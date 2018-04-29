Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:48
Shram написав: SMOKE написав:
Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке.
А где посмотреть на мировую цену на газ?
Просто в США одна цена, в Европе другая, в Японии третья.
Что конкретно вы имеете ввиду?
Как на последнем брифинге сказал Кучма, "нужно думать головой, а у нас думают языком".
Но это почему то принимается большинством. Может социум не дозрел, привыкнув "питаться" плохим инфо-фаст-фудом.
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