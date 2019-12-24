Rack написав:Sense Bank Добре, завтра спробуємо зв'язатися по відеозвязку, подивимося що з цього вийде...Але дивно, ви кажете що рахунок не заблоковано, але в додаток вхід не доступний.Як зв'язатися в такому випадку ?
Для звернення до колег у відеочат не обов’язково виконувати вхід у застосунок 🙂 Ви можете звернутися з доавторизаційної зони: 1. Відкрийте застосунок 2. Не вводячи номер телефону та дату народження, натисніть на значок підтримки у правому верхньому куті ↗️ 3. Оберіть «Відеочат» 4. Натисніть «Почати відеодзвінок» 5. Надайте доступ до камери та мікрофона 🎤
Після цього залишиться лише дочекатися агента 👌🏻 Графік роботи відеочату: щодня з 06:30 до 01:00 🕑 Інструкція:
Якщо застосунок заблоковано, спробуйте вивантажити його з пам’яті пристрою та повторити спробу без введення даних для входу. Також можна перевстановити застосунок — після цього відеочат буде доступний без авторизації 🙌💙 Анастасія💗
Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?
Кащей написав:Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?
Комісія буде зніматись по факту списання операції з рахунку
Shaman написав:Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.
тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...
Статья в справке имеется и легко гуглится. Именно перевод на карты других банков, т.е. толкучка из Сенса, на Вайте не бесплатна (3%, кажется) вообще сразу. В этом плане 10к бесплатных - это преимущество Зеро, а не "ні про що". Для P2P тянучки Вайт лучше, но это очень уж специфическое по нынешним временам быстрого СЭПа применение. Конечно, если в месяц нужно на OLX доставке оплачивать больше 10к, тогда Зеро не очень.
10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.
Shaman написав:10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.
В справке, упомянутой выше, сказано:
Які операції враховуються в ліміт [на безкоштовні перекази]? Будь-які Р2Р-перекази через зовнішні сервіси та Р2Р-перекази не клієнтам банку (як через застосунок Sense SuperApp, так і через інші ресурси).
Вроде, достаточно однозначно, что толкучка в пределах лимита на шару. В чём и преимущество перед Вайтом. Но гадать - право каждого.
Shaman написав:а СЕП в Сенсі безкоштовний?
Из той же статьи:
Які операції не враховуються в ліміт та відбуваються без такої комісії незалежно від суми? ▪ Перекази між своїми рахунками; ▪ перекази клієнтам банку через застосунок Sense SuperApp та через сайт банку https://sensebank.com.ua/; ▪ перекази за IBAN.
Тот СЭП, который под это не подпадает, видимо, платный.
Shaman написав:й підтримка щось мовчить...
Поддержка уже написала справку. Что она ещё может ответить, кроме цитирования её же?
Кащей написав:Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?
Комісія буде зніматись по факту списання операції з рахунку
*Андрій
Комиссия будет стягиваться за покупку именно по коду МСС6211 или по Дия? Если воспользоваться другой платформой, также будет комиссия?
Дайте, будь-ласка, посилання на правила банку, де прописаний саме такий порядок списання комісії.
От первой линии поддержки зависит в этом случае чуть меньше, чем ничего И вряд ли в режиме видеозвонка они что-то уточняли прям у финмона. Мне когда-то начальник отделения утверждал, что "умерла так умерла", а оказалось что всё решается.
Что можно реально сделать на практике: 1. Можете подать апеляцию "на електронну адресу банку ccd@sensebank.com.ua. В темі листа вкажіть, будь ласка, "Фінмоніторинг" та ваш ІПН.". Расписать там всю биографию хлопца и все операции. Эдак через месяц могут снять блок, или нет. 2. Вряд ли прям в какой-то список внесли. Но если откроете счет и выведете деньги на другой банк, то там точно так же блоканут счета (хотя и неизвестно насколько быстро). 3. Можете перечислить деньги на ЗСУ и забыть украинские банки, как кошмарный сон. Тем более человек не в Украине.