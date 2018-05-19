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Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:29
freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 14:57
komp написав:freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.
Я участвовал, голосовал за независимость. Как и жена, и всё старшее поколение, все За.
Постоянная агрессия в твоих постах, обращенная к разным людям, один из возможных симптомов Альцгеймера, обрати внимание на эти симптомы: нет ли у тебя замкнутости, легкой забывчивости, взгляд иногда застывает, ну агрессия есть это понятно. Почитай более предметно тему.
Востаннє редагувалось freeze
в Пон 14 тра, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:08
кто любит вытирать }|{опу газетой Труд - тот за совок!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:23
nik1 написав:
Европейские цены на газ это одна из составляющих всеобъемлющего понятия Евро интеграция. А то когда в целом, то Евро интеграция - да, а когда нужно цены за коммуналку потянуть - то нет. Для справки в СНГ газ по 170
.
самая большая страна в СНГ - это Россия и там газ для населения стоит меньше 100, так что проверяйте факты перед тем как их излогать...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:58
EKO написав:
А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна.
Популизм.
1. Олигархи как получали "сверхдоходы", так и продолжали бы получать. Просто потому, что гражданам распределялась бы только РЕНТА
, которая сейчас идет в бюджет => субсидии, пенсии, и пр.
2. Зачем распределять состоятельным гражданам эту ренту? Лучше раздать малообеспеченным. Разве не это мечта социалиста? А это возможно только через субсидии!!!!!!! Как иначе понять кто бедный, а кто богатый? Абсолютно другой вопрос в том, КОМУ платятся субсидии, и какова ФОРМУЛА распределения. Иными словами, общая схема распределения правильна, имеет смысл оспаривать только методологию.
3. Безусловный основной доход (БОД) уже потерпел крах в десятке стран. Последняя из них Финляндия. Но нет, мы изобретем велосипед
sal написав: myshapiton написав:
начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов
А можно добывать газ за гривны?
Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы.
Хотелось бы, но даже РФ не может без импорта в газодобычи.
У нас делают все, кроме непосредственно самой "бурильной" части
Почему не знаю, но предположу, что нет нужных сталей.
Вы не задавались вопросом почему советские движки постоянно кольца меняли, а западные 500 тыс. проходили на одном комплекте? Это проблема осталась общая для всего украинского и российского машиностроения.
Vint написав:
ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
Кстати, я бы тоже мог оформить, но тоже совесть мучает. Вот такие мы "порохоботы".
Интересно, а любители русского мира тоже терзают себя такими моральными соображениями, или стоят в очередях за субсидией?
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:16
Вкладчик1234 написав: Vint написав:
Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2...
И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый?
Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.
Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать. А каждый будет понимать - это его страна, и ему принадлежит часть, и каждый увидит смысл защищать её "от путена" и т.п. Сейчас многие не видят смысла защищать и бороться за Украину, и просто покидают страну, потому что им тут ничего не принадлежит, есть только обязанности. А вся страна распилена между Кадыровыми-Онищенко, Свинарчуками-Гладковскими, Пашинскими, Вальцманами и т.п.
Т.е. все долги и обязанности вешаются на пересичных, а все ресурсы страны - фактически приватизированы кланами.
И то, что сейчас ресурсы захватываются и дерибанятся сотней самых богатых семей (кланов), и продаются "крепостным" по "рыночной цене" - это не дело
Вы что, нас против капитализма агитируете? Рыночная либеральная экономика всё расставит на свои места. Свободная конкуренция и частная собственность - вот секрет благополучия нации. Совковый социализм с его уравниловкой и распределением неконкурентоспособен. Будущее за свободными предпринимателями, частными собственниками и международными корпорациями. Нужно приватизировать остатки госсобственности, так как государство не может быть эффективным менеджером. Госсобственность - источник коррупции.
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Егор
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:59
Егор написав:
Вы что, нас против капитализма агитируете? Рыночная либеральная экономика всё расставит на свои места. Свободная конкуренция и частная собственность - вот секрет благополучия нации. Совковый социализм с его уравниловкой и распределением неконкурентоспособен. Будущее за свободными предпринимателями, частными собственниками и международными корпорациями. Нужно приватизировать остатки госсобственности, так как государство не может быть эффективным менеджером. Госсобственность - источник коррупции.
Капитализм имеет один недостаток. Идеальная модель капитализма предусматривает концентрацию капитала у небольшого количества людей. Деньги делают деньги. Также он не учитывает ограниченность ресурсов на земном шарике и скорую автоматизацию производства искусственным интеллектом.
"Благополучие нации" получило небольшое количество людей. К 2030 году 60% мирового благосостояния может оказаться под контролем 1% населения.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18
это Россия и там газ для населения стоит меньше 100,
Норма на человека в квартире с ЦГВС 11 м3/месяц за 66 руб., т.е. 6 руб/м3, т.е. 96 долларов за 1000 м3.
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Волгарь
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