Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: Суб 12 тра, 2018 09:22

Чого сперечатися. Давайте ще сильніше затянемо пояси браття. Їжу можна готувати на багатті. Зараз повилазило багато комашок та жуків, їх також можна їсти.

Навіщо нам той газ.

Чого не зробиш заради європейського майбутнього.

p.s.

В мене знайомий, депутат Київради, поклав кирпичину в бачок унітазу, та за рік зекономив скільки грошей що собі дві квартири в Києві купив. Він своїм патріотичним прикладом показав мені, як потрібно любити свою країну, по справжньому та по дорослому.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.