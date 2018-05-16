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Итоги: Энергетика 16.05.18

Итоги: Энергетика 16.05.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:17

Итоги: Энергетика 16.05.18

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США.

По состоянию на 08.25 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до $78,19 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до $71,11 за баррель.

По данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 миллиона баррелей, по данным той же организации.

Между тем запасы бензина снизились на 3,4 миллиона баррелей (против ожиданий снижения на 1,42 миллиона), дистиллятов - на 768 тысяч баррелей (ожидали снижения запасов на 2,2 миллиона баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 62 тысячи баррелей.

Официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США, будут опубликованы позднее в среду.
«Мы ожидаем, что данные минэнерго дадут "медвежий" стимул ценам, учитывая рост числа буровых установок и уровня добычи в США», - таково мнение аналитиков сингапурской брокерской компании Phillip Futures.

Нефть во вторник закрылась с ростом — опасения относительно сбоев в поставках в связи с политическими волнениями на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до самого высокого уровня за 3,5 года.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI прибавила 35 центов, или 0,5%, до уровня $71,31 за баррель. В четверг она достигла отметки в $71,36, что является самым высоким показателем с 26 ноября 2014 года.

Июльская нефть Brent выросла на 20 центов, или 0,3%, до $78,43 за баррель, показав еще одно закрытие на уровне конца ноября 2014 года.

«Европейские и азиатские покупатели Brent оценивают риски и реалии последствий от санкций в отношении Ирана в связи с усилением напряженности в секторе Газа, а также неспособностью традиционных производителей нефти марки Brent заполнить эту пустоту», - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Спред между сортами WTI и Brent увеличился до более чем $7 за баррель. «Спред между двумя контрактами - это в основном Европа и Азия, кричащие о том, что они хотят больше нефти из Соединенных Штатов, чтобы заполнить потенциальную пустоту и обеспечить потребность в нефти».

Аналитики прогнозируют, что экспорт нефти из Ирана может быть сокращен примерно на 0,5 миллиона баррелей в день, так как Южная Корея и Япония сокращают импорт, - сказали аналитики J.P. Morgan в недавнем докладе.

Тем не менее, «мы не ожидаем, что Китай сократит импорт нефти из Ирана с учетом их долгосрочных подписанных контрактов и платежеспособности в юанях», - сказал Абхишек Дешпанде, глава исследования и стратегии нефтяного рынка в J. Р. Morgan.

Июньский бензин вырос на 0,2% до $2,205 за галлон, в то время как июньский мазут незначительно изменился, закрывшись на уровне $2,2 за галлон.

API: запасы сырой нефти в США неожиданно выросли почти на 5 млн баррелей.

Как следует их опубликованных во вторник данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 11 мая неожиданно и сильно выросли, а запасы бензина ощутимо сократились. Итак, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: +4,845 млн.;
запасы в Кушинге: +62 000;
запасы бензина: -3,369 млн.;
запасы дистиллятов: -0,768 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно прогнозу 7 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -1,5 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов ждут снижения, 2 - роста);
запасы бензина: -1,5 млн. (медианный прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 1 — роста);
запасы дистиллятов: -1,9 млн. (медианный прогноз: все 7 экспертов ждут снижения);
запасы сырой нефти в Кушинге: +0,55 млн. (собственный прогноз Bloomberg).

«Вероятно, американские производители активно хеджируют будущую добычу на текущих высоких уровнях», - полагает Уолтер Циммерман из ICAP-TA. - «В то же время, я не вижу желающих продавать Brent на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке».

Отметим, что во вторник спред между котировками ближайших фьючерсов на Brent и WTI достигал $8.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes
дядя Caша
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