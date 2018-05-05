Энергетика 05.05.18

Цены на нефть в пятницу выросли, показав рост за неделю, так как роста опасений в отношении экономического кризиса в Венесуэле и возможность возобновления санкций США против Ирана увеличили вероятность сокращения предложения нефти. Уровень закрытия по ценам был максимальным с конца 2014 г.
Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на $1,29, или на 1,9%, до $69,72 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия с 26 ноября 2014 г. За неделю цена выросла на 2,4%.
Июльский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,25, или на 1,7%, до $74,87 за баррель, это контракт станет ближайшим с закрытием понедельника. За неделю он вырос на 1,5%.
Венесуэла и Иран являются членам ОПЕК. По опросу S&P Global Platts уровень добычи нефти ОПЕК в апреле снизился (третий месяц подряд) до минимума за один год, 32 млн. баррелей в день, что на 140 тыс. баррелей меньше, чем в марте. По опросу, это связано со снижением объема добычи в Венесуэле.
Добыча в Венесуэле снижается с февраля 2016 г., согласно S&P Global Platts, объем нефтедобычи там в апреле был 1,4 млн. баррелей в день, что на 80 тыс. баррелей меньше, чем в марте, и на 540 тыс. баррелей в день меньше, чем год назад.
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