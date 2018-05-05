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Энергетика 05.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:02

Энергетика 05.05.18

Цены на нефть в пятницу выросли, показав рост за неделю, так как роста опасений в отношении экономического кризиса в Венесуэле и возможность возобновления санкций США против Ирана увеличили вероятность сокращения предложения нефти. Уровень закрытия по ценам был максимальным с конца 2014 г.

Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на $1,29, или на 1,9%, до $69,72 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия с 26 ноября 2014 г. За неделю цена выросла на 2,4%.

Июльский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,25, или на 1,7%, до $74,87 за баррель, это контракт станет ближайшим с закрытием понедельника. За неделю он вырос на 1,5%.

Венесуэла и Иран являются членам ОПЕК. По опросу S&P Global Platts уровень добычи нефти ОПЕК в апреле снизился (третий месяц подряд) до минимума за один год, 32 млн. баррелей в день, что на 140 тыс. баррелей меньше, чем в марте. По опросу, это связано со снижением объема добычи в Венесуэле.

Добыча в Венесуэле снижается с февраля 2016 г., согласно S&P Global Platts, объем нефтедобычи там в апреле был 1,4 млн. баррелей в день, что на 80 тыс. баррелей меньше, чем в марте, и на 540 тыс. баррелей в день меньше, чем год назад.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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