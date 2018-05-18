Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:58

EKO написав: А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна. А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна.

sal написав: myshapiton написав: начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов

А можно добывать газ за гривны?

Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы. А можно добывать газ за гривны?Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы.

Vint написав: ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии

Популизм.1. Олигархи как получали "сверхдоходы", так и продолжали бы получать. Просто потому, что гражданам распределялась бы только, которая сейчас идет в бюджет => субсидии, пенсии, и пр.2. Зачем распределять состоятельным гражданам эту ренту? Лучше раздать малообеспеченным. Разве не это мечта социалиста? А это возможно только через субсидии!!!!!!! Как иначе понять кто бедный, а кто богатый? Абсолютно другой вопрос в том, КОМУ платятся субсидии, и какова ФОРМУЛА распределения. Иными словами, общая схема распределения правильна, имеет смысл оспаривать только методологию.3. Безусловный основной доход (БОД) уже потерпел крах в десятке стран. Последняя из них Финляндия. Но нет, мы изобретем велосипедХотелось бы, но даже РФ не может без импорта в газодобычи.У нас делают все, кроме непосредственно самой "бурильной" частиПочему не знаю, но предположу, что нет нужных сталей.Вы не задавались вопросом почему советские движки постоянно кольца меняли, а западные 500 тыс. проходили на одном комплекте? Это проблема осталась общая для всего украинского и российского машиностроения.Кстати, я бы тоже мог оформить, но тоже совесть мучает. Вот такие мы "порохоботы".Интересно, а любители русского мира тоже терзают себя такими моральными соображениями, или стоят в очередях за субсидией?