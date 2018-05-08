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Итоги: Энергетика 08.05.18

Итоги: Энергетика 08.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:12

Итоги: Энергетика 08.05.18

Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года - трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке.

По состоянию на 08.00 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до $75,41 за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель.

Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 Киева).

«Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти», - сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».

Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 миллиардов за национализацию в Венесуэле.

Цены на нефть выросли в понедельник, нефть в США превысила уровень 70 долларов за баррель впервые с конца 2014 года, а затем отступили на электронной торговле после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что объявит решение во вторник по иранской ядерной сделке.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI выросла на $1,01, или около 1,5%, до $70,73 за баррель после того, как поднялась до отметки $70,84. По данным «Итогов», это был самый высокий уровень закрытия с 26 ноября 2014 года. На прошлой неделе цены выросли на 2,4%.

Нефть сорта Brent, тем временем, прибавила $1,30, или 1,7%, до $76,17 за баррель - также самый высокий показатель с конца ноября 2014 года. Нефть Brent прибавила 1,5% на прошлой неделе.

Цены резко поднялись во время торговой сессии, так как инвесторы стали более убеждены, относительно жесткой позиции США по иранской ядерной сделке

Иран играет «важную роль в мировой добыче нефти ... с 2016 года после отмены санкций, и если США уйдут от сделки, это нарушит глобальное уравнение спроса и предложения», - сказал Наем Аслам, главный рынок аналитик Think Markets. - «Мы уже знаем, что экономический кризис в Венесуэле вдвое сократил добычу нефти, и это связано главным образом с тем, что нефтяная промышленность в Венесуэле отставала от технологий».

Беспокойство по поводу ядерной сделки Ирана и растущая обеспокоенность в связи с экономическим кризисом в Венесуэле способствовали росту цен в пятницу. Исследование, проведенное компанией S&P Global Platts, показало, что добыча нефти в апреле снизилась до минимального значения за год. Иран и Венесуэла являются членами ОПЕК.

Июньский бензин вырос на 1% до $2,144 за галлон, а июньский мазут вырос на 1,4% до $2,185 за галлон.

Июньский природный газ вырос на 1,1% до $2,741 США за миллион британских тепловых единиц.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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