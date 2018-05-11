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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38 Итоги: Валюта 11.05.18



По состоянию на 07.50 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2,6, или на 0,2%, до $1319,7 за унцию.

В четверг золото подорожало до $1322,3 за унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с 27 апреля.



Стоимость июльского фьючерса на серебро - снижается на 0,14%, до $16,73 за унцию.



В четверг цена на драгоценный металл росла после того, как министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в апреле составила 0,2% в месячном выражении против прогноза в 0,3%.

Такая статистика снижает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, что негативно сказывается на курсе доллара (в четверг его индекс сокращался на 0,2%) и позитивно - на стоимости золота.



«Стоимость золота застряла между отметками $1300 и $1360. Очевидно, для выхода из этого диапазона необходимо значительное неожиданное событие», - сказал главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Чешински.



В то же время мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана. Геополитическая напряженность повышает спрос на более надежные активы, к которым традиционно относится золото.



Во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.



Доллар дешевеет в пятницу утром к евро и дорожает к иене, инвесторы продолжают оценивать статданные по инфляции в США.



По состоянию на 07.48 Киева курс евро к доллару рос до $1,1916 за евро с $1,1915 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥109,44 за доллар со ¥109,39 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 92,7 пункта.



В четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.



По мнению экспертов, данные статистики несколько понижают шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Учитывая недавнее повышение цен на нефть, более слабый доллар в начале этого года, а также снижение налогов в США, рынки явно обеспокоены риском роста инфляции.



Индекс доллара USDX 10-го несколько снизился. Важные данные в США вышли неоднозначными. Число заявлений на пособие оказалось лучше прогноза, в то время как чистый индекс потребительский цен вышел ниже ожиданий. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.030 пункта до уровня 2,970%.



Курс фунт/доллар упал до минимума за четыре месяца. Банк Англии сегодня уменьшил прогнозы на темпы роста и уровень инфляции в Великобритании в текущем и следующем годах. В 2018 году прогноз на индекс ВВП уменьшен с 1,8% до 1,4%, а в 2019 году - с 1,8% до 1,7%.



Глава Банка Англии Карни сказал, что необходимость повышения ставки может появиться в случае, если будет очевиден процесс восстановления экономики. Повышение может произойти до конца текущего года. Рыночная вероятность увеличения ставки уже в августе ниже 50%.



Основные фондовые индексы в США выросли от 0,8% до 0,9%%. Акции компании Apple достигли рекордно высокого уровня $189,90 за акцию. Власти США заявили о том, что планируется введение санкций против Ирана.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 мая понизился на 78,75 коп. и составил 61,7354 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 7,12 коп., на торгах четверга укрепился на 2,68 коп., оказавшись на уровне 26,1922 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 мая с уровней предыдущего закрытия 26,225/26,250 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,19/26,22, а спустя 30 минут, сохранив темп снижения, доллар упал до 26,18/26,20 UAH/USD.



С 10.58 до перерыва на обед (13.20 Киева) пара доллар-гривня на межбанке пребывала в пределах 26,17-18/26,19 UAH/USD. А цена 26,17/26,19 UAH/USD оставалась действующей до 14.20 Киева, сделав в указанный час полшага вниз по более значимым бидам (26,165/26,190 UAH/USD).



Эти котировки 26,165/26,190 UAH/USD «американец» не покидал, по сути, до самого закрытия торгов.



На цифре 26,165/26,190 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 10 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1922 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.



Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.

Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых, наверное, еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.



В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.



О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно, на $67,3 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.



Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.



В-третьих, из-за сохранения тенденции на снижение курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»



Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 08 мая, в четверг, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $241,6 млн. к отметке $166,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $203,8 млн. к $136,5 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 10 мая в целом продемонстрировал внутридневную относительную стабильность, очень аккуратно реагируя ценами на региональные «нюансы» в настроениях клиентов, состояние гривневой ликвидности и наличия или отсутствия достаточного количества СКВ для нормальной торговой деятельности.



