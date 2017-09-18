Мінфін опублікував схему, як буде перевіряти українців
Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:42
Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три головні етапи.
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:43
или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:13
И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
В Европу через жony!
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:45
Не при коммунизме живем, главное-верить, что тебе повезет. Польша рядом-а там-работа.
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:45
Не при коммунизме живем, главное-верить, что тебе повезет. Польша рядом-а там-работа.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:02
Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа. Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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