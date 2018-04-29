Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Долг населения страны за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд. грн., – до 32,904 млрд. грн. по сравнению с декабрем. Об этом сообщает Госстат Украины.
Согласно данным Госстата, задолженность населения Украины за услуги ЖКХ к 1 марта 2018 года составила 40,6 млрд грн.
Не проще ли сделать нормальный тариф, при котором большинство сможет платить без субсидий. У нас же тарифы считают по формуле ДТЭКа: нам нужен, условно, куб газа на отопление, отдельно еще на горячую воду и отдельно на электроэнергию, хотя, это все производится на одном и том же условном кубе газа.
Faceless написав:о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.
Откуда доходы у несовершеннолетних? и их хватает даже на коммуналку...
Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.
Ссылка есть на "изначально несовершеннолетних"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
hxbbgaf написав:Та да, не играет, только за проживание без прописки или не по ее месту штраф...Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о совершеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?
Та не смешите вы про тот штраф. И то, это пока только инициатива, причем на практике нереализуемая. Речь о супругах - они же и есть родители, и несовершеннолетних детях (именно так указанно в статье). У несовершеннолетних в принципе тоже могут быть доходы.
hxbbgaf написав:при чем тут родители и дети, которые живут отдельно
Вы это сами и придумали, к кому тогда вопрос? Сами у себя спрашиваете, чт овы насочиняли то?
hxbbgaf написав:Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.
СІМ'Я МАЄ ДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ ВСІХ, НАВІТЬ ТИХ, ЯКІ ПРОПИСАНІ ЗА ІНШОЮ АДРЕСОЮ Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Такі сім’ї раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю.
Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидію, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомогу ні там, ні тут.
Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінює форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.
ygn написав:Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
В 2-3 раза? Вы издеваетесь? Себестоимость газа собственной добычи сейчас с таким курсом баксов 40, если яценюк в 2013-м при курсе 8 говорил о 80 и что нельзя повышать тарифы. В 10 раз уже хотят!
Ну так если такой профит , где же очередь инвесторов? Или почему Рошен еще скважины не бурит ? Суда по Вашей логике это куда выгоднее конфет. В богатых штатах - не можешь платить - жилье за долги на аукционе продают. У нас же с субсидиями носятся. Чел может ездить на машине за 50 штук и получать субсидию.
Moimir написав:правительство наше оказалось немощное и не способное создать условия для роста экономики и роста благосостояния людей и тупо решило создать такие условия, при которых люди сами себя сжирают не поднимая голову вверх. У нас то без вариантов
Не тем у нас государство занимается, к сожалению. это не развитие