Исходя из только что перечисленных курсо- и трендоформирующих факторов заметим, что в течение четверга «американец» прибавил в цене на рынке Запорожья, не изменился в Одессе и Крыжополе, подешевел, попутно сузив спред на рынках столицы, Днепра и Харькова.



При этом итоговая ликвидность в целом повторила далекие от идеальных показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Днепра, констатировавший регресс на этом участке.

Практически все рынки вышеперечисленных городов завершили сессию 10 мая в балансе спроса и предложения. Исключение составило Запорожье, где в четверг случился «перекос» в сторону спроса.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла в цене 2,0-3,0 коп. (Харьков, Киев), либо не изменилась (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 3,0 коп. (Запорожье).



Позиция «предложение» 10-го либо потеряла 2,0-5,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Запорожье, Днепр, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 2,0-3,0 коп. (Киев, Харьков).

Офера либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп. (Запорожье).



Полагаю, стагнацией в оборотах наличных рынок по итогам четверга в первую очередь обязан «рваному» ритму из-за майских праздников, а также зыбкому состоянию рынка «зеленого» безнала, где ревальвационный для гривни процесс стал следствием выросшей активности монетарных властей, отдалив это место от настоящего рынка и в значительной степени лишив его объективности.



Клиенты наличного рынка предпочитают не торопиться с масштабными валютообменными проектами, пытаясь дождаться большей определенности и объективности на валютном межбанке.



А теперь самое время потолковать о нюансах торгов 10 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра.



Торги 10 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным повышением цен в паре доллар-гривня.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня едва заметно повысились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки было необходимо из-за локальной активизации клиентских покупок.



На этот час на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне достаточно вялой торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного снижать действующие цены, реагируя на «медвежьи» сводки с межбанка.



По итогам четверга обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы опта «четверку», констатировали некоторое снижение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция спрос наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпела изменений, офера потеряли 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,08/26,13 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительного, на 2,0 коп., повышения более значимых бидов.



Сразу пополудни на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного повысившись в паре доллар-гривня, составили: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, следуя за настроениями клиентов.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз нуждалась в некотором снижении действующих цен.



При этом итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с двумя минусами», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 10 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, позиция «предложение» понизилась на 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 мая уровнями 31,15/31,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 10 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В большинстве случаев им в течение первой половины четверга это достигалось незначительным ростом цен, а после обеда их снижением.



При этом стартовавшее еще на излете азиатской сессии рынка forex постепенное повышение пары евро-доллар, которое в конечном счете «вылилось» в возвращении главной валютной пары выше концептуальнозначимой отметки $1,1900, было учтено нашими валютчиками, которые несколько повысили офера евронала в течение четверга.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1873 к отметке $1,1880, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 7 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневные символические изменения в наличной паре доллар-гривня и общеизвестный дефицит наличного евро в Украине.

Кроме того, наши дилеры обратили внимание на «живую» реакцию пары евро-доллар на вышедшие данные об апрельской инфляции в США – евро подскочил на непродолжительное время около 16.30 Киева к отметке $1,1940…



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1850 пара евро-доллар до 04.00 Киева не покидала этой цифры, инициировав с указанного часа «ползучий» рост, который ускорился на европейской сессии форекса.



Около 16.30 вышли данные об американской инфляции в США, которые разочаровали адептов доллара отставанием в росте потребительских цен и снижая вероятность трех повышений учетной ставки Федрезервом. Пара евро-доллар взлетела к цифре $1,1940, оставаясь на этой отметке очень недолго и вскоре вернувшись к $1,1880…Завершив украинскую сессию. рынка forex на этой отметке, пара евро-доллар инициировала ралли, которое все-аки смогло поднять ее около 1910 Киева выше концептуальнозначимого уровня $1,1900. В дальнейшем пара надежно «закрепилась» на отметке $1,1910, которую не покидала до 20.15 Киева и сумев еще подняться к $1,1925 по состоянию на 20.50…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем снижается после публикации итогов заседания Банка Англии и на прогнозах регулятора по инфляции и ВВП Великобритании.



