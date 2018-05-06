Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44

Vint написав: Цена

оплата за ОРДЛО

в 15% транзит, которого не было

подай в суд, если незаконно

тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были... Ценаоплата за ОРДЛОв 15% транзит, которого не былоподай в суд, если незаконнотебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...

Какой-то набор букаф.Но если попытаться за тебя расставить знаки препинания и ответить, то имеем следующее:- за газ в ОРДЛО Украина не платила и не платит- транзит был и есть. Транзитные доходы Нефтегаза - в пределах 2-3 млрд долларов в год. Зависит от объемов закупки европейскими поставщиками, которые меняются из года в год- Янукович воровал на газе меньше просто потому, что вал был меньше. Газ УкрГазДобычи продавали населению с наценкой к себестоимости 50%, а не 500%, как сегодня. Тогда с наценкой 50% и воровскими замашками той команды цена реализации не позволяла выйти компании из убытков, которые покрывали из Бюджета. Сегодня с наценкой 500% и воровскими замашками этой команды цена реализации позволяет не только выйти из убытков, но и зарабатывать (читай - снимать с бедного населения) сверхприбыли по 40 млрд гривен в год, которые никто и не собирается перечислять в Бюджет.Какая модель более эффективная для тебя и государства - решай сам.И еще задумайся, готов ли ты спонсировать многомиллионные зарплаты и бонусы руководства Нефтегаза, вся эффективность которого сводится к поднятию цен. Вот это уровень стратегической мысли, вот это профессионализм... Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500-700 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист