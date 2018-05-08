Итоги: Энергетика 08.05.18

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:12

Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 Киева).



«Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти», - сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.



Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».



Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.



По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 миллиардов за национализацию в Венесуэле.

Цены резко поднялись во время торговой сессии, так как инвесторы стали более убеждены, относительно жесткой позиции США по иранской ядерной сделке



Иран играет «важную роль в мировой добыче нефти ... с 2016 года после отмены санкций, и если США уйдут от сделки, это нарушит глобальное уравнение спроса и предложения», - сказал Наем Аслам, главный рынок аналитик Think Markets. - «Мы уже знаем, что экономический кризис в Венесуэле вдвое сократил добычу нефти, и это связано главным образом с тем, что нефтяная промышленность в Венесуэле отставала от технологий».



Беспокойство по поводу ядерной сделки Ирана и растущая обеспокоенность в связи с экономическим кризисом в Венесуэле способствовали росту цен в пятницу. Исследование, проведенное компанией S&P Global Platts, показало, что добыча нефти в апреле снизилась до минимального значения за год. Иран и Венесуэла являются членами ОПЕК.

Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года - трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке.Цены на нефть выросли в понедельник, нефть в США превысила уровень 70 долларов за баррель впервые с конца 2014 года, а затем отступили на электронной торговле после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что объявит решение во вторник по иранской ядерной сделке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: