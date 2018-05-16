Итоги: Энергетика 16.05.18

Додано: Сер 16 тра, 2018 13:17

По данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 миллиона баррелей, по данным той же организации.



Между тем запасы бензина снизились на 3,4 миллиона баррелей (против ожиданий снижения на 1,42 миллиона), дистиллятов - на 768 тысяч баррелей (ожидали снижения запасов на 2,2 миллиона баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 62 тысячи баррелей.



Официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США, будут опубликованы позднее в среду.

«Мы ожидаем, что данные минэнерго дадут "медвежий" стимул ценам, учитывая рост числа буровых установок и уровня добычи в США», - таково мнение аналитиков сингапурской брокерской компании Phillip Futures.



«Европейские и азиатские покупатели Brent оценивают риски и реалии последствий от санкций в отношении Ирана в связи с усилением напряженности в секторе Газа, а также неспособностью традиционных производителей нефти марки Brent заполнить эту пустоту», - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.



Спред между сортами WTI и Brent увеличился до более чем $7 за баррель. «Спред между двумя контрактами - это в основном Европа и Азия, кричащие о том, что они хотят больше нефти из Соединенных Штатов, чтобы заполнить потенциальную пустоту и обеспечить потребность в нефти».



Аналитики прогнозируют, что экспорт нефти из Ирана может быть сокращен примерно на 0,5 миллиона баррелей в день, так как Южная Корея и Япония сокращают импорт, - сказали аналитики J.P. Morgan в недавнем докладе.



Тем не менее, «мы не ожидаем, что Китай сократит импорт нефти из Ирана с учетом их долгосрочных подписанных контрактов и платежеспособности в юанях», - сказал Абхишек Дешпанде, глава исследования и стратегии нефтяного рынка в J. Р. Morgan.

Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США.Нефть во вторник закрылась с ростом — опасения относительно сбоев в поставках в связи с политическими волнениями на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до самого высокого уровня за 3,5 года.API: запасы сырой нефти в США неожиданно выросли почти на 5 млн баррелей.Как следует их опубликованных во вторник данных Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за неделю до 11 мая неожиданно и сильно выросли, а запасы бензина ощутимо сократились. Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +4,845 млн.;запасы в Кушинге: +62 000;запасы бензина: -3,369 млн.;запасы дистиллятов: -0,768 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 7 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -1,5 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов ждут снижения, 2 - роста);запасы бензина: -1,5 млн. (медианный прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 1 — роста);запасы дистиллятов: -1,9 млн. (медианный прогноз: все 7 экспертов ждут снижения);запасы сырой нефти в Кушинге: +0,55 млн. (собственный прогноз Bloomberg).«Вероятно, американские производители активно хеджируют будущую добычу на текущих высоких уровнях», - полагает Уолтер Циммерман из ICAP-TA. - «В то же время, я не вижу желающих продавать Brent на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке».Отметим, что во вторник спред между котировками ближайших фьючерсов на Brent и WTI достигал $8.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: