Итоги: Прогнозы 10.05.18

Додано: Чет 10 тра, 2018 13:10

Доллар побил рекорд года на фоне оттока капитала в американский госдолг.Доллар вновь дорожает на форексе во вторник на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности к дальнейшему повышению процентных ставок и очередной серии размещений американских гособлигаций, провоцирующих переток капитала в США.К 17.20 Киева индекс доллара USDX, отражающий курс к 6 ключевым валютам, достиг отметки 93,1 пункта - максимальной с 22 декабря прошлого года.Из 16 последних дней индекс рос в течение 13 и за это время поднялся на 4,4%, показав рекордное ралли с ноября 2016-го.Курс евро к доллару просел на 0,6% за день и опустился ниже отметки $1,19 впервые с декабря прошлого года ($1,1838).Новый виток спроса на доллар связан с серией размещений американских гособлигаций.Накануне казначейство США провело аукционы 13-недельных и 26-недельных векселей на $90 млрд. 08-го предполагалось продать 4-недельные бумаги на $45 млрд. и 3-летние ноты на $31 млрд., в среду и четверг - 10-летние и 30-летние бумаги общую сумму $38 млрд.C учетом погашений чистый объем займов, которые Минфин США привлечет на рынке, составит $40 млрд.На фоне увеличения доходности американских бумаг спрос будет повышенным, для покупки бумаг инвесторы будут переводить средства в доллары, толкая курс вверх.Доллар растет вслед за стоимостью займов: ФРС сворачивает баланс, изымая из системы долларовую ликвидность, закачанную после кризиса 2008 года, и одновременно повышает процентные ставки, делая спекулятивные инвестиции дороже.В результате капитал уходит из других валют и рынков, а аппетит к риску падает.В первую очередь страдают развивающиеся рынки, но именно они получили и основную выгоду от мягкой политики ФРС в предыдущие годы.Так, Китай стал главным двигателем роста, «спасая» мир в 2008 году расширением кредитов и стимулов с беспрецедентной скоростью и, как следствие, помогая миру преодолеть экономический спад 2009 года в 2010 год.Теперь же мы приближаемся к концу величайшего в истории эксперимента в монетарной политике.США: Индекс цен производителей в апреле вырос на 0,1% м/м.Индекс цен производителей в апреле вырос на 0,1% м/м, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%.Общий индекс вырос в апреле на 2,6% г/г - максимальный рост с декабря.Индекс расходов на личное потребление (PCE) в марте вырос на 2% максимальный рост за год.В апреле увеличились транспортные расходы и стоимости хранения на складах , цены на продукты питания упали.Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены производителей выросли на 0,2% м/м.Цены на энергоносители в апреле выросли всего на 0,1%. Цены на энергоносители в апреле повысились на 0,1% по сравнению с мартом, цены на продукты питания упали на 1,1%.Расходы на транспортировку и хранение выросли на 0,6% м/м.Как и предполагалось, отложенное с выходного дня предложение обязательной к продаже части экспортной выручки, объем которой, как известно, к середине недели растет, сформировало «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала.Тренд был поддержан мероприятиями наших финансовых властей. Регулятор, разместив свои депозитные сертификаты, изъял с рынка заметную порцию гривневой ликвидности. В-третьих, Минфин, проведя 08-го аукцион по размещению гривневых ОВГЗ, привлек 1,0 млрд. грн. За депозитные сертификаты и ОВГЗ надо было рассчитаться 10-го. Выросший объем спроса на гривневые ресурсы довольно заметно отвлек играющих на повышение спекулянтов от доллара, который, предположительно, дополнительно продавали игроки, стараясь аккумулировать гривню для расчетов с Нацбанком и Минфином.Тем не менее, нельзя не отметить очевидное замедление коррекции безналичного доллара, ставшее следствием сохранения присутствия на рынке нерезидентов и нефтетрейдеров. В этом контексте рискнем предположить вхождение рынка безналичного доллара на ближайшей сессии межбанка в полосу стабильности или «боковик».Наличный рынок, открывшись в большинстве регионов страны ростом наличной пары доллар-гривня, к полудню четверга охладел к этому тренду, а кое-где даже откатился под давлением активизировавшегося при участии «зеленых медведей» межбанка клиентского предложения.Думается, к 11 мая и наличный рынок войдет в боковой тренд, заметно погасив курсовую динамику и сосредоточившись на ликвидности, которая, как известно, растет в условиях баланса спроса и предложения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv