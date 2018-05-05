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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Суб 05 тра, 2018 11:58 Итоги: Валюта 05.05.18



Курс евро/доллар упал до отметки $1,1910, нового минимума в этом году. К закрытию торгов в Нью-Йорке пара евро-доллар восстановилась до $1,1961.



Курс фунт/доллар опустился почти на 100 пунктов до уровня $1,3485. Курс доллар/иена после падения до отметки ¥108,63 поднялся к уровню ¥109,25.



Цена на нефть марки Brent выросла в пятницу более чем на доллар и достигла уровня $74,80 за баррель. Рост цен на нефть связывают с опасениями инвесторов относительно возможности введения новых санкций против Ирана, что ограничило бы предложение.



Рост цен на нефть, а также данные, свидетельствующие о высоком уровне деловой активности в Канаде, оказывают поддержку курсу канадского доллара. Курс доллар США/канадский доллар на фоне общего роста спроса на доллары США упал с отметки 1,2915 до 1,2838.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,64 коп., на торгах пятницы упал на 11,40 коп., оказавшись на уровне 26,3055 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 мая с уровней предыдущего закрытия 26,20/26,23 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.17 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,25/26,30, а спустя 8 минут, потеряв темп роста, доллар понизился к 26,24/26,29 UAH/USD.



С 11.00 рост цен «американца» возобновился на фоне более активных покупок СКВ нерезидентами, которые продолжали начатую накануне репатриацию дивидендов: 26,30/26,33 UAH/USD.

В течение 80 минут, до 12.20 рынок доллара пребывал в динамическом равновесии покупок и продаж, позволившем сохранить цены на уровне 26,30/26,33 UAH/USD.

С указанного часа на межбанке появилась новая партия «варягов», которые своими покупками подняли цену «американца» до 26,33/26,36 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.51 рынок ушел при несколько просевших ценах - 26,32/26,35 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.15 Киева, немного понизившись в указанный час до 26,310/26,345 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,310/26,345 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 04 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3055 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3055 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу была пролонгирована скупка доллара нерезидентами в рамках сезона репатриации дивидендов.



Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, 04-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, уверовав в продолжительность «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, экспортеры начали «придерживать» валюту, формируя дополнительный «перекос» межбанка в сторону спроса.



В-четвертых, со слов некоторых игроков, НБУ приобретал на рынке СКВ «анонимно», в рамках технологии Matching, но достоверность информации вызывает сомнения.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне пролонгации оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 04 мая понизились с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 мая понизились на $25,3 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, пик сезона репатриации дивидендов рынок миновал.



В-третьих, более выраженный «бычий» тренд (если накануне доллар вырос на 3,64 коп., нынче его рост составил 11,40 коп.), как известно, снижает ликвидность рынка.



В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 03 мая, в пятницу, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $253,2 млн. к отметке $227,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $210,3 млн. к $185,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 04 мая сдержанную «бычью» динамику, первоисточником которой стало заметное подорожание безналичного доллара на торгах валютного межбанка. При этом рост курса наличной пары доллар-гривня был более динамичным в первой половине дня, замедлившись после обеда. Отчасти доллар просел с полуденных максимумов цен к финишу торгов.



Наличный рынок, по всей видимости, вернулся к своим «ценностям», сосредоточившись на текущей ликвидности. Судя по всему, эта смена приоритета принесла бонусы на участке ликвидности. Большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали рост итоговой ликвидности. В немалой степени этому способствовало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-3,0 коп., офера либо потеряли 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Запорожье).

прибавили



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального «»американца» выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



Послеобеденная символическая коррекция цен наличной пары доллар-гривня индицировала наличие тонкой регулировки, предпринятой дилерами в ответ на снижение клиентской активности. Кроме того, есть мнение, что случившееся в пятницу подорожание наличного доллара стало не только следствием аналогичной тенденции на рынке «зеленого» безнала, но и мероприятием дилеров, пытающихся подобным манером повысить клиентский «принос», приподняв более значимые биды, вослед за которыми вверх потянулись и офера.



Кроме того, как мы указывали выше, цены в течение пятницы ревизовались ради выравнивания спроса и предложения. В отличие от предыдущих торгов, нынче эти мероприятия принесли желаемый результат – обороты заметно выросли.



Впрочем, по порядку.



Торги 04 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,38/31,62 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров мелкого опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,06/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным ростом.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысившись, составили: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, отчасти «размывшись» для более «гибкого подхода» к запросам клиентов.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая требовала символического снижения обеих позиций.



При этом итоговый баланс спрос/предложение наконец-то сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 04 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Акцентирование роста в более значимых бидах подтверждает нашу гипотезу о том, что внутридневное подорожание наличного «американца» - не только рутинное следование «налички» в кильватере настроений валютного межбанка, а мероприятия по обеспечению приличного клиентского «приноса» и, следовательно, оборотов.



По сравнению с закрытием 03 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 мая уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечное снижение спроса и трехкопеечную потерю оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера упали на 3,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии роста наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение пятницы это достигалось незначительным дисконтированием действующих цен.



При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые предвидели коррекцию евро «в миру» после обеда.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1986 к отметке $1,1930, констатировав внутридневное его снижение на заметные 56 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1985 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1980-1,1990.



С началом европейской сессии forex пара евро-доллар опустилась в более низкий диапазон $1,1960-1,1970, который не покидала до 16.00 Киева, когда вышедшие в США цифры статистики о рабочих местах и безработице в апреле, уронили евро относительно доллара в район отметки $1,1910 по состоянию на 16.20 Киева.



В дальнейшем пара евро-доллар попыталась восстановиться, однако дело ограничилось консолидацией пары на цифре 1,1960 по состоянию на 20.20 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США умеренно растет в паре с евро и снижается к иене в ходе торгов в пятницу на статданных по рынку труда в США.



Евро торгуется в 16.00 Киева в районе $1,1971 против $1,1985 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,23 по сравнению со ¥130,91 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,79 против ¥109,19 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг повышается менее чем на 0,1%.



Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс.



Меж тем безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте. Аналитики в среднем ожидали снижения безработицы до 4%.



По мнению экономистов, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Негативным фактором для евро стали статданные о розничных продажах в еврозоне в марте.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в валютном блоке в позапрошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с февралем, рост относительно марта прошлого года составил 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - соответственно на 0,5% и 1,9%.



Итак, на валютном рынке доллар заметно укрепился в последние две недели. Это касается как системных валют forex, так и денег emerging markets. С 19 апреля пара евро-доллар упала с уровня $1,2400 до $1,1915 на 16.20 Киева 05 мая.



На рынке forex по-прежнему нет внятных объяснений произошедшему движению, за исключением сомнительного утверждения, что рост доходностей по госдолгу США делает вложения в американский госдолг более привлекательными и создает спрос на доллар. В частности, указывается на то, что доходность 10-летних облигаций США достигла 3%. Однако в действительности доходность 10-летних облигаций США росла с середины 2016 года от уровня 1,3%, и все это время аппетиты к риску росли, а доллар падал к большинству типов активов (с начала 2017 года и к евро).



Поэтому непонятно, почему точкой перелома должна стать именно отметка 3% и именно по доходности 10-летних облигаций. Хотя очевидно, что повышение ставки ФРС и сворачивание баланса ФРС, которые и приводят к росту доходностей американских облигаций, рано или поздно должны были привести к сворачиванию аппетитов к риску и росту доллара просто потому, что эти действия ФРС приводят к росту стоимости заимствований.



Однако мы по-прежнему полагаем, что момент для старта нового цикла на сворачивание аппетитов к риску (последний такой цикл прошел с середины 2014 года по конец 2015 года) еще не наступил, экономики США и Европы находятся сейчас в хорошей форме. Хотя нельзя не отметить, что некоторое ослабление экономической статистики из США в последние месяцы происходит. Так, последние данные по индексам деловых настроений ISM в США за апрель показали падение. В промышленности показатель упал с 59,3 до 57,3, в сфере услуг с 58,8 до 56,8.



Некоторое ослабление данных нашло отражение в тексте заявления ФРС по итогам заседания 02 мая, из текста была убрана фраза «перспективы экономики улучшились в последние месяцы».



Впрочем, ключевым показателем для рынков все же является состояние рынка труда.



В эту пятницу вышли данные по изменению числа рабочих мест в США от Минтруда США за апрель, ожидалось 192 тыс. Данные от ADP по занятости в частном секторе вышли в среду на уровне 204 тыс. Обычно данные от Минтруда показывают больший разброс значений по сравнению с ADP, и в среднем именно данные от ADP лучше отражают реальную картину.



В прошлый раз Минтруда выпустило данные на уровне 103 тыс., в позапрошлый раз – на уровне 313 тыс.



Поэтому в этот раз, 04-го был более вероятен выход позитивных данных.



Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года выросло на 164 тыс., показал отчет министерства труда страны. Рост за март пересмотрен с повышением - со 103 тыс. до 135 тыс. рабочих мест.



Уровень безработицы в апреле впервые с 2000 года опустилась ниже 4% до 3,9%. До этого она в течение шести месяцев держалась на уровне 4,1%.



Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в апреле на 193 тыс. и снижения безработицы до 4%.



Безработица в США находится ниже той отметки, которую Федрезерв считает долгосрочной нормой. Далее можно ждать повышательного давления на зарплаты и инфляцию в стране.



Пока этого не наблюдается: среднечасовая оплата труда в США в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении - меньше ожиданий в обоих случаях.



Доля участия населения страны в рабочей силе упала до 62,8% по сравнению с 62,9% в марте. Экономисты прогнозировали повышение до 63%.



Средняя продолжительность рабочей недели осталась прежней — 34,5 часа. В производственном секторе США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 24 тыс., что лучше прогноза.



Компании розничной торговли повысили штаты всего на 2 тыс. человек, компании строительной отрасли - на 17 тыс.



Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 168 тыс., в том числе в сфере услуг - на 119 тыс.



Экономика США стабильно создавала рабочие места каждый месяц с октября 2010 года, что является самым длинным подобным периодом за всю историю.



По мнению профильных гуру, недостаточно быстрый рост рабочих мест в Штатах может заставить Федрезерв США отказаться от ускорения темпов подъема базовой процентной ставки в стране.

Несмотря на то, что инструменты с фиксированной доходностью «реагируют» соответственно, доллар демонстрирует устойчивость в ответ на мягкий отчета по занятости в США.

Снижение уровня безработицы может быть «спасительной благодатью» для доллара США, но, по-видимому, это обусловлено главным образом падением уровня участия населения.



«Я был бы удивлен, если бы доллар США смог вырасти с текущего уровня сегодня. Мы все еще ожидаем, что доллар США продемонстрирует новую слабость со временем», - говорит Эрик Нельсон, валютный стратег в Wells Fargo.



«Доллар заслуживает большую часть еженедельного прироста. и я не ожидаю слишком больших изменений» после отчета по занятости в США, сказал Хуан Перес, старший трейдер и стратег FX в Tempus Inc. в Вашингтоне.



Экономика останется здравой, даже если рост рабочих мест замедлится, поясняет он. «Доллар заслуживал укрепления, основанного на экономических показателях, и он, наконец, получил это», - говорит он.



Индекс доллара ненадолго упал после выхода в США данных о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики (Nonfarm Payrolls), поскольку показатель занятости не дотянул до прогнозного значения, как и показатель роста заработных плат. Чуть позднее доллар смог отскочить на фоне борьбы спекулянтов за лучшие уровни продажи евро. Затем доллар вновь начал сдать позиции, а к настоящему моменту уже стремительно вырос. Динамика доллара следовала за динамикой доходности облигаций, которая сначала снизилась с 2,93% на 2,91%, а к настоящему времени вернула утраченные позиции.



Пара евро-доллар после подъема к максимуму $1,1994 обрушился до $1,1910. Офера выставлены около уровня $1,2018, где проходит 200-дневное скользящее среднее значение, и около $1,2050, по словам европейских и американских дилеров, опрошенных агентством Bloomberg.

Биды стоят рядом с $1,1900. Поддержка в районе минимума января $1,1916 тестируется.



Пара доллар-иена упала на 0,5% до ¥108.65, но сейчас поднялась до ¥109,01.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное двухкопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 2,0 коп. изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 мая по спросу и по предложению не изменились.



