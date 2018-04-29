Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Вів 08 тра, 2018 22:21

"Что иесть "сюбсидия"? - Юкрениан глобал махинейшн!" (ДизельШоу).

На самом деле так и есть.Что мы имеем?1.Фактически частное монопольное владение энергетическим сектором страны рыжим татарином, фактическим бенефициаром партии регионов.2. Конские тарифы установленные в интересах рыжего татарина государством в лице НКРЭУ, председателем которой является бывший работник рАшен, вовк. То есть, фактически протеже пороха, учредителя партии регионов.3.Очевидно тем, что можно до беспредела поднимать тарифы не боясь социального взрыва - те, кто могут будут платить по-полной, те, кто не могут - за них государство заплатит из своего кармана. Фактически-же - те, кто не платит субсидию, платят и за себя и за получателя субсидии.Очевидно, тем, что подконтрольная хозяину партия регионов...ой, пардон, оппозиционный блок, поддержит голосованием партию власти в парламенте, если вдруг часть коалиции захочет поиграть в самостоятельность или проявит принципиальность при попытке поиметь законность, например, как в случае назначения журналиста на должность генпгокугога.Очевидно тем, что подобные обсуждаемому вопросы, отвлекают от вполне очевидных вопросов:- почему в такой стране как Украина, такое нищее население?- почему нам парят "европейские цены" на продукт украинского производства, произведенный украинскими работниками, на производственных фондах, оставшихся от СССР и прикарманеных практически нашару, из энергоносителей украинской добычи или э/э украинской-же генерации? и следующий из этого-же вопрос - где "европейские зарплаты", "европейские законы", "европейские суды","европейская культура политики" и тп?Теперь вот еще что - выше упоминалось, что в США могут за коммунальные долги на аукцион выставить недвижимость. Это правда. И не только за коммунальные. За неуплаченные штрафы, налоги и пр. пр. пр.Но есть нюансы - во-первых, это могут сделать только после отчуждения права собственности судом, который хоть и не такой объективный как украинский, но все-же учитывает мнение всех сторон процесса, а не только тех, из чьей руки кормится. Во-вторых, если уж говорить о долгах за коммунальные услуги,...мои знакомые живут в огромной (в моем понимании) квартире 150+ квадратов и платят всей коммуналки около 100 баксов. Это около 1% от доходов семьи с 1 работающим родителем. У меня-же коммуналка в вдвое+ меньшей квартире, получается выше. Про %% от дохода молчу.Кроме того, что коммуналка в США доступна абсолютно любому - вроде как объяснил, но там другая структура расходов, отличная от структуры расходов в Украине. И если семья с низким доходом, то есть определенные государственные программы помощи, позволяющие нормально жить семьям с минимальными доходами. И не всегда даже надо инициировать эту помощь. Как пример, много лет назад, вышеописанная семья получила чек от налогового ведомства с возвратом 300 баксов налогов. В ту пору молодые люди учились и работали парт-тайм за очень небольшие деньги. Доход на семью был меньше минимально облагаемого. То есть, они не платили ежегодный налог. Так откуда-же может появиться возврат налога? "Все просто" (ТМ Биг) - при покупке почти любого товара, на кассе взимается налог, он не учтен в ценнике. И каждый американец знает и понимает, что не только зарабатывая, но и тратя деньги он платит налоги и службы государства и местные (штата, города, комьюнити) содержатся из его денег. У нас ситуация в чем-то такая-же - мы все платим налоги, только мы воспринимаем это как оброк/дань государству, а не как плату за вполне конкретные результаты работы тех, на чье содержание идут эти деньги. И естественно, никто из малоимущих граждан Украины не имеет таких "писем счастья". Но вот бенефициары экономики Украины не стесняясь жрут из корыта в три горла то, что при других раскладах сделало-бы неуместным сам вопрос о необходимости такого ур** явления как субсидия.Касательно наличия нескольких квартир. Я, хоть и являюсь противником субсидий как таковых, хочу напомнить уважаемым форумчанам, что мы живем в государстве "Украина", а не "Киев/Одесса/Львов". Не в каждом городе или селе возможно сдать квартиру даже за коммуналку, но каждый потребитель платит по тарифам одного порядка. Вопрос соответствия тарифов доходам можно решить (без субсидий) двумя путями - либо увеличить доходы населения либо умерить аппетиты "роттердама+". Либо и то и другое.