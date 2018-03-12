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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:29

freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:57

  komp написав:freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.


Я участвовал, голосовал за независимость. Как и жена, и всё старшее поколение, все За.

Постоянная агрессия в твоих постах, обращенная к разным людям, один из возможных симптомов Альцгеймера, обрати внимание на эти симптомы: нет ли у тебя замкнутости, легкой забывчивости, взгляд иногда застывает, ну агрессия есть это понятно. Почитай более предметно тему.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 14 тра, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:08

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

кто любит вытирать }|{опу газетой Труд - тот за совок!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:23

  nik1 написав:Европейские цены на газ это одна из составляющих всеобъемлющего понятия Евро интеграция. А то когда в целом, то Евро интеграция - да, а когда нужно цены за коммуналку потянуть - то нет. Для справки в СНГ газ по 170.

самая большая страна в СНГ - это Россия и там газ для населения стоит меньше 100, так что проверяйте факты перед тем как их излогать...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:58

  EKO написав:А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна.

Популизм.
1. Олигархи как получали "сверхдоходы", так и продолжали бы получать. Просто потому, что гражданам распределялась бы только РЕНТА, которая сейчас идет в бюджет => субсидии, пенсии, и пр.
2. Зачем распределять состоятельным гражданам эту ренту? Лучше раздать малообеспеченным. Разве не это мечта социалиста? А это возможно только через субсидии!!!!!!! Как иначе понять кто бедный, а кто богатый? Абсолютно другой вопрос в том, КОМУ платятся субсидии, и какова ФОРМУЛА распределения. Иными словами, общая схема распределения правильна, имеет смысл оспаривать только методологию.
3. Безусловный основной доход (БОД) уже потерпел крах в десятке стран. Последняя из них Финляндия. Но нет, мы изобретем велосипед :roll:

  sal написав:
  myshapiton написав:начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов

А можно добывать газ за гривны?
Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы.

Хотелось бы, но даже РФ не может без импорта в газодобычи.
У нас делают все, кроме непосредственно самой "бурильной" части :?
Почему не знаю, но предположу, что нет нужных сталей.

Вы не задавались вопросом почему советские движки постоянно кольца меняли, а западные 500 тыс. проходили на одном комплекте? Это проблема осталась общая для всего украинского и российского машиностроения.

  Vint написав:ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии

Кстати, я бы тоже мог оформить, но тоже совесть мучает. Вот такие мы "порохоботы".

Интересно, а любители русского мира тоже терзают себя такими моральными соображениями, или стоят в очередях за субсидией?
myshapiton
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