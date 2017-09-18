RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:59

  Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів .
Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?

Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская.
Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5413
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:09

  Вкладчик1234 написав:Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская.
Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут

Модель "по-новому". Не забирайте лавры у гаранта, он ведь жилы рвет.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 03.11.08
Подякував: 334 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:21

  Puente написав:
  summacut написав:
  hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.


И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.


Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...

ну так в случае покупки развалюхи за 10 к$ вступает в силу другая часть закона - про дорогую покупку более 50 кГрн и снова - субсидия не положена...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Затримка видачі біометричних паспортів: що робити і куди зве 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 09 сер, 2017 09:56
37 3467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 11:42
allegrovv
Кабмін встановив нові правила видачі першого посвідчення... 1, 2
R2 » П'ят 24 лис, 2017 13:14
16 1448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лис, 2017 18:32
Ratatui
Кіпр заробив мільярди на видачі паспортів олігархам з РФ...
R2 » Пон 18 вер, 2017 13:15
3 538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 вер, 2017 14:33
akl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6302)
07.05.2018 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.