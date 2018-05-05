Итоги: Прогнозы 05.05.18

Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., показал отчет министерства труда страны. Рост за март пересмотрен с повышением - со 103 тыс. до 135 тыс. рабочих мест.
Уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%. До этого она в течение шести месяцев держалась на уровне 4,1%.
Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в апреле на 193 тыс. и снижения безработицы до 4%.
Безработица в США находится ниже той отметки, которую Федрезерв считает долгосрочной нормой. Далее можно ждать повышательного давления на зарплаты и инфляцию в стране.
Экономисты прогнозировали рост найма на 175 000 рабочих мест, а уровень безработицы на уровне 4%. Появились признаки нехватки тех, кто ищет работу.
Средний найм за февраль-апрель составил 208 000 работников в месяц, при этом среднее значение в 2017 году было 182 000.
Темпы роста зарплат оказались ниже прогнозов, средний почасовой заработок в апреле увеличился на 4 цента и вырос на 2,6% г/г.
Пока этого не наблюдается: среднечасовая оплата труда в США в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении - меньше ожиданий в обоих случаях.
Доля участия населения страны в рабочей силе упала до 62,8% по сравнению с 62,9% в марте. Экономисты прогнозировали повышение до 63%.
Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 24 тыс., что лучше прогноза.
Компании розничной торговли повысили штаты всего на 2 тыс. человек, компании строительной отрасли - на 17 тыс.
Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 168 тыс., в том числе в сфере услуг - на 119 тыс.
Экономика США стабильно создавала рабочие места каждый месяц с октября 2010 года, что является самым длинным подобным периодом за всю историю.
По мнению профильных гуру, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.
Спрос на рабочую силу - стимул повышать процентные ставки быстрее прогнозов. Уровень безработицы с учетом тех, у кого работа с частичной занятостью в апреле упал до 7,8% против 8% в марте.
Высказывания Джона Вильямса главы ФРБ Сан-Франциско.
- Рост зарплат по-прежнему в восходящем тренде;
- Ожидает, что ФРС продолжит постепенную политику повышения ставок;
- Нормально относится к временному превышению цели по инфляции 2%;
- Цель по инфляции симметричная;
- Ожидает, что ФРС немного превысит цель по инфляции 2%;
- Доклад по занятости соответствует тому, что мы наблюдаем.
Высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
- Сектор домохозяйств финансово в хорошей форме;
- Сегодня мы увидели еще один хороший рост числа занятых;
- Был бы удивлен, если расширение закончится в следующие год-два;
- Прогноз на следующие несколько лет «очень хороший»;
- Внешняя торговля и долг — два основных риска;
- Было бы шокирующим, если сокращение корпоративного налога не приведёт к инвестициям, вопрос несколько много;
- Исторически, инвестиционные расходы не были так связаны со стоимостью капитала;
- Пока мы не видим признаков ускорения инвестиционных расходов;
- Не готов объявить победу в достижении цели по инфляции.
В отмене регулятором торгов украинского валютного межбанка есть практический резон, касающийся содержимого резервов НБУ.
Межбанк возобновит работу 07-го, и есть вероятность относительного спокойствия в понедельник на рынке «зеленого» безнала из-за продаж обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Это смягчит высоковероятный «перекос» рынка в понедельник.
Допустим, НБУ сделал бы субботу рабочей для межбанка, тогда в понедельник наверняка образовался бы изрядный дефицит СКВ, которую экспортеры в обязательном порядке продали бы 05-го. И уже в понедельник регулятору пришлось бы восполнять из своих «закромов».
Нелишне указать на еще один превентивный шаг регулятора, который, предположительно, сделает сессию межбанка 07-го более-менее спокойной. Дело в гривневой ликвидности, которая к субботе заметно сжалась, о чем дали понять упавшие с уровня 46 983,3 млн. грн. к отметке 43 389,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
При этом у «зеленых быков» валютного межбанка шансы сохранить свое доминирование 07-го выше. В сопровождении заметно упавшего энтузиазма.
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