Итоги: Энергетика 14.05.18

Додано: Пон 14 тра, 2018 12:58

Трейдеры продолжают отыгрывать данные по числу буровых установок в США на прошлой неделе. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3% - до 1045 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 160 штук, или в 1,2 раза. Рост числа буровых установок свидетельствует о развитии буровой активности в стране и постепенном увеличении добычи нефти.



При этом главной новостью на рынке остается выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против страны.

Около миллиона баррелей нефти в день, скорее всего, исчезнет с мировых рынков нефти, когда США введут санкции против Ирана/



При этом аналитики отмечают, что пока еще неясно, повлияют ли новые санкции на ситуацию на нефтяном рынке так, как предполагается. Германия заявила, что защитит свои компании от санкций, Иран сообщил, что французская Total пока еще не выходила из доли по месторождениям в Иране, при этом китайские компании могут заполнить пустоту, возникшую из-за санкций США.



Решение США позволит сгладить наращивание добычи нефти в 2019 году, которое до этого сдерживалась в связи со сделкой ОПЕК+, а Россия и страны ОПЕК смогут сместить риторику со сдерживания добычи к росту без снижения мировых цен на нефть.

В Bank of America Merrill Lynch в четверг предсказали цель Brent $90 за баррель во втором квартале 2019 г., и отметили «риск $100 за баррель» в следующем году. Хотя мы обеспокоены тем, что эта рыночная динамика может разворачиваться в более короткие сроки.»



В прошлом санкции против Ирана сократили экспорт нефти страны на около 1 млн. баррелей в день. Но так как ЕС и другие страны решили оставаться в «ядерной сделке», санкции США могут повлиять на объём около 350 тыс. баррелей в день, по оценке MUFG.

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на данных о росте числа буровых установок в США, а также прогнозах по «мягкому» увеличению уровней добычи в РФ и странах ОПЕК на фоне новых санкций США к Ирану.Цены на нефть в пятницу снизились, но рост за неделю сохранился.Цены на нефть снизились с максимального уровня за 3,5 года, но за неделю цены выросли, что стало второй неделей роста цены подряд. Фактором поддержки была неопределенность в том, сколько нефти может потерять мировой рынок в результате решения США возобновить санкции против Ирана.Baker Hughes: число активных нефтяных буровых в США выросло шестую неделю подряд.В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что за неделю до 11 мая количество активных нефтяных буровых в США выросло шестой раз подряд. Итак, по итогам отчетного периода в США:количество активных нефтяных буровых: 844 (+10 штук);количество активных газовых буровых: 199 (+3 штуки);всего активных буровых: 1045 (+13 штук).США, Управление энергетической информации: К концу 2019 года добыча нефти достигнет 12 млн. бар/сутки.Добыча нефти в США вырастет до 12 миллионов баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2019 года, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).Согласно ежемесячному обзору EIA, в следующем году объём производства сырья в США в среднем увеличится на 1,14 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 11,86 миллиона баррелей в сутки. В своём апрельском обзоре ведомство предрекало рост на 750.000 баррелей в сутки до 11,44 миллиона баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.Оценка EIA нефтедобычи в США на IV квартал 2019 года превышает предыдущий прогноз примерно на 500 000 баррелей в сутки, а в целом с января ведомство повысило прогноз более чем на 1 миллион баррелей нефти в сутки.По расчетам EIA, в текущем году добыча нефти в США вырастет на 1,37 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 10,72 миллиона баррелей в сутки.EIA сохранило прогноз спроса на нефть в США на уровне 20,38 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и немного понизило на следующий год – до 20,64 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий прогноз показывал рост до 20,70 миллиона баррелей в сутки.Вопреки стенаниям российской стороны, американский СПГ не спешит в Европу.Жалобы и крики руководства РФ и Газпрома были напрасными. Несмотря на отсутствие «Северного потока-2», американский СПГ не спешит на европейские рынки, а экспорт Газпрома растет.Platts напоминает, что СПГ из Соединенных Штатов - редкий гость в Европе, особенно в Северо-Западной (куда Газпром собирается провести «Северный поток-2»). При этом редкие продажи в Европу приносят американским производителям наибольшую прибыль.По расчетам Platts, самый прибыльный рынок для американского СПГ - Турция, где netback составил $4,32 за MMBtu. За Турцией следуют Англия, Испания и Бразилия.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: