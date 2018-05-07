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Итоги: Мировой
фондовый рынок 07.05.18

Итоги: Мировой фондовый рынок 07.05.18
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Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:48

Итоги: Мировой фондовый рынок 07.05.18

Азия

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом, поддержав оптимизм на американских торговых площадках в конце прошлой недели.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,48% - до 3136,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1822,18 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,2%, до 29994,26 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, до 22467,16 пункта.

Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с праздником в стране. Корейский KOSPI завершил предыдущую сессию снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.

С оптимизмом восприняли азиатские инвесторы тот факт, что индексы США закрыли торги пятницы ростом в среднем на 1,5% на фоне данных по рынку труда в стране. По сообщению минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. Аналитики ждали снижения показателя только до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, хотя аналитики ждали роста на 189 тысяч.

Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать результаты торговых переговоров между Китаем и США, которые достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов. Но в то же время стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, поэтому необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.

По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, позитивная реакция на статданные по американской безработице перевешивает негатив от напряженных торговых переговоров США и Китая.

Украина

К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуется в плюсе, отыгрывая позитивную динамику американских бирж после публикации данных о безработице в США.

По состоянию на 8.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 3130,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,59%, до 1817,55 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,56% - до 30096,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,32% - до 6082,5 пункта.

Японский Nikkei 225 терял при этом 0,11%, опускаясь до 22447,05 пункта.

Корейский KOSPI в понедельник не торгуется в связи с государственным праздником в стране. Предыдущую сессию индекс завершил снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.

Индексы США закрыли торги пятницы ростом на данных по рынку труда в стране. По сообщению Минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. При этом аналитики ждали снижения показателя только до 4%. По итогам торгов основные американские площадки выросли в среднем на 1,5%.

Некоторый пессимизм на азиатских рынках связан с итогами переговоров между США и КНР по торговле, которые проходили в Пекине 3-4 мая. Стороны признали, что по ряду вопросов до сих пор существуют крупные разногласия, и необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом, поддержав оптимизм на американских торговых площадках в конце прошлой недели.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,48% - до 3136,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1822,18 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,2%, до 29994,26 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, до 22467,16 пункта.

Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с праздником в стране. Корейский KOSPI завершил предыдущую сессию снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.

С оптимизмом восприняли азиатские инвесторы тот факт, что индексы США закрыли торги пятницы ростом в среднем на 1,5% на фоне данных по рынку труда в стране. По сообщению минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. Аналитики ждали снижения показателя только до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, хотя аналитики ждали роста на 189 тысяч.

Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать результаты торговых переговоров между Китаем и США, которые достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов. Но в то же время стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, поэтому необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.

По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, позитивная реакция на статданные по американской безработице перевешивает негатив от напряженных торговых переговоров США и Китая.

В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».

Немецкий DAX по состоянию на 13.25 Киева повысился на 0,34% и был равен 12 862,62 пункта.

Французский САС 40, прибавив 0,03%, находился на отметке 5 517,76 пункта.

Торги в Великобритании в понедельник не проводятся.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru, www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com ,
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