Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів . Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская. Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут
hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут. так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...
ну так в случае покупки развалюхи за 10 к$ вступает в силу другая часть закона - про дорогую покупку более 50 кГрн и снова - субсидия не положена...
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