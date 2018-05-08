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фондовый рынок 08.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:15 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.05.18 США



В понедельник фондовые индексы США закончили торги ростом, но отошли от максимумов дня, когда акции компаний энергетического сектора пошли вниз после твита от президента Дональда Трампа по иранской ядерной сделке.



Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 94,81 пункта, или 0,4%, до 24 357,32 пункта.



Индекс S&P500 вырос на 9,21 пункта до 2 672,63 пункта, или 0,4%.



Индекс Nasdaq вырос на 55,60 пункта, или 0,8%, до 7 265,21 пункта.



Индексы S&P и Nasdaq выросли вторую сессию подряд, в то время как Dow показал третий день роста.



Семь из 11 секторов индекса S&P500 закрылись с ростом. Энергетический сектор был наиболее выгоден в течение большей части дня, но лидером роста стал

информационный сектор, который вырос на 0,8%. Энергетический сектор, который рос в ходе торгов на 2%, завершил торги с ростом на 0,2%.



Меж тем, нефть в США резко выросла в ходе торгов, но отошла от максимумов на электронной торговле, отступив с самого высокого уровня с 2014 года.

Для рынка нефти, новости по глобальной торговле также были в центре внимания, после того как команда переговорщиков США не смогла обеспечить торговое соглашение после многодневных переговоров с коллегами в Пекине. Китайские государственные СМИ заявили, что переговоры позитивны, и потребуются дополнительные переговоры, чтобы избежать торговой войны.



Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из «ядерного соглашения», которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году. «Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 Киева)», - написал Трамп в Twitter.



«Мы ждем ясности по иранской сделке. Если Трамп выйдет из нее, чего другие лидеры призывают не делать, поставки будут сокращены, что повлияет на рост спроса и цен», - считает Марк Мартиак из First Allied Securities.



Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США в апреле. Как прогнозируют эксперты, показатель в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном - 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,39%, до 24 357,32 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35%, до 2 672,63 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,77%, до 7 265,21 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос до трёхмесячного максимума, при поддержке данных от компаний.



Более слабый евро после выхода разочаровавших данных из Германии также помог росту акций экспортеров.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,64%. В пятницу индекс показал рост за неделю, что стало шестой неделей роста подряд, что стало самой длительной последовательностью роста с марта 2015 г.



Британский рынок был закрыт.



Пара евро-доллар снизилась до $1,1919 с $1,1963 в конце пятницы.

Выхода важных экономических данных в понедельник не было. Трейдеры фокусировались на данных от компаний.



Объем заказов в промышленности в Германии в марте снизился на 0,9% м/м, что хуже среднего ожидания экономистов (+0,5% м/м).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,64%. В пятницу индекс показал рост за неделю, что стало шестой неделей роста подряд, что стало самой длительной последовательностью роста с марта 2015 г.



Немецкий DAX повысился на 1% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 12 948,14 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,28% — на отметке 5 531,42 пункта.



Торги в Великобритании в понедельник не проводились.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественным ростом индексов на фоне новых статданных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% - до 3161,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1836,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,36% - до 30402,81 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,47%, до 2449,81 пункта.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,18%, до 22508,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12% и составил 6091,9 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы региона данные статистики из Китая. Так, главное таможенное управление страны сообщило во вторник, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%. Профицит торгового баланса КНР достиг $28,78 миллиарда против дефицита в $4,98 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $24,7 миллиарда.



В то же время мировые инвесторы во вторник ждут решения президента США Дональда Трампа относительно того, будет ли страна выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.



С оптимизмом восприняли инвесторы подъем на биржах США по итогам понедельника.

Инвесторы положительно реагируют на восстановление на биржах США, но при этом продолжают проявлять осторожность на фоне ряда неопределенных факторов, в том числе иранского вопроса.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились положительной динамикой. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,33% и составил 2 297,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,63% до 1 153,85 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% - до $76 за баррель.



Торговый день 7 мая на российском фондовом рынке был спокойным.

Индекс Московской биржи открылся с гэпом вверх на 0,6%, но во второй половине дня растерял половину роста. Отметим, что рынок не только не отреагировал на инаугурацию Путина, но и проигнорировал внесение на рассмотрение Госдумы кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. Кандидатура Медведева была наиболее вероятной. Существенных изменений в экономической политике России в ближайшее время ждать не стоит. Мы ожидаем более живой реакции рынка РФ, когда будет обнародован полный состав Кабинета министров.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 07 мая, повысился на 0,95 пункта или на 0,20% до уровня 473,80 пунктов.



Объем торгов за день составил 320,2 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 04 мая, ПФТС-индекс повысился на 3,69 пункта или на 0,79% до уровня 472,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,74 пунктов или на 50,08% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуется в плюсе, отыгрывая позитивную динамику американских бирж после публикации данных о безработице в США.



По состоянию на 8.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 3130,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,59%, до 1817,55 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,56% - до 30096,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,32% - до 6082,5 пункта.



Японский Nikkei 225 терял при этом 0,11%, опускаясь до 22447,05 пункта.



Корейский KOSPI в понедельник не торгуется в связи с государственным праздником в стране. Предыдущую сессию индекс завершил снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.



Индексы США закрыли торги пятницы ростом на данных по рынку труда в стране. По сообщению Минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. При этом аналитики ждали снижения показателя только до 4%. По итогам торгов основные американские площадки выросли в среднем на 1,5%.



Некоторый пессимизм на азиатских рынках связан с итогами переговоров между США и КНР по торговле, которые проходили в Пекине 3-4 мая. Стороны признали, что по ряду вопросов до сих пор существуют крупные разногласия, и необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом, поддержав оптимизм на американских торговых площадках в конце прошлой недели.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,48% - до 3136,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1822,18 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,2%, до 29994,26 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, до 22467,16 пункта.



Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с праздником в стране. Корейский KOSPI завершил предыдущую сессию снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.



С оптимизмом восприняли азиатские инвесторы тот факт, что индексы США закрыли торги пятницы ростом в среднем на 1,5% на фоне данных по рынку труда в стране. По сообщению минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. Аналитики ждали снижения показателя только до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, хотя аналитики ждали роста на 189 тысяч.



Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать результаты торговых переговоров между Китаем и США, которые достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов. Но в то же время стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, поэтому необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.



По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса, позитивная реакция на статданные по американской безработице перевешивает негатив от напряженных торговых переговоров США и Китая.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Немецкий DAX по состоянию на 13.25 Киева повысился на 0,34% и был равен 12 862,62 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,03%, находился на отметке 5 517,76 пункта.



Торги в Великобритании в понедельник не проводятся.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,39% - до 1803,63 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,2% - до 473,8 пункта.



Объем торгов на УБ составил 32,2 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 320,2 млн. грн, в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее сильно подешевели бумаги Турбоатома (-3,09%), Донбассэнерго (-2,22%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,48%).

Выросли в цене только акции Центрэнерго (+1,2%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,87%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,59% - до 501,06 пункта при объеме торгов 2,28 млн. злотых (17,3 млн. грн.).



В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Милкиленда» (+1,37%), «Агротона» (+1,21%) и «Астарты» (+1,08%).

Дешевели только акции KSG Agro (-5,3%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в «плюсе», трейдеры ожидают решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,91% - до 3165,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1834,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,17% - до 30345,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,26% - до 6100,8 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался на 0,29%, до 22531,46 пункта, корейский KOSPI - на 0,13%, до 2465,44 пункта.



Во вторник участники рынка ждут решения Трампа, который обещал объявить в 21.00 Киева, будут ли США выходить из иранского «ядерного соглашения».



Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.



Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выхода из нее, если соглашение не удастся «исправить». Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, президент США объявил, что это продление будет последним.



Рост китайских индексов поддержан позитивными данными внутренней статистики.



Так, ранее во вторник главное таможенное управление страны сообщило, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественным ростом индексов на фоне новых статданных из Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% - до 3161,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1836,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,36% - до 30402,81 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,47%, до 2449,81 пункта.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,18%, до 22508,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12% и составил 6091,9 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы региона данные статистики из Китая. Так, главное таможенное управление страны сообщило во вторник, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%. Профицит торгового баланса КНР достиг $28,78 миллиарда против дефицита в $4,98 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $24,7 миллиарда.



В то же время мировые инвесторы во вторник ждут решения президента США Дональда Трампа относительно того, будет ли страна выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.



С оптимизмом восприняли инвесторы подъем на биржах США по итогам понедельника.

Инвесторы положительно реагируют на восстановление на биржах США, но при этом продолжают проявлять осторожность на фоне ряда неопределенных факторов, в том числе иранского вопроса.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,14% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 577,66 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,47% и был равен 12 886,55 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,40%, находился на отметке 5 509,37 пункта







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , В понедельник фондовые индексы США закончили торги ростом, но отошли от максимумов дня, когда акции компаний энергетического сектора пошли вниз после твита от президента Дональда Трампа по иранской ядерной сделке.Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 94,81 пункта, или 0,4%, до 24 357,32 пункта.Индекс S&P500 вырос на 9,21 пункта до 2 672,63 пункта, или 0,4%.Индекс Nasdaq вырос на 55,60 пункта, или 0,8%, до 7 265,21 пункта.Индексы S&P и Nasdaq выросли вторую сессию подряд, в то время как Dow показал третий день роста.Семь из 11 секторов индекса S&P500 закрылись с ростом. Энергетический сектор был наиболее выгоден в течение большей части дня, но лидером роста сталинформационный сектор, который вырос на 0,8%. Энергетический сектор, который рос в ходе торгов на 2%, завершил торги с ростом на 0,2%.Меж тем, нефть в США резко выросла в ходе торгов, но отошла от максимумов на электронной торговле, отступив с самого высокого уровня с 2014 года.Для рынка нефти, новости по глобальной торговле также были в центре внимания, после того как команда переговорщиков США не смогла обеспечить торговое соглашение после многодневных переговоров с коллегами в Пекине. Китайские государственные СМИ заявили, что переговоры позитивны, и потребуются дополнительные переговоры, чтобы избежать торговой войны.Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из «ядерного соглашения», которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году. «Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 Киева)», - написал Трамп в Twitter.«Мы ждем ясности по иранской сделке. Если Трамп выйдет из нее, чего другие лидеры призывают не делать, поставки будут сокращены, что повлияет на рост спроса и цен», - считает Марк Мартиак из First Allied Securities.Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США в апреле. Как прогнозируют эксперты, показатель в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном - 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос до трёхмесячного максимума, при поддержке данных от компаний.Более слабый евро после выхода разочаровавших данных из Германии также помог росту акций экспортеров.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,64%. В пятницу индекс показал рост за неделю, что стало шестой неделей роста подряд, что стало самой длительной последовательностью роста с марта 2015 г.Британский рынок был закрыт.Пара евро-доллар снизилась до $1,1919 с $1,1963 в конце пятницы.Выхода важных экономических данных в понедельник не было. Трейдеры фокусировались на данных от компаний.Объем заказов в промышленности в Германии в марте снизился на 0,9% м/м, что хуже среднего ожидания экономистов (+0,5% м/м).Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественным ростом индексов на фоне новых статданных из Китая.С оптимизмом восприняли инвесторы региона данные статистики из Китая. Так, главное таможенное управление страны сообщило во вторник, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%. Профицит торгового баланса КНР достиг $28,78 миллиарда против дефицита в $4,98 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали значения показателя на уровне $24,7 миллиарда.В то же время мировые инвесторы во вторник ждут решения президента США Дональда Трампа относительно того, будет ли страна выходить из иранского «ядерного соглашения», достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.С оптимизмом восприняли инвесторы подъем на биржах США по итогам понедельника.Инвесторы положительно реагируют на восстановление на биржах США, но при этом продолжают проявлять осторожность на фоне ряда неопределенных факторов, в том числе иранского вопроса.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% - до $76 за баррель.Торговый день 7 мая на российском фондовом рынке был спокойным.Индекс Московской биржи открылся с гэпом вверх на 0,6%, но во второй половине дня растерял половину роста. Отметим, что рынок не только не отреагировал на инаугурацию Путина, но и проигнорировал внесение на рассмотрение Госдумы кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. Кандидатура Медведева была наиболее вероятной. Существенных изменений в экономической политике России в ближайшее время ждать не стоит. Мы ожидаем более живой реакции рынка РФ, когда будет обнародован полный состав Кабинета министров.Как сообщалось в пятницу 04 мая, ПФТС-индекс повысился на 3,69 пункта или на 0,79% до уровня 472,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,74 пунктов или на 50,08% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 мая, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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