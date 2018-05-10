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Итоги: Энергетика 10.05.18

Итоги: Энергетика 10.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:12

Итоги: Энергетика 10.05.18

Мировые цены на нефть в четверг утром торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

По состоянию на 08.10 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% - до $77,78 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% - до $71,69 за баррель.

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран в настоящее время приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь «высокий уровень эффективности». По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить $82,5 за баррель.
Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть подскочили почти на 3% в среду, достигнув еще одного 3,5-годового максимума, вызванного ожиданиями того, что решение США выйти из ядерной сделки по Ирану приведет к нарушению поставок нефти на Ближнем Востоке.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI выросла на $2,08, или на 3%, до $71,14 за баррель - самой высокий уровень c ноября 2014 года. Дневной процентный рост был самым сильным с 10 апреля.

Нефть сорта Brent выросла на $2,36, или почти на 3,2%, до $77,21 за баррель на ICE Futures Europe, также закрывшись на уровне ноября 2014 года.


В последние дни цены на нефть резко упали, так как инвесторы ожидали решения президента США Дональда Трампа по Ирану. Во вторник Трамп сказал, что США выйдут из ядерной сделки 2015 года и перейдут на «самый высокий уровень экономических санкций» против Ирана.

«По большому счету, пока неясно, какое влияние США окажет на нефтяные рынки. В то время как США вынуждены вводить новые санкции, поскольку они пытаются заключить новую сделку с Ираном, другие страны в соглашении (Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) не проявили те же намерения», - сказал Андреас Георгиу, инвестиционный аналитик XM.

«Если эти страны, как и сам Иран, предпочтут остаться в сделке, то односторонний выход из США может быть гораздо менее значительным, особенно потому, что США не импортируют нефть из Ирана», - добавил он.
Саудовская Аравия намерена стабилизировать мировые нефтяные рынки после решения США по Ирану.

Но не ожидайте немедленного изменения курса со стороны Саудовской Аравии, России и их союзников, «поскольку они проверяют терпимость потребителей к более высоким ценам на нефть», - говорят аналитики S&P Global Platts.
Поддерживая цены на нефть, Администрация США по энергетической информации сообщила в среду, что запасы нефти упали на 2,2 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 4 мая.

Июньский бензин вырос на 2,7% до $2,177 за галлон, что является самым высоким показателем с октября 2014 года, а июньский топочный мазут вырос на 2,8% до $2,218 за галлон.

Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США резко снизились вопреки прогнозам.
Как следует из опубликованных только что данных Минэнерго США, за неделю до 4 мая запасы сырой нефти и бензина в США неожиданно сократились вопреки прогнозам. При этом объем добычи достиг нового исторического максимума. Итак, в отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -1,85 млн.;
запасы бензина: -2,055 млн.;
запасы дистиллятов: -6,674 млн. (рекордное снижение с 2004 года);
запасы сырой нефти в Кушинге: +1,653 млн.

«В это время года нефтеперерабатывающие предприятия начинают работать на полную мощность после планового техобслуживания, поэтому снижение запасов неудивительно», - отмечает Джеймс Уильямс, президент WTRG Economics.
Эксперты Bloomberg отмечают, что с начала этого года запасы сырой нефти в США выросли на 11,5 млн. баррелей, в то время как за аналогичный период прошлого года прирост составил 48,8 млн. баррелей.

EIA сократила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 гг.

Администрация энергетической информации США (EIA) снизила прогноз спроса на нефть по сравнению с предыдущей оценкой:
ожидает спроса в 2018 г. на 30 000 баррелей в день ниже до 1,76 млн. баррелей в день;
ожидает спроса в 2019 г. на 120 000 баррелей в день ниже до 1,73 млн. баррелей в день.

Европа резко сократила закупки российской нефти.

Ряд стран Европы заметно снизили закупки нефти в РФ, поскольку их не устраивает падающее качество российского сорта Urals. Об этом во вторник сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
По его словам, речь идет о поставках через нефтепровод «Дружба», который был построен в 1960х для снабжения сырьем стран бывшего коммунистического блока.
Объем экспорта по южной ветке трубопровода за январь-апрель просел на 10% по сравнению с прошлогодним, рассказал Демин.

Венгрия снизила закупки почти на 20%, Словакия - на 8%, Польша - на 2,3%. Суммарно эти три страны, получающие 80% экспорта по «Дружбе», недокупили 530 тысяч тонн нефти, если сравнивать с объемами за первые 4 месяца 2017 года.
Клиентов не устраивает содержание серы в Urals, объяснил Демин: сейчас оно составляет 1,75%, что близко к предельному значению, которое закреплено ГОСТом и прописано в договорах с покупателями (1,8%).

По данным Reuters, который ссылается на 8 источников на энергорынке, на деле и этот показатель не выдерживается.

Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, в феврале по северной ветке «Дружбы» Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы. Содержание серы «зашкаливает, и это становится систематическим», рассказывал агентству в феврале представитель европейского нефтетрейдера.
В морских поставках Urals содержание серы оставалось в норме, но зашкаливала плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска в начале года, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка - 873,5.

Невозможность перерабатывать выходящую за пределы нормативов нефть заставляет НПЗ закупать больше легких сортов и смешивать их с Urals.
Причина проблемы в том, что легкая нефть с низким содержанием серы в приоритетном порядке продается в Китай, объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли: КНР получает сырье по межправительственному соглашению, а Европа – «то, что осталось».

Исправить ситуацию мог бы ввод новых месторождений в Восточной Сибири, но его пришлось отложить из-за сделки со странами ОПЕК, в рамках которой Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнями октября 2016 года.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
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