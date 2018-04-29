Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:00

hxbbgaf написав: Та да, не играет, только за проживание без прописки или не по ее месту штраф...Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о совершеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы? Та да, не играет, только за проживание без прописки или не по ее месту штраф...Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о совершеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?

hxbbgaf написав: при чем тут родители и дети, которые живут отдельно при чем тут родители и дети, которые живут отдельно

hxbbgaf написав: Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних. Где-то накосячили, а другие пошли перепечатывать. Изначально совершеннолетних.

СІМ'Я МАЄ ДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ ВСІХ, НАВІТЬ ТИХ, ЯКІ ПРОПИСАНІ ЗА ІНШОЮ АДРЕСОЮ

Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Такі сім’ї раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю.



Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидію, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомогу ні там, ні тут.



Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінює форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.





Стаття 3. Сім'я



1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства.



2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.



Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.



Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.



3. Права члена сім'ї має одинока особа.



4. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Та не смешите вы про тот штраф. И то, это пока только инициатива, причем на практике нереализуемая.Речь о супругах - они же и есть родители, и несовершеннолетних детях (именно так указанно в статье). У несовершеннолетних в принципе тоже могут быть доходы.Вы это сами и придумали, к кому тогда вопрос? Сами у себя спрашиваете, чт овы насочиняли то?Врунишка вы.Вот первоисточник:Что в законодательстве считается семьей: