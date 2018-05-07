Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 07.05.18 Итоги: Валюта 07.05.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 07 тра, 2018 12:47 Итоги: Валюта 07.05.18



Евро торгуется к 09.20 Киева в районе $1,1946 против $1,1960 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥130,5 по сравнению со ¥130,51 в пятницу.



Курс доллара составляет ¥109,24 против ¥109,12.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,14%.



Спрос на защитные активы остается высоким на опасениях по поводу выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп на выходных вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его «ужасным соглашением для Соединенных Штатов».



При этом он добавил, что открыт для переговоров по новому соглашению.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и



если страна решит из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна готова к такому сценарию, и что США скоро пожалеют о своем решении. Ранее представители Ирана сигнализировали о готовности возобновить ядерную программу.

Также рынок ждет публикации статданных о росте потребительских цен в США в четверг. Ожидается, что отчет министерства труда страны укажет на повышение цен в апреле на 0,3% по сравнению с мартом и о росте показателя на 2,5% в годовом выражении.

Данные об инфляции внимательно отслеживаются Федрезервом США и учитываются при принятии решения об уровне базовой процентной ставки в стране.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 мая понизился на 48,64 коп. и составил 62,7148 RUB/USD.



Украина



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.



Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.



Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.



К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.



Около 11.03 безналичный «американец» прекратил рост и устремился вниз, подтверждая пророчество нашего консультанта: 26,27/26,29 UAH/USD. Без гривни рост доллара невозможен.



К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.



Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.



Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.



К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.



По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.



Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 мая с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1955, просев до $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1940 на открытии торгов в Европе.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 31,30/31,630 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, евро (опт) 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,43 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара демонстрирует умеренное повышение по отношению к евро и иене, инвесторы оценивают геополитические риски и ждут данных по инфляции в США.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,345 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять просевшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 389,1 млн. грн. к отметке 40 488,9млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления ревальвационного процесса в гривне.Причина сжатия гривневого ресурса прежняя – в субботу НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 20 073 млн. грн., причем все они были «короткими», overnight. Расчеты за них должны состояться 07-го, внося свою лепту в тренд гривневой ликвидности.Рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара просели, оказавшись на отметке 26,30/26,34 UAH/USD.К 10.45 на межбанке появились «зеленые быки», преломив тренд и подняв цену «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. «Пока идет рост исключительно на энтузиазме и без поддержки наличного рынка может скоро прекратиться», - предположил наш консультант.Около 11.03 безналичный «американец» прекратил рост и устремился вниз, подтверждая пророчество нашего консультанта: 26,27/26,29 UAH/USD. Без гривни рост доллара невозможен.К 11.16 цена «американца» на межбанке не тронулась с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.Дополуденная неудачная попытка роста доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала фактическая неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 15,00/16,50% годовых.Эта динамика пребывает в противоречии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро понедельника.К 12.01 на валютном межбанка остановка долларовой коррекции на цифре 26,26/26,28 UAH/USD. Мы почти уверены, что «виновник этой остановки – регулятор, воспользовавшийся устроенным самим же гривнедефицитом и появившийся на рынке, анонимно выкупая СКВ в свои резервы в рамках «технологии» Matching.По состоянию на 12.45 котировки доллара на межбанке сделали полшага вниз - 26,255/26,275 UAH/USD. Возможно, удерживавший доселе курс «американца» от дальнейшей просадки НБУ пошел в столовую занимать очередь перед обеденным перерывом.Наконец, около 13.13 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,255/26,275 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 мая с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 31,00/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с открытием 05 мая по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 мая по спросу повысился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1955, просев до $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,1940 на открытии торгов в Европе.На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен на уровне открытия (26,07/26,12 UAH/USD, евро - 31,35/31,66 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB) на фоне установившейся традиционной полуденной паузы в работе.Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня немного растянули маржу, пойдя по пути столичных валютчиков и пытаясь «взять свое» за счет более широкого спреда: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,350/31,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 31,30/31,630 UAH/EUR, рубль 0,410/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, евро (опт) 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,00/31,43 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,03/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,12 UAH/USD; евро – 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63690 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3817 раз. Подякували: 7230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 05.05.18

дядя Caша » Суб 05 тра, 2018 11:58 0 190

дядя Caша Суб 05 тра, 2018 11:58 Итоги: Валюта 04.05.18

дядя Caша » П'ят 04 тра, 2018 12:27 0 348

дядя Caша П'ят 04 тра, 2018 12:27 Итоги: Валюта 03.05.18

дядя Caша » Чет 03 тра, 2018 12:26 0 164

дядя Caша Чет 03 тра, 2018 12:26