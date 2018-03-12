Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

EKO написав:
А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна.
Популизм.
1. Олигархи как получали "сверхдоходы", так и продолжали бы получать. Просто потому, что гражданам распределялась бы только РЕНТА
, которая сейчас идет в бюджет => субсидии, пенсии, и пр.
2. Зачем распределять состоятельным гражданам эту ренту? Лучше раздать малообеспеченным. Разве не это мечта социалиста? А это возможно только через субсидии!!!!!!! Как иначе понять кто бедный, а кто богатый? Абсолютно другой вопрос в том, КОМУ платятся субсидии, и какова ФОРМУЛА распределения. Иными словами, общая схема распределения правильна, имеет смысл оспаривать только методологию.
3. Безусловный основной доход (БОД) уже потерпел крах в десятке стран. Последняя из них Финляндия. Но нет, мы изобретем велосипед
sal написав: myshapiton написав:
начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов
А можно добывать газ за гривны?
Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы.
Хотелось бы, но даже РФ не может без импорта в газодобычи.
У нас делают все, кроме непосредственно самой "бурильной" части
Почему не знаю, но предположу, что нет нужных сталей.
Вы не задавались вопросом почему советские движки постоянно кольца меняли, а западные 500 тыс. проходили на одном комплекте? Это проблема осталась общая для всего украинского и российского машиностроения.
Vint написав:
ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
Кстати, я бы тоже мог оформить, но тоже совесть мучает. Вот такие мы "порохоботы".
Интересно, а любители русского мира тоже терзают себя такими моральными соображениями, или стоят в очередях за субсидией?