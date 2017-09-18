Мінфін опублікував схему, як буде перевіряти українців
Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:42
Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:43
или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:43
или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
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