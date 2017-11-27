Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:39
Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
Кстати это не я первый определил все признаки КРАСНОГО фашизма. Никто не считал что в СССР был коммунизм. СССР при Сталине весь мир определял как "красный фашизм" в отличие от коричневого гитлеризма.
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:46
Не пытайтесь прикрыть свое вранье обвинением во лжи других.
Я выше четко расписал. Уменьшение налогов тут ни при чем. Но факт в том, что за субсидии других платят те, кто эти сусидии не получает.
Не было там ни того ни другого. Для начала хоть понитересуйтесь что такое фашизм вообще, хотя кому я говорю...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 23:59
Где там в моей цитате написано, что я жду, когда пенсы помрут? По-моему, там русским по-белому написано, что стоимость содержания жилья для пенсионера околонулевая.
Про закрытые амбулатории, про полезность алкашей, унаследовавших трешку по сравнению с людьми, копящими на собственное жилье, и, поэтому вынужденными временно уплотниться, как в том анекдоте "3,14зди-3,14зди, приятно слушать".
А насчет полезности родителей алкашей, то вам грех не знать, что кол-во комнат определялось не полезностью, а кол-вом детей.
Если у стариков социальные связи - то пусть за эти социальные связи платят их наследники. Мне на их социальные связи с высокой колокольни (как их им на мои социальные связи).
Еще раз, если Вы не поняли. Я не хочу ничьей смерти. Я не хочу ни у кого забирать квартиры. Я всего лишь хочу, чтобы каждый платил сам за себя, а не так, как сейчас тот, кто крутится и зарабатывает платит за того, кто может сам (или родня) за себя платить, но прикидывается бедным. И то, сколько ЧПшников на кассе Сильпо к этому никакого отношения не имеет.
В Европу через жony!
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:31
А при нынешней медицине и стоимости коммуналки он тогда жёлто-голубой?
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:27
Summakut, можно продать не только квартиру, Вы забыли про многочисленные ломбарды, туда можно отнести все ценности заработанные за всю жизнь и полученные в наследство, ещё, людям с маленькими доходами можно стать донором и продать орган, если не хватает заплатить за газ, свет, тепло. Только если переехать из города в равноценную квартиру в область, там тоже надо платить за ту же коммуналку, так что субсидию ему дадут одинаковую, при одинаковой пенсии. И на Ваши доходы чужая субсидия не влияет. Не забывайте что Вы тоже будете пенсионером и даже, может случиться безработным, такие шансы есть у каждого, и нечего рассчитывать на детей, и тогда Вы вспомните про государство, которому Вы много лет платили налоги. В Европейских странах дети рано отделяются от родителей, создают семьи вдали от родителей и совсем не обязаны оплачивать за них коммуналку. У них любая зарплата, пенсия покроет не только коммуналку и ещё останется на еду и медицину. Так что, SUMMAKUT, радуйтесь что Вы зарабатываете не плохо и хватает не только на коммуналку, и не надо завидовать пенсионерам на субсидии. У меня есть родственники и соседи у которых субсидия совсем не такая огромная, как Вы тут пишите, они оплачивают больше чем сумма по субсидии, их платежи далеки от "нулевых".
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