По состоянию на 15.25 Киева курс фунта стерлингов к доллару опускался до $1,352 с $1,3548 за фунт на предыдущем закрытии.



До публикации результатов заседания Банка Англии пара торговалась на уровне $1,3605 за фунт.



Курс евро к доллару рос до $1,1871 за евро с $1,185 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,59 за доллар со ¥109,72 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 92,93 пункта.



Трейдеры оценивают итоги майского заседания Банка Англии. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в £435 миллиардов стерлингов, как и ожидалось.



Вместе с тем, Банк Англии отметил, что ожидает более быстрого снижения инфляции в Великобритании, чем прогнозировалось ранее. Так, по мнению британского ЦБ, индекс потребительских цен в стране опустится до целевого уровня в 2% уже через два года. Кроме того, регулятор предварительно оценивает рост ВВП Великобритании в I квартале в 0,1%, в то время как по итогам прошлого заседания прогнозировал рост на 0,4%.



Валютные трейдеры также обратили внимание на статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в марте вырос на 0,1% по сравнению с февралем, а в годовом выражении - на 2,9%. Месячный показатель совпал с прогнозами экспертов, при этом в годовом выражении ожидался больший рост - на 3,1%.



Таким образом, похоже, наши сомнения в «надежности» случившейся коррекции пары евро-доллар до локальных минимумов ($1,1830 09 мая), похоже, начали воплощаться в жизнь в этот четверг, когда пара вернулась выше цифры $1,1900 как раз на американской статистике.



В последний год пара евро-доллар росла вместе с глобальными аппетитами к риску (одним из индикаторов которых является динамика фондовых индексов) не обращая внимания на повышение ставок ФРС, но не исключено, что в ближайшее время курс доллара все-таки начнет реагировать на монетарную политику и отвяжется от аппетитов к риску.



Мы многократно напоминали о том, что повышение ставки ФРС должно оказать воздействие на курс доллара, и в конечном счете, доллар очень сильно вырастет. Нет сомнений в том, что снижение курса пары евро-доллара с $1,240 до $1,184 – это следствие того, что ужесточение монетарной политики ФРС наконец началось сказываться на рынках, других объяснений просто нет.

Но все-таки дух противоречия заставляет нас отказаться от «лобовой» трактовки этого, казалось, уже стартовавшего события.



Есть сомнения в том, что момент для старта общего роста доллара сейчас является «самым подходящим».



И вот почему.



Казначейство США закончило цикл привлечения долга, нарастило дефициты, теперь деньги должны возвращаться в экономику и давить на курс доллара изобилием «американца», пока подстегнутый за счет увеличения дефицитов бюджета экономический рост будет давать эффект.



Следующий цикл агрессивного наращивания госдолга Казначейством США можно прогнозировать на осень, именно к этому моменту доллар должен показать более уверенную «бычью» динамику.



Меж тем, на моменте мы не видим базовых причин для того, чтобы пара евро-доллар «впереди паровоза» устремлялся под отметку $1,190. И это было подтверждено довольно скоро.



Есть реальная вероятность того, что пара евро-доллар еще вернется в район $1,210 перед «окончательным снижением». Наши сомнения, что стартовавшее падение пары представляет собой начало среднесрочного тренда на рост доллара, подтвердились при помощи статистики США, которая снизила вероятность большего, чем анонсировалось, числа повышений ставки FOMC Федрезерва. Рост аппетитов к риску, а он, судя по замедлению в росте потребительских цен в США, сохранился, поддержал коррекцию «американца».



