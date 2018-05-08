Итоги: Энергетика 08.05.18

По состоянию на 08.00 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до $75,41 за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до $69,88 за баррель.
Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 Киева).
«Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти», - сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.
По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 миллиардов за национализацию в Венесуэле.
Цены на нефть выросли в понедельник, нефть в США превысила уровень 70 долларов за баррель впервые с конца 2014 года, а затем отступили на электронной торговле после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что объявит решение во вторник по иранской ядерной сделке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI выросла на $1,01, или около 1,5%, до $70,73 за баррель после того, как поднялась до отметки $70,84. По данным «Итогов», это был самый высокий уровень закрытия с 26 ноября 2014 года. На прошлой неделе цены выросли на 2,4%.
Нефть сорта Brent, тем временем, прибавила $1,30, или 1,7%, до $76,17 за баррель - также самый высокий показатель с конца ноября 2014 года. Нефть Brent прибавила 1,5% на прошлой неделе.
Цены резко поднялись во время торговой сессии, так как инвесторы стали более убеждены, относительно жесткой позиции США по иранской ядерной сделке
Иран играет «важную роль в мировой добыче нефти ... с 2016 года после отмены санкций, и если США уйдут от сделки, это нарушит глобальное уравнение спроса и предложения», - сказал Наем Аслам, главный рынок аналитик Think Markets. - «Мы уже знаем, что экономический кризис в Венесуэле вдвое сократил добычу нефти, и это связано главным образом с тем, что нефтяная промышленность в Венесуэле отставала от технологий».
Беспокойство по поводу ядерной сделки Ирана и растущая обеспокоенность в связи с экономическим кризисом в Венесуэле способствовали росту цен в пятницу. Исследование, проведенное компанией S&P Global Platts, показало, что добыча нефти в апреле снизилась до минимального значения за год. Иран и Венесуэла являются членами ОПЕК.
Июньский бензин вырос на 1% до $2,144 за галлон, а июньский мазут вырос на 1,4% до $2,185 за галлон.
Июньский природный газ вырос на 1,1% до $2,741 США за миллион британских тепловых единиц.
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