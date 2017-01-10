СТАВКИ В УКРАИНЕ И МИРЕ – ТАК ЛИ СТРАШЕН НАЛОГ?

Додано: Пон 07 тра, 2018 17:24

Возьмем три основных налога: на прибыль предприятий, с доходов физических лиц и на добавленную стоимость.

Налог с доходов физических лиц (НДФЛ)



Налог на добавленную стоимость (НДС)

связанные с прибылью, а 43% — на…

Начнем с «больного мозоля» предпринимателей – налога на прибыль, ставка которого в Украине составляет 18%. Фактически столько же уплачивают налогоплательщики Венгрии (малые предприятия с оборотом менее $2 млн отдают 10% от прибыли).В развитых странах процент налога на прибыль выше: в Японии – 38%, в Бельгии – 34%, во Франции – 33%, в Германии – 30%.Во Франции для молодых предприятий действуют специальные условия. Юные компании, до двух лет с момента основания, в течение данного периода не уплачивают налоги, а последующие три года отдают в бюджет кровно заработанные по сниженной ставке.В развивающихся странах, Габоне и Замбии, налог на прибыль высок – 35%. А в Камеруне и того больше – 38,5%. Пример таких стран наглядно демонстрирует, что процветание государства зависит не от высокой налоговой ставки.Налог на прибыть не взимается в излюбленных многими чиновниками оффшорных зонах: на Багамских и Виргинских островах, а также в Эстонии.Ставка НДФЛ в Украине составляет 18%. В ряде стран ставка подоходного налога также фиксированная: в Беларуси (13%), в Болгарии (10%), в Латвии (25%), в Литве (15%). В большинстве стран процент налога зависит от годового дохода предприятия – принцип дифференциации.• Австрия: от 50% (с доходов свыше $58 тыс) до 0% (с доходов до $12,5 тыс);• Германия: от 45% (с доходов свыше $285 тыс) до 0% (с доходов меньше $9 тыс);• Япония: 40% (с доходов свыше $200 тыс) и 5%, если годовой доход меньше этой суммы;• Китай: 35% (с доходов свыше $16 тыс) и 5%, если годовой доход меньше этой суммы.Подоходный налог, он же НДФЛ, отсутствует в странах, богатых нефтью: Бруней, Кайманы, ОАЭ.Приобретая товар, украинцы отдают 20% от его стоимости. Столько же платят в большинстве стран мира. Страны с более высоким процентом НДС: Венгрия (27%), Хорватия, Норвегия, Румыния (25%), Финляндия (24%).НДС отсутствует в Гонконге, Бахрейне, Кувейте, Омане и на Каймановых островах.Украина и мир – где больше?Украина лидирует среди европейских стран по сумме общей налоговой ставки, которая составляет 52,2%. Данный показатель рассчитывается как доля реально уплаченных налогов (без возмещений) в составе коммерческой прибыли компаний (прибыль до налогообложения + налоги) или ВВП отдельной страны.При этом, всего 9% ставки приходится на налоги,Продолжение в источнике: