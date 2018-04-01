Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07
headshaker написав:
То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
Ага, не затейлевые двигатели для вертолетов.
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nik1
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22
nik1 написав:
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают.
Ребятки, вы хотя бы откровенное вранье не плюсуйте. Позор же.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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