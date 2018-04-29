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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:36

  Ой+ написав:hxbbgaf Це Ви теоретично? Чи дійсно у 33 роки маєте таку проблему?

Не я имею, родтсвенники имеют. И какое это отношение имеет к вопросу. Переход на личности - признак троллизма и ботства, когда нечего больше сказать по делу, а надо как-то перечить.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 тра, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:37

  sal написав:
  Faceless написав:о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.

Откуда доходы у несовершеннолетних? и их хватает даже на коммуналку...

Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:56

Долг населения страны за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд. грн., – до 32,904 млрд. грн. по сравнению с декабрем. Об этом сообщает Госстат Украины.

Согласно данным Госстата, задолженность населения Украины за услуги ЖКХ к 1 марта 2018 года составила 40,6 млрд грн.

Не проще ли сделать нормальный тариф, при котором большинство сможет платить без субсидий.
У нас же тарифы считают по формуле ДТЭКа: нам нужен, условно, куб газа на отопление, отдельно еще на горячую воду и отдельно на электроэнергию, хотя, это все производится на одном и том же условном кубе газа.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:00

  hxbbgaf написав:
  sal написав:
  Faceless написав:о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.

Откуда доходы у несовершеннолетних? и их хватает даже на коммуналку...

Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.

Ссылка есть на "изначально несовершеннолетних"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:00

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  hxbbgaf написав:Та да, не играет, только за проживание без прописки или не по ее месту штраф...Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о совершеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?

Та не смешите вы про тот штраф. И то, это пока только инициатива, причем на практике нереализуемая.
Речь о супругах - они же и есть родители, и несовершеннолетних детях (именно так указанно в статье). У несовершеннолетних в принципе тоже могут быть доходы.
  hxbbgaf написав:при чем тут родители и дети, которые живут отдельно

Вы это сами и придумали, к кому тогда вопрос? Сами у себя спрашиваете, чт овы насочиняли то?
  hxbbgaf написав:Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.

Врунишка вы.
Вот первоисточник: http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/134.html
СІМ'Я МАЄ ДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ ВСІХ, НАВІТЬ ТИХ, ЯКІ ПРОПИСАНІ ЗА ІНШОЮ АДРЕСОЮ
Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Такі сім’ї раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю.

Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидію, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомогу ні там, ні тут.

Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінює форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.


Что в законодательстве считается семьей:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
Стаття 3. Сім'я

1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства.

2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

3. Права члена сім'ї має одинока особа.

4. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:35

  hxbbgaf написав:
  ygn написав:Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.

В 2-3 раза? Вы издеваетесь? Себестоимость газа собственной добычи сейчас с таким курсом баксов 40, если яценюк в 2013-м при курсе 8 говорил о 80 и что нельзя повышать тарифы. В 10 раз уже хотят!

Ну так если такой профит , где же очередь инвесторов? Или почему Рошен еще скважины не бурит ? Суда по Вашей логике это куда выгоднее конфет.
В богатых штатах - не можешь платить - жилье за долги на аукционе продают. У нас же с субсидиями носятся. Чел может ездить на машине за 50 штук и получать субсидию.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:39

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

Улыбнуло: "Таким чином, держава реагує на соціальну несправедливість та турбується про воз’єднання українських сімей."


Зображення

Наоборот поразводяться еще больше перед подачей деклараций.Развелись и две хаты на субсидюхе,а иначе плати за обе.Не,мы не мягким пуем деланы))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:49

в стране становится все больше и больше выгодно жить в гражданском браке :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:53

  dotster написав:в стране становится все больше и больше выгодно жить в гражданском браке :-)

ГБ тож 7Я . Выгодно временно сожительствовать))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:53

Re: студент

  Moimir написав:правительство наше оказалось немощное и не способное создать условия для роста экономики и роста благосостояния людей и тупо решило создать такие условия, при которых люди сами себя сжирают не поднимая голову вверх. У нас то без вариантов

Не тем у нас государство занимается, к сожалению. это не развитие
sal
 
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