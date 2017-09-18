Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
summacut написав:Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто? Вариант беспроигрышный: всех пенсионеров, малоимущих и иже с ними - на край географии(а лучше за край) и тогда уж точно заживём! Только вопрос, кто будет заниматься обслуживанием этого "Эльдорадо", ведь, сейчас это делают малообеспеченные?
Прямо фашизм .... Гетто... Интересно как может человек даже в 65 лет сам организовать продажу своей квартиры, потом покупку новой , потом переезд и ремонт купленной квартиры ? В любой вторичке 100% куча скрытых дефектов и ям. А челу под 70 , сколько ему осталось ? Последние 2-3 года жизни он будет заниматься переездом и ремонтом ? Болеть он будет тяжело и долго. В старом доме у него были соседи, которые его знали 30 лет, он им услуги оказывал по ходу жизни, теперь в случае его болезни они купят ему лекарства и всегда за хлебом для него сходят- врача вызовут. А на новом месте ?
kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня... Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....) Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.
kalinavalera1 написав:И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем.
Брехня... Податки +пенсійні виплати =приблизно 700 млрд грн Виплати пенсіонерам=приблизно 250 млрд грн Виплати вчителям = приблизно 60 млрд грн Виплати лікарям = приблизно 40 млрд грн Витрати на армію=приблизно 100 млрд грн Дороги+лікарні+школи - також копійку не малу коштують , а в нас на них залишилось 700 - 250 - 60 - 40 - 100 =250 млрд грн ( а ще міліція,пожежники.наука....) Так що панічну брехню про те що нам нічого не повертають - залиште при собі.
Що має пересічний платник податків ? Я наприклад. Так лікарям платять - але мене вони не обслуговують, кажуть що в них 1000 пацієнтів на 1 лікаря. Мамі на виклик теж не являються. Тепер медицина платна - то навіщо ж з нашого кармана платити ? Вчтелі ? В нас в сім"ї зараз не вчаться, всі давно вивчилися. А то як стане на потребі - вчтися будемо у Польщі , чи де інде... Ще було - потребував допомогу поліції. Так вони ігнорують. Ось коли побили депутата - так всі поліцаї запрацювали. То для кого ми утримуємо поліцію та лікарів ? Щоб обслуговували РИЛА ПРИ КОРИТІ ?
Я вам уже писал , что у дытяток пенсионеров - на шее свои дитятки, жена в декрете.
И? Я должен обеспечивать чужих дитяток и чужую жену в декрете?
А то - пишет, что он БУДЕТ САМ СОДЕРЖАТЬ ПЕНСОВ И СО СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ СУБСИДИЮ?
Ну если рот на родительскую квартиру раскрываешь, то не мешало бы и поддержать. Или Вы предлагаете мне поддержать родителей соседа-раздолбая, который их квартиру унаследует.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?
Я сторонник, чтобы каждый платил за себя, а субсидии использовать по минимуму только как вынужденную меру, а не как сейчас 80 кв.м. на троих. Я сторонник того, что если кто-то раззевает рот на наследство, то не мешало бы и поддержать тех, от кого наследовать будет.
Или, как вариант, вместо субсидии (или вдобавок к самой минимальной для строго очерченного круга, в которых жлобов в расцвете сил уж точно не должно быть), дать возможность любому владельцу недвижимости написать заявление и официально не платить за коммунальные услуги (или платить столько, сколько могут). Недоплаченное компенсируется государством (в те сроки и в тех объемах, в которые должна поступать оплата) и накапливается на специальном счете. На долг наворачивают проценты (например, по ставке рефинансирования НБУ, может по полуторной, двойной...). Когда недвига отчуждается, выгодоприобретатели отбашливают в казну накопленное. По итогу: никому никуда не надо переезжать, пенсионеры столько не живут, чтобы коммуналкой выгрести стоимость квартиры (при условии, что площадь вменяемая); стимулируем детей поддерживать родителей; наступаем на хвост личностям с "серыми" доходами и "мутными" схемами, мол, если не хочешь платить - не плати, но знай, что должок копится и проценты капают.