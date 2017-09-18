Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:03

  PSL написав:
  summacut написав:Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?
Вариант беспроигрышный: всех пенсионеров, малоимущих и иже с ними - на край географии(а лучше за край) и тогда уж точно заживём!
Только вопрос, кто будет заниматься обслуживанием этого "Эльдорадо", ведь, сейчас это делают малообеспеченные?

Прямо фашизм .... Гетто... Интересно как может человек даже в 65 лет сам организовать продажу своей квартиры, потом покупку новой , потом переезд и ремонт купленной квартиры ? В любой вторичке 100% куча скрытых дефектов и ям. А челу под 70 , сколько ему осталось ? Последние 2-3 года жизни он будет заниматься переездом и ремонтом ? Болеть он будет тяжело и долго. В старом доме у него были соседи, которые его знали 30 лет, он им услуги оказывал по ходу жизни, теперь в случае его болезни они купят ему лекарства и всегда за хлебом для него сходят- врача вызовут. А на новом месте ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:06

  kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:14

  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня...
Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн
Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн
Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн
Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн
Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн
Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....)
Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.

Що має пересічний платник податків ? Я наприклад. Так лікарям платять - але мене вони не обслуговують, кажуть що в них 1000 пацієнтів на 1 лікаря. Мамі на виклик теж не являються. Тепер медицина платна - то навіщо ж з нашого кармана платити ? Вчтелі ? В нас в сім"ї зараз не вчаться, всі давно вивчилися. А то як стане на потребі - вчтися будемо у Польщі , чи де інде...
Ще було - потребував допомогу поліції. Так вони ігнорують. Ось коли побили депутата - так всі поліцаї запрацювали. То для кого ми утримуємо поліцію та лікарів ? Щоб обслуговували РИЛА ПРИ КОРИТІ ?
kalinavalera1
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