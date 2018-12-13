Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Нед 30 гру, 2018 22:48

hxbbgaf написав: А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).





Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает. Да и даже если справка с работы, при этом живет и работает в том же городе, но в другом месте, что она докажет?

Это уже возвращение той до боли знакомой системы, которая существовала до 1 мая 2015-го года под названием "принеси то, не знаю что" и справку на справку, что существует такая справка. Но тогда тарифы были другие... Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает. Да и даже если справка с работы, при этом живет и работает в том же городе, но в другом месте, что она докажет?Это уже возвращение той до боли знакомой системы, которая существовала до 1 мая 2015-го года под названием "принеси то, не знаю что" и справку на справку, что существует такая справка. Но тогда тарифы были другие...

Если муж алкаш - то лучше с ним развестись. Или просто выписать его без развода даже. Если хотите оставаться в браке - то значит хотите с ним иметь "совместное имущество" - сейчас есть закон про субсидии в случае про алкашей и кто в тюрьме и тп. Просто напишите как есть, что человек алкаш - но это как-то нужно будет доказать, конечно. Например - имеет приводы в милицию, или стоит на спец.учете - как наркоман, алкоголик и тп.Если такой взрослый сын-алкаш - прописан в квартире стариков -родителей - все еще проще. Его можно просто выписать - если он какое-то время не появляется, как не проживающего. А если выписывать не хотят - то остается подтвердить факт - что сын бродяга, алкаш или еще что там с ним.Все субсидии идут в карман - олигархата и их обслуги. Поэтому раздавать субсидии всем подряд не выход. Нужно решать основную проблему - не реальные высокие коммунальные расценки, когда наш газ нам же продают - еще и по Роттердам плюс цене - и тп, а так же не реально низкие доходы украинцев.