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Итоги: Прогнозы 14.05.18

Итоги: Прогнозы 14.05.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:48

Итоги: Прогнозы 14.05.18

ФРС повысит ставки в июне, далее в сентябре, - опрос WSJ.

Результаты опроса WSJ 60 экономистов:
- 98% респондентов ожидают повышения ставки ФРС на заседании в июне;
- средняя вероятность изменения оценивается в 85%;
- 76% респондентов ожидают следующего повышения ставки в сентябре;
- средняя вероятность изменения ставки в сентябре оценивается в 64%;
- 19% респондентов считают, что ФРС будет изменять ставку в декабре, вместо сентября, в третьем повышении в этом году.

Понедельничная сессия валютного межбанка в Украине прошла довольно «скучно». Стартовавший бюджетный период и возобновившееся изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности регулятором, состоявшееся еще в пятницу, предопределили незначительное снижение средневзвешенного курса безналичного «американца».

«Настороженное» начало сессии на наличном рынке 14-го уже к полудню сменилось более спокойной и равновесной торговлей в паре доллар-гривня, выровнявшейся не без участия «текучки» «зеленых» торгов межбанка.

Думается, 15-16 мая на валютном межбанке из-за выросшего притока «минфиновской гривни» и «буридановым» выбором нерезидентов, получивших на руки заметную порцию гривневой ликвидности, будет «веселее».
Кроме вероятной активизации спроса на СКВ со стороны «варягов» 16 мая, толкающей курс «американца» вверх, на рынке будет присутствовать выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежит обязательно продать на рынке. Нелишне напомнить о старте бюджетного периода с неизбежным ростом спроса на гривневые активы для платежей в Казну, срок которых, истекает 20 мая. Так что на неделе вероятно сафари на гривню.

Так что на межбанке грядет нешуточная баталия, исход которой предсказать довольно сложно. Пока можно с уверенностью утверждать, что вырастет ликвидность торгов.

Рискнем предположить, что радикальных изменений в ценах безналичного доллара на ближайших торгах межбанка ожидать не следует. Более того, рынок безналичного доллара может вообще ожидать относительная стабильность.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
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