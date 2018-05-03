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Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07
headshaker написав:
То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
Ага, не затейлевые двигатели для вертолетов.
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nik1
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:22
nik1 написав:
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают.
Ребятки, вы хотя бы откровенное вранье не плюсуйте. Позор же.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:16
trololo написав: Raymond написав:
задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы... их экономика трещит по швам,...
Пишу с Испании
мазохизм какой-то получается.. че не с украины пишешь?
да, мазохист, сдаю экзамены по языку , видимо лучше мешки таскать где либо и деградировать? по-моему никому не секрет что лучше язык выучить там где им пользуются, у меня лично не получается английский то ли испанский выучить в УКраине.
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Raymond
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:06
nik1 написав:
Например газ для таможенного союза по 170,а друзья из Европы уже по 300 толкают. Вот и опросы должны быть конкретнее. Вы хотите повышения коммунальных тарифов до уровня ЕС, или до уровня СНГ.
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Чет 10 тра, 2018 22:41
SMOKE написав:
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:35
SMOKE написав: valme написав: Reddick написав:
А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?
К сожалению, такая концепция (Украина самостоятельная) у большинства не укладывается в голове.
Самостоятельны мы сейчас. Вопрос ставиться о будущем. Состояние в ЕС и НАТО несет Украине одни плюсы, минусов же - вообще нет.
И в каком месте мы самостоятельные? МФВ кашлянул- у нас реформы в одну сторону загоняются, высморкался- в другую. Из огня да в полымя.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:37
headshaker написав: makishin60 написав:
Я бы проголосовал за таможенный союз , мы бы хорошо продавали свою продукцию в страны СНГ а дальше и в Китай и энергоресурсы для нас были бы дешевле и транзит газа бал бы при нас , а теперь ничего этого нет , экспорт только зерновых , руды и других полезных ископаемых , сокращение населения , массовый отток рабочей силы за границу
То есть, продолжать производить то, что годно только для невзыскательного снг-овского потребителя, это ОК, ибо тут напрягаться и что-то менять не надо. Главное ведь не напрягаться, так? Ибо если напрягаться, то оказывается, что и без рашки обойтись можно (см. ИТ сектор, к примеру, да и сельское хозяйство тоже ничем не плохо). Вот тут и водораздел, кому куда: один делает, другой все о совке мечтает.
Дык ничего и не начали высокотехнологичного за 4 года производить, при этом закрыли кучу старых предприятий, который наполняли валютой рынок. Кучу всего поломали, а ничего нового не построили, и на разрушенном фундаменте вещают идеи "покращень", а сами визу рабочую в Польшу оформляют, ягоды собирать.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:41
slavek написав: SMOKE написав:
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?
Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах
Всё IMHO
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:00
Вкладчик1234 написав: slavek написав: SMOKE написав:
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?
Есть ещё майнинг бурштын-коина в лесах
еще + добавьте сколько нам планируют беженцев завозить, нашим властям за каждого определенную сумму будут платить, те себе денежку в карман и в Украину как минимум до 100 тыс человек планируют адаптировать.
Я вообще-то не против чтобы к нам приезжали туристы с разных стран и тратили деньги как туристы, но есть в Европе такая проблема как беженцы и южные странны ЕС, да уже и Франция и Германия трещит от них по швам, мне конечно с другой стороны жаль этих людей которые бегут от войны, голода, разрухи, но у нас и своих проблем хватает.
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Raymond
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Додано: Нед 13 тра, 2018 06:54
slavek написав: SMOKE написав:
Да-да. Вопросы должны быть для жвачного стада понятны, которое хочет шары и мечтает жить в отсталости и клоаке таежного союза.
А ЕС в Украине что, высокие технологии собрался развивать между вывозом леса с Карпат и маслосемян подсолнечника?
Опять совковое мышление, извините. ЕС ничего у нас развивать не обязан. Это наше дело. ЕС просто имеет стандарты выше и в такой конкурентной среде, нам придется подтягивать свою продукцию. Экспорт сейчас все выше в страны ЕС и это радует. А штампы про бурштын, лес кругляк- это вбросы для бабушек на лавочках
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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