Действительно, медленно, но уверенно инфляция в США растет. Потребительские цены в США выросли в апреле на 0,2%, оставляя годовой темп немного ускоряющимся до 2,5%. Тем не менее, после вычитания роста от продуктов питания и энергии, цены выросли только на 0,1%, на фоне слабых цифры по ценам на автомобили.

Это еще больше увеличивает шансы на еще два, повышения ставки в этом году, а не три, как предполагали некоторые официальные лица ФРС.

Цифры немного ниже консенсуса должна быть «бычьими» для инструментов с фиксированным доходом, и «медвежьими» для доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,15/31,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 10 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с двумя минусами», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 мая по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, отложенное с 08-09 мая предложение обязательной к продаже части экспортной выручки, объем которой, как известно, к середине недели растет, сформировало «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала.



Тренд был поддержан мероприятиями наших финансовых властей. Регулятор, разместив свои депозитные сертификаты, изъял с рынка заметную порцию гривневой ликвидности.



В-третьих, Минфин, проведя 08-го аукцион по размещению гривневых ОВГЗ, привлек 1,0 млрд. грн. За депозитные сертификаты и ОВГЗ надо было рассчитаться 10-го.



Выросший объем спроса на гривневые ресурсы довольно заметно отвлек играющих на повышение спекулянтов от доллара, который, предположительно, дополнительно продавали игроки, стараясь аккумулировать гривню для расчетов с Нацбанком и Минфином.



Тем не менее, нельзя не отметить очевидное замедление коррекции безналичного доллара, ставшее следствием сохранения присутствия на рынке нерезидентов и нефтетрейдеров. В этом контексте рискнем предположить вхождение рынка безналичного доллара на ближайшей сессии межбанка в полосу стабильности или «боковик».



Наличный рынок, открывшись в большинстве регионов страны ростом наличной пары доллар-гривня, к полудню четверга охладел к этому тренду, а кое-где даже откатился под давлением активизировавшегося при участии «зеленых медведей» межбанка клиентского предложения.



Думается, к 11 мая и наличный рынок войдет в боковой тренд, заметно погасив курсовую динамику и сосредоточившись на ликвидности, которая, как известно, растет в условиях баланса спроса и предложения.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.



К 10.19 на межбанке произошла радикальная смена тренда – появившиеся там «быки» подняли цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Наш консультант, однако, не верит в продолжительность этого роста.



По состоянию на 10.47 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,21/26,24 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж.



Около 11.09 прогноз о недолговечности роста курса безналичного доллара реализовался – пара доллар-гривня на межбанке понизилась к 26,18/26,20 UAH/USD.



Дополуденная попытка отскока долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,20/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика пребывает в диссонансе со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.



Около 12.40 котировки безналичного «американца» совершили миниотскок: 26,18/26,20 UAH/USD. «Думаю, это здешний штатный кот Рыжик шалит», - успокоил нас гуру.



Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 11 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 11 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,16 UAH/USD, евро – 31,15/31,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,4120 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,10/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,10/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,90/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,15 UAH/USD; евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,422 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото снижается в цене в пятницу утром после достижения максимальной отметки с конца апреля накануне на информации по инфляции в США.Доллар дешевеет в пятницу утром к евро и дорожает к иене, инвесторы продолжают оценивать статданные по инфляции в США.В четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.По мнению экспертов, данные статистики несколько понижают шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.Учитывая недавнее повышение цен на нефть, более слабый доллар в начале этого года, а также снижение налогов в США, рынки явно обеспокоены риском роста инфляции.Индекс доллара USDX 10-го несколько снизился. Важные данные в США вышли неоднозначными. Число заявлений на пособие оказалось лучше прогноза, в то время как чистый индекс потребительский цен вышел ниже ожиданий. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.030 пункта до уровня 2,970%.Курс фунт/доллар упал до минимума за четыре месяца. Банк Англии сегодня уменьшил прогнозы на темпы роста и уровень инфляции в Великобритании в текущем и следующем годах. В 2018 году прогноз на индекс ВВП уменьшен с 1,8% до 1,4%, а в 2019 году - с 1,8% до 1,7%.Глава Банка Англии Карни сказал, что необходимость повышения ставки может появиться в случае, если будет очевиден процесс восстановления экономики. Повышение может произойти до конца текущего года. Рыночная вероятность увеличения ставки уже в августе ниже 50%.Основные фондовые индексы в США выросли от 0,8% до 0,9%%. Акции компании Apple достигли рекордно высокого уровня $189,90 за акцию. Власти США заявили о том, что планируется введение санкций против Ирана.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,68% с 28,0672 UAH/USD до 26,1922 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 10 мая overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 10 мая, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, из-за выходного дня 09 мая, на межбанк 10-го пришла двойная «порция» за 08-09 мая) экспортной выручки, 50% которой надлежало обязательно продать.Во-вторых, на стороне «зеленых медведей» межбанка выступили финансовые власти страны, своими мероприятиями изъявшие с рынка гривневую ликвидность. Минфин 08-го провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ на 1,0 млрд. грн., а Нацбанк реализовал во вторник свои депозитные сертификаты на сумму 24,786 млрд. грн., из которых «коротких» (overnight) бумаг на 11,489 млрд. грн. и десятидневных сертификатов на 13,317 млрд. грн.Полагаю, минфиновский аукцион стал объектом внимания нерезидентов, у которых, наверное, еще сохранились гривневые излишки, исключив «варягов» из сессии 10-го. В четверг же купившим бумаги НБУ и Минфина следовало перечислить деньги продавцам.В-третьих, неучастие в сессии 10-го нерезидентов также способствовало сохранению коррекции СКВ. При этом потеря темпа коррекции СКВ на межбанке 10 мая (с 7,12 коп. 08-го до 2,68 коп. в четверг), по всей видимости, связана с покупками доллара нефтетрейдерами.О том, у нерезидентов все еще оставалась толика гривневой ликвидности, свидетельствовал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 38 893,7 млн. грн. к отметке 41 913,4 млн. грн. по состоянию на утро четверга. Не исключено, что этот навес к пятнице заметно растает.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 мая заметно, на $67,3 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, в сессии не участвовали нерезиденты.Во-вторых, часть игроков была лишена гривневого инструмента из-за превентивных действий Минфина и НБУ.В-третьих, из-за сохранения тенденции на снижение курса СКВ экспортеры неохотно продавали доллар, ограничиваясь «обязательным минимумом»Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 08 мая, в четверг, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $241,6 млн. к отметке $166,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $203,8 млн. к $136,5 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 10 мая в целом продемонстрировал внутридневную относительную стабильность, очень аккуратно реагируя ценами на региональные «нюансы» в настроениях клиентов, состояние гривневой ликвидности и наличия или отсутствия достаточного количества СКВ для нормальной торговой деятельности.Исходя из только что перечисленных курсо- и трендоформирующих факторов заметим, что в течение четверга «американец» прибавил в цене на рынке Запорожья, не изменился в Одессе и Крыжополе, подешевел, попутно сузив спред на рынках столицы, Днепра и Харькова.При этом итоговая ликвидность в целом повторила далекие от идеальных показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Днепра, констатировавший регресс на этом участке.Практически все рынки вышеперечисленных городов завершили сессию 10 мая в балансе спроса и предложения. Исключение составило Запорожье, где в четверг случился «перекос» в сторону спроса.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла в цене 2,0-3,0 коп. (Харьков, Киев), либо не изменилась (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 3,0 коп. (Запорожье).Позиция «предложение» 10-го либо потеряла 2,0-5,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Запорожье, Днепр, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 2,0-3,0 коп. (Киев, Харьков).Офера либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп. (Запорожье).Полагаю, стагнацией в оборотах наличных рынок по итогам четверга в первую очередь обязан «рваному» ритму из-за майских праздников, а также зыбкому состоянию рынка «зеленого» безнала, где ревальвационный для гривни процесс стал следствием выросшей активности монетарных властей, отдалив это место от настоящего рынка и в значительной степени лишив его объективности.Клиенты наличного рынка предпочитают не торопиться с масштабными валютообменными проектами, пытаясь дождаться большей определенности и объективности на валютном межбанке.