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