Итоги: Энергетика 07.05.18

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 миллиардов за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA. Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.



Углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти - Венесуэлы - негативно отражается на добыче и экспорте сырья, отмечают эксперты. Так, добыча нефти в Венесуэле с начала 2000-х годов уже сократилась в два раза, до 1,5 миллиона баррелей в день, поскольку страна не смогла инвестировать достаточно средств для поддержания своей нефтяной промышленности, отмечает агентство.



В то же время на нефтяные цены влияет беспокойство трейдеров относительно того, выйдет ли США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.