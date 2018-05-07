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Итоги: Энергетика 07.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:51

Итоги: Энергетика 07.05.18

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром, нефть марки WTI впервые с ноября 2014 года торгуется на уровне выше $70 за баррель на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии в соглашении по иранской ядерной программе.

По состоянию на 08.00 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% - до $75,74 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% - до $70,39 за баррель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 миллиардов за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA. Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.

Углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти - Венесуэлы - негативно отражается на добыче и экспорте сырья, отмечают эксперты. Так, добыча нефти в Венесуэле с начала 2000-х годов уже сократилась в два раза, до 1,5 миллиона баррелей в день, поскольку страна не смогла инвестировать достаточно средств для поддержания своей нефтяной промышленности, отмечает агентство.

В то же время на нефтяные цены влияет беспокойство трейдеров относительно того, выйдет ли США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Что для «Укртрансгаза» норма, то для «Северного потока» беда.

01 мая «Укртрансгаз» перекачал в Словакию 166 миллионов кубометров газа, а 2 мая - 95 млн. Снижение объема транзита по ГТС Украины в целом составило 62 млн кубометров.

Для украинской ГТС такие резкие изменения объемов являются нормой, а снижение поставок по «Северному потоку» привело бы к росту себестоимости (Газпром платит постоянную сумму вне зависимости от объема перекачки газа).

Разумеется, эта гибкость обеспечивается еще и за счет резервных мощностей в добыче, транспорте и хранении газа в Центральном коридоре Газпрома.

Зображення

Суточные поставки газа в Центральную Европу.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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