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СТАВКИ В УКРАИНЕ И МИРЕ
– ТАК ЛИ СТРАШЕН НАЛОГ?

СТАВКИ В УКРАИНЕ И МИРЕ – ТАК ЛИ СТРАШЕН НАЛОГ?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:24

СТАВКИ В УКРАИНЕ И МИРЕ – ТАК ЛИ СТРАШЕН НАЛОГ?

Возьмем три основных налога: на прибыль предприятий, с доходов физических лиц и на добавленную стоимость.

Налог на прибыль предприятий

Начнем с «больного мозоля» предпринимателей – налога на прибыль, ставка которого в Украине составляет 18%. Фактически столько же уплачивают налогоплательщики Венгрии (малые предприятия с оборотом менее $2 млн отдают 10% от прибыли).

В развитых странах процент налога на прибыль выше: в Японии – 38%, в Бельгии – 34%, во Франции – 33%, в Германии – 30%.

Во Франции для молодых предприятий действуют специальные условия. Юные компании, до двух лет с момента основания, в течение данного периода не уплачивают налоги, а последующие три года отдают в бюджет кровно заработанные по сниженной ставке.
В развивающихся странах, Габоне и Замбии, налог на прибыль высок – 35%. А в Камеруне и того больше – 38,5%. Пример таких стран наглядно демонстрирует, что процветание государства зависит не от высокой налоговой ставки.

Налог на прибыть не взимается в излюбленных многими чиновниками оффшорных зонах: на Багамских и Виргинских островах, а также в Эстонии.

Налог с доходов физических лиц (НДФЛ)

Ставка НДФЛ в Украине составляет 18%. В ряде стран ставка подоходного налога также фиксированная: в Беларуси (13%), в Болгарии (10%), в Латвии (25%), в Литве (15%). В большинстве стран процент налога зависит от годового дохода предприятия – принцип дифференциации.

• Австрия: от 50% (с доходов свыше $58 тыс) до 0% (с доходов до $12,5 тыс);
• Германия: от 45% (с доходов свыше $285 тыс) до 0% (с доходов меньше $9 тыс);
• Япония: 40% (с доходов свыше $200 тыс) и 5%, если годовой доход меньше этой суммы;
• Китай: 35% (с доходов свыше $16 тыс) и 5%, если годовой доход меньше этой суммы.

Подоходный налог, он же НДФЛ, отсутствует в странах, богатых нефтью: Бруней, Кайманы, ОАЭ.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Приобретая товар, украинцы отдают 20% от его стоимости. Столько же платят в большинстве стран мира. Страны с более высоким процентом НДС: Венгрия (27%), Хорватия, Норвегия, Румыния (25%), Финляндия (24%).
НДС отсутствует в Гонконге, Бахрейне, Кувейте, Омане и на Каймановых островах.
Украина и мир – где больше?

Украина лидирует среди европейских стран по сумме общей налоговой ставки, которая составляет 52,2%. Данный показатель рассчитывается как доля реально уплаченных налогов (без возмещений) в составе коммерческой прибыли компаний (прибыль до налогообложения + налоги) или ВВП отдельной страны.

При этом, всего 9% ставки приходится на налоги, связанные с прибылью, а 43% — на…
Продолжение в источнике: http://www.taxukraine.org/stavki-v-ukra ... -malyuyut/
taxukraineorg
 
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