А теперь самое время потолковать о нюансах торгов 10 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра.Торги 10 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,420 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню дилеры сохранили баланс, поддержав равновесие едва заметным повышением цен в паре доллар-гривня.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня едва заметно повысились - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки было необходимо из-за локальной активизации клиентских покупок.На этот час на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне достаточно вялой торговли. Но для выравнивания рынка уже пришлось немного снижать действующие цены, реагируя на «медвежьи» сводки с межбанка.По итогам четверга обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы опта «четверку», констатировали некоторое снижение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция спрос наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпела изменений, офера потеряли 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,08/26,13 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительного, на 2,0 коп., повышения более значимых бидов.Сразу пополудни на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного повысившись в паре доллар-гривня, составили: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB, следуя за настроениями клиентов.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая на сей раз нуждалась в некотором снижении действующих цен.При этом итоговый баланс спрос/предложение не сумел обеспечить приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с двумя минусами», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.На протяжении 10 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием 08 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, позиция «предложение» понизилась на 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 мая уровнями 31,15/31,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 10 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения. В большинстве случаев им в течение первой половины четверга это достигалось незначительным ростом цен, а после обеда их снижением.При этом стартовавшее еще на излете азиатской сессии рынка forex постепенное повышение пары евро-доллар, которое в конечном счете «вылилось» в возвращении главной валютной пары выше концептуальнозначимой отметки $1,1900, было учтено нашими валютчиками, которые несколько повысили офера евронала в течение четверга.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,15/31,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 10 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с двумя минусами», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 мая по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,165/26,190 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневой ликвидности – там сохранился начатый накануне ее рост. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 41 913,4 млн. грн. к отметке 47 826,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного возобновления девальвационного процесса в гривне.Рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, просели, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.К 10.19 на межбанке произошла радикальная смена тренда – появившиеся там «быки» подняли цену «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Наш консультант, однако, не верит в продолжительность этого роста.По состоянию на 10.47 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 26,21/26,24 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж.Около 11.09 прогноз о недолговечности роста курса безналичного доллара реализовался – пара доллар-гривня на межбанке понизилась к 26,18/26,20 UAH/USD.Дополуденная попытка отскока долларовых цен на межбанке вызванная оферами СКВ экспортеров сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,20/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта динамика пребывает в диссонансе со значительным ростом гривневых остатков на коррсчетах НБУ.12.05 котировки доллара на межбанке понизилась к 26,17/26,19 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ, так что, есть вероятность пролонгации отката.Около 12.40 котировки безналичного «американца» совершили миниотскок: 26,18/26,20 UAH/USD. «Думаю, это здешний штатный кот Рыжик шалит», - успокоил нас гуру.Наконец, около 13.00 Киева на фоне не тронувшихся с отметки 26,18/26,20 UAH/USD котировок доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 мая с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 10 мая по спросу не изменился, по предложению упал на 10,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 10 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1915, понизившись до $1,1904 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,1900 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 11 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты пока «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,13 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 31,15/31,35 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 мая спрос и офера не изменились); рубль - 0,400/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 11 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения и появившихся оптовых продажах доллара, сменивших «перекос» из-за утреннего жесткого доминирования спроса на баланс спрос/предложение. Эти перемены не привели к ценовой ревизии – котировки рынка остались на утреннем уроне - 26,08/26,15 UAH/USD, евро - 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня не изменились - 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 31,15/31,30 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB. Ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,16 UAH/USD, евро – 31,15/31,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,4120 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 31,10/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,10/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,90/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,05/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,15 UAH/USD; евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,422 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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