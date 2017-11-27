Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

Додано: Нед 20 тра, 2018 17:27

summacut написав: В то же время у пенсов есть дети, которые могут оказать посильную помощь в купле-продаже, а на разницу в 350-400к гривен (можно раскидать по нескольким госбанкам, можно не раскидывать) можно без проблем платить коммуналку, еще и на хлеб с молоком останется. Но никто не горит, а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое. В то же время у пенсов есть дети, которые могут оказать посильную помощь в купле-продаже, а на разницу в 350-400к гривен (можно раскидать по нескольким госбанкам, можно не раскидывать) можно без проблем платить коммуналку, еще и на хлеб с молоком останется. Но никто не горит, а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое.

Summakut, можно продать не только квартиру, Вы забыли про многочисленные ломбарды, туда можно отнести все ценности заработанные за всю жизнь и полученные в наследство, ещё, людям с маленькими доходами можно стать донором и продать орган, если не хватает заплатить за газ, свет, тепло. Только если переехать из города в равноценную квартиру в область, там тоже надо платить за ту же коммуналку, так что субсидию ему дадут одинаковую, при одинаковой пенсии. И на Ваши доходы чужая субсидия не влияет. Не забывайте что Вы тоже будете пенсионером и даже, может случиться безработным, такие шансы есть у каждого, и нечего рассчитывать на детей, и тогда Вы вспомните про государство, которому Вы много лет платили налоги. В Европейских странах дети рано отделяются от родителей, создают семьи вдали от родителей и совсем не обязаны оплачивать за них коммуналку. У них любая зарплата, пенсия покроет не только коммуналку и ещё останется на еду и медицину. Так что, SUMMAKUT, радуйтесь что Вы зарабатываете не плохо и хватает не только на коммуналку, и не надо завидовать пенсионерам на субсидии. У меня есть родственники и соседи у которых субсидия совсем не такая огромная, как Вы тут пишите, они оплачивают больше чем сумма по субсидии, их платежи далеки от "нулевых". Самый быстрый способ уменьшения субсидиантов, это сделать цену газа: себестоимость добычи + 10% прибыль, такая прибыль считается хорошей в цивилизованных странах, тогда и тариф снизится существенно. Но нашему Нефтегазу и уряду всё мало, в 2019 тариф уже будет в 2 раза больше.И вскоре может случиться что и Вам субсидия перепадёт, так что потерпите ещё немножко.