Судя по пятничной сессии валютного межбанка, оказавшаяся «на руках» у нерезидентов сумма в безналичной гривне была весьма значительной, и ее не удалось «пристроить» в СКВ в течение одной сессии. Меж тем, несмотря на «рабочую субботу» 05 мая, торги валютного межбанка проводиться не будут. Это стало дополнительным стимулом для активного спроса на доллар 04-го со стороны «варягов» и нефтетрейдеров



Катализировала рост курса безналичного «американца» нехватка его предложения. Как известно, по пятницам падает экспортной выручки из-за рубежа, пропорционально снижая обязательную ее часть для реализации на межбанке. Это подтверждается заметным отставанием текущей ликвидности состоявшихся сделок от

Предыдущей сессии.



Все это и стало главными источниками пролонгации и даже некоторого углубления «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Участие регулятора в сессии 04-го, где он, по мнению некоторых игроков, «усугублял» ревальвацию гривни, выкупая с рынка доллар в рамках анонимной технологии Matching не получило достоверного и надежного подтверждения. Хотя мы и помним анонс Институтской о ежедневном пополнении с межбанка своих резервов на $10,0 млн.



Рано или поздно сезон репатриации дивидендов закончится, перестав толкать цены доллара вверх на межбанке. Объемных компенсаций НДС в ближайшее время тоже не предвидится. Это постепенно создает «базу» для скорого вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд, сопровождаясь относительной курсовой стабильностью и невысокими оборотами.



Случившийся в пятницу заметный рост цен в наличной паре доллар-гривня, представляется, не стал следствием «бычьего» тренда на валютном межбанке. Со слов дилеров наличного рынка, они поднимали действующие цены в первую очередь для стимулирования клиентского «приноса», акцентировав рост в бидах, за которыми вверх «автоматом» тянулись и офера.



В контексте вышеизложенного, предполагаемы «боковик» затронет и наличный рынок, приостановив ценовую динамику, как и на валютном межбанке, на приподнявшихся за первые торги мая цены «американца». Наличного и безналичного.



В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.



Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь очень вялой, хотя и равновесной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,06/26,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,06/26,12 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 31,00/31,47 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,06/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Данные апрельского обзора состояния рынка труда в США, индекс среднего почасового заработка и количество новых рабочих мест, оказались ниже прогнозируемых уровней. Однако курс доллара получил поддержку вследствие того, что рыночная доходность гособлигаций США полностью скорректировала сегодняшнее первоначальное снижение. Доходность 10-летних облигаций опускалась 04-го до отметки 2,912%, однако потом вновь вернулась к уровню 2,955%.Курс евро/доллар упал до отметки $1,1910, нового минимума в этом году. К закрытию торгов в Нью-Йорке пара евро-доллар восстановилась до $1,1961.Курс фунт/доллар опустился почти на 100 пунктов до уровня $1,3485. Курс доллар/иена после падения до отметки ¥108,63 поднялся к уровню ¥109,25.Цена на нефть марки Brent выросла в пятницу более чем на доллар и достигла уровня $74,80 за баррель. Рост цен на нефть связывают с опасениями инвесторов относительно возможности введения новых санкций против Ирана, что ограничило бы предложение.Рост цен на нефть, а также данные, свидетельствующие о высоком уровне деловой активности в Канаде, оказывают поддержку курсу канадского доллара. Курс доллар США/канадский доллар на фоне общего роста спроса на доллары США упал с отметки 1,2915 до 1,2838.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3055 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 04 мая overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 04 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, в пятницу была пролонгирована скупка доллара нерезидентами в рамках сезона репатриации дивидендов.Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, 04-го заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.В-третьих, уверовав в продолжительность «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, экспортеры начали «придерживать» валюту, формируя дополнительный «перекос» межбанка в сторону спроса.В-четвертых, со слов некоторых игроков, НБУ приобретал на рынке СКВ «анонимно», в рамках технологии Matching, но достоверность информации вызывает сомнения.Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара произошла на фоне пролонгации оттока гривневых средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где они к утру 04 мая понизились с уровня 47 686,3 млн. грн. к отметке 46 983,3 млн. грн. Вероятно, эта гривня ушла на межбанк.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 мая понизились на $25,3 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, заметно упал приток экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, пик сезона репатриации дивидендов рынок миновал.В-третьих, более выраженный «бычий» тренд (если накануне доллар вырос на 3,64 коп., нынче его рост составил 11,40 коп.), как известно, снижает ликвидность рынка.В-четвертых, в пятницу сессия межбанка длится на час короче.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 03 мая, в пятницу, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $253,2 млн. к отметке $227,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $210,3 млн. к $185,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 04 мая сдержанную «бычью» динамику, первоисточником которой стало заметное подорожание безналичного доллара на торгах валютного межбанка. При этом рост курса наличной пары доллар-гривня был более динамичным в первой половине дня, замедлившись после обеда. Отчасти доллар просел с полуденных максимумов цен к финишу торгов.Наличный рынок, по всей видимости, вернулся к своим «ценностям», сосредоточившись на текущей ликвидности. Судя по всему, эта смена приоритета принесла бонусы на участке ликвидности. Большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировали рост итоговой ликвидности. В немалой степени этому способствовало итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-3,0 коп., офера либо потеряли 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Запорожье).прибавилиПо сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального «»американца» выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.Послеобеденная символическая коррекция цен наличной пары доллар-гривня индицировала наличие тонкой регулировки, предпринятой дилерами в ответ на снижение клиентской активности. Кроме того, есть мнение, что случившееся в пятницу подорожание наличного доллара стало не только следствием аналогичной тенденции на рынке «зеленого» безнала, но и мероприятием дилеров, пытающихся подобным манером повысить клиентский «принос», приподняв более значимые биды, вослед за которыми вверх потянулись и офера.Кроме того, как мы указывали выше, цены в течение пятницы ревизовались ради выравнивания спроса и предложения. В отличие от предыдущих торгов, нынче эти мероприятия принесли желаемый результат – обороты заметно выросли.Впрочем, по порядку.Торги 04 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,38/31,62 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, по сути, без ценовых ревизий.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного «размылись», демонстрируя «гибкий подход» к запросам клиентов: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне среднеактивной торговли. По итогам пятницы обороты, заслужив от дилеров мелкого опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,06/26,13 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось в поддержке ценовым, очень незначительным ростом.К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют повысившись, составили: 26,05-07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, отчасти «размывшись» для более «гибкого подхода» к запросам клиентов.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая требовала символического снижения обеих позиций.При этом итоговый баланс спрос/предложение наконец-то сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировала улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.На протяжении 04 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.Акцентирование роста в более значимых бидах подтверждает нашу гипотезу о том, что внутридневное подорожание наличного «американца» - не только рутинное следование «налички» в кильватере настроений валютного межбанка, а мероприятия по обеспечению приличного клиентского «приноса» и, следовательно, оборотов.По сравнению с закрытием 03 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 мая уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечное снижение спроса и трехкопеечную потерю оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера упали на 3,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 04 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии роста наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В течение пятницы это достигалось незначительным дисконтированием действующих цен.При этом стартовавшее в дебюте европейской сессии снижение пары евро-доллар, которое вылилось в обвал евро на вышедшей в США статистике с рынка труда около 16.00 Киева на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, которые предвидели коррекцию евро «в миру» после обеда.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,38/31,62 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное двухкопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 2,0 коп. изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 3,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 мая по спросу и по предложению не изменились.В субботу торги валютного межбанка проводиться не будут. Но наличный валютный рынок поработает.Рынок наличных Днепра утром субботы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу просел на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в субботу по сравнению с дебютом 04 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу понизилось до отметки $1,1961.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром05 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 05 мая в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,40/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 мая спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 05 мая в оптовом сегменте рынка очень редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB) на фоне пролонгации доминирования мелкооптового и розничного клиентского «приноса».Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились (26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB), сопровождаясь очень вялой, хотя и равновесной торговлей.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,18 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,06/26,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,06/26,12 UAH/USD, евро (опт) 31,40/31,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,40/31,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 31,00/31,47 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,06/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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