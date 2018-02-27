Ставки за депозитами у валюті оновили історичний мінімум
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LOKY написав:Самые интересные ставки у Аваля - бесплатно (0,01%).
Аваль это для рядовых клиентов очень скучный банк во всех смыслах. Комиссии огромные, ставки по депозитам низкие обидные, грабительские способы продлить срок возврата вашего депозита применяются автоматически с попыткой сделать вид, что это нормально.
И лица сотрудников потом такие добрые, что хочется их всех аннулировать или умножить на ноль.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
мое мнение - Аваль вообще не банк. Он существует по инерции, заданной во времена украинских хозяев. Когда все клиенты (юрики) окончательно разбегутся, его продадут. За бесценок, как "Коммерцбанк" продавал дохлый "Форум": купил за 500, продал за 50 млн. долл.
П. С. А вообще я на секунду задумался - может, он (ввиду хорошей материнской структуры помогает "талантливым" деньги выводить? Очень возможно...
мое мнение - Аваль вообще не банк. Он существует по инерции, заданной во времена украинских хозяев. Когда все клиенты (юрики) окончательно разбегутся, его продадут. За бесценок, как "Коммерцбанк" продавал дохлый "Форум": купил за 500, продал за 50 млн. долл.
П. С. А вообще я на секунду задумался - может, он (ввиду хорошей материнской структуры помогает "талантливым" деньги выводить? Очень возможно...
Это банк для корпоратива, а не для розницы
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