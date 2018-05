Итоги: Валюта 16.05.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

По состоянию на 08.55 Киева стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4, или на 0,31%, до $1294,3 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,25% - до $16,31 за унцию.



Во вторник золото подешевело до минимальной за текущий год отметки в $1288,2 на фоне роста курса доллара. Инвесторы позитивно оценили сигналы министерства торговли США о росте экономики страны на фоне статистики розничных продаж в апреле, а также общих потребительских расходов.



Несмотря на то, что объем розничных продаж в стране вырос ниже прогноза - на 0,3% к предыдущему месяцу, потребительские расходы увеличиваются более быстрыми темпами, чем ожидалось.



По данным ведомства, потребительские расходы, на которые приходится около 70% ВВП страны, выросли на 2,5% в годовом выражении в начале II квартала. По итогам первого квартала показатель вырос лишь на 1,1%, что оказалось самым медленным ростом за последние пять лет.



Золото традиционно торгуется противоположно доллару, так как рост стоимости американской валюты делает покупку металла менее привлекательной для держателей других валют.



Курс доллара к мировым валютам в среду утром незначительно снижается, инвесторы надеются на улучшение отношений США и Китая и отыгрывают новости об отказе КНДР вести переговоры с Южной Кореей.



По состоянию на 09.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,1840 за евро против $1,1840 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥110,28 за доллар со ¥110,32 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался при этом на 0,03%, до 93,24 пункта.



Поддержку американской валюте продолжают оказывать события вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с компании.



По мнению опрошенных Market Watch аналитиков, до полного урегулирования конфликта между США и Китаем далеко, однако рынки надеются на то, что Китай может снизить пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты из США в обмен на снятие запретов в отношении ZTE.



«Это снижение риска торговой войны США и Китая помогло повысить доходность казначейских облигация США», - сказал аналитик Hantec Markets Ричард Перри. По его словам, показатели доходности являются драйвером валют, поддерживая курс доллара. На данный момент доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается на 0,31 базисного пункта, до 3,071%, днем ранее показатель достигал 3,095% и вырос по итогам торгов вторника на 2,28 базисного пункта.



Вместе с тем валютные трейдеры обратили внимание на обострение напряженности на Корейском полуострове. КНДР в среду отказалась от участия в переговорах с Южной Кореей по итогам состоявшейся 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне главы Северной Кореи Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Поводом для отказа послужило проведение в Южной Корее совместно с США военно-воздушных учений Max Thunder.



Фьючерсы на золото упали во вторник после оптимистичных экономических данных США, усилив давление от роста доходности десятилетних бумаг казначейства США и посылая цены на металл ниже ключевой линии $1300.

Золото показало шестое снижение за семь сессий, так как отчеты показали, что продажи в магазинах США выросли в апреле во второй раз подряд, что свидетельствует о том, что экономика ускорилась после более медленного начала года. Отдельный отчет показал экономический рост в Нью-Йорке.



По итогам торгов на СОМЕХ июньское золото потеряло 27,90 долл. США, или 2,1%, до уровня $1290,30 за унцию. По данным «Итогов», это самый низкий уровень закрытия с конца декабря и самый большой однодневный долларовый и процентный спад с середины декабря 2016 года. Откат золота подталкивает его ниже его 200-дневной скользящей средней на $1 307,80 впервые с конца декабря.



«Связка новостей, в основном экономически позитивных, оказывала давление на золото», - сказал Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc.

«Розничные продажи, показатели Empire State были хорошими и усилили ожидания дополнительного увеличения процентной ставки позже в 2018 году», - сказал он. - «Последний импульс в краткосрочных процентных ставках приводит к дальнейшему росту доллара США, что также ведет к снижению цен на золото».



«Важно отметить, что желтый металл упал ниже основной технической поддержки на уровне $1300», - сказал Джим Вайкофф, старший аналитик компании Kitco Metals. - «Снижение ниже этого ключевого уровня привело к тому, что на фьючерсном рынке было продано множество ордеров, чтобы снизило цены».



Индекс доллара США USDX поднялся на 0,7% до 93,25 пункта, поднявшись второй день подряд.

Июльское серебро снизилось на 2,3% до $16,269 за унцию.



Июльская платина снизилась на 1,9% до $897,20 за унцию, а июньский палладий упал на 1,3% до $983,20 за унцию.



Курс доллара во вторник достиг максимума за 2018 г. на фоне роста доходности казначейских облигаций.



Доллар США вырос против корзины основных валют во вторник до максимального уровня с декабря, так как вышедшие данные показали роста расходов потребителей, и это усилило давление в сторону продажи государственных облигаций США при росте их доходности — по 10-летним казначейским облигациям она выросла до максимального уровня с июля 2011 г.



Индекс доллара USDX вырос на 0,6% до 93,24 пунктов, после роста в течение дня до 93,45 пунктов.



Против иены доллар вырос на 0,6% до ¥110,31 — наиболее высокого уровня с февраля.



Восстановление доллара, вероятно, опирается на рост кривой доходности казначейских облигаций, относительно крепкие данные по розничным продажам.

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума на 3,095%, что выше ключевого психологического уровня 3%, который тестировался в конце апреля.

Более слабые экономические новости из еврозоны и Великобритании также помогли доллару укрепиться против евро и фунта.



Рост экономики США опережает большинство развитых стран и ФРС, вероятно, существенно обгонит большинство основных центральных банков в нормализации денежной политики.



Пара евро-доллар достигла во вторник нового минимума 2018 г. на $1,1821 после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по экономическому росту в Германии.

Фунт также в течение дня достиг нового минимума 2018 г. против доллара на $1,3452, перед тем как уменьшить снижение до 0,3% до $1,3507.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 мая повысился на 38,69 коп. и составил 62,3033 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 2,68 коп., на торгах вторника понизился на 3,96 коп., оказавшись на уровне 26,2108 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 мая с уровней предыдущего закрытия 26,17/26,19 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.08 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,16/26,19, а спустя 35 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,20/26,23 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.30 Киева. Стабильность цен обеспечивалась равновесием покупок и продаж доллара, она же позволила около 11.30 сузить спред до 26,20/26,22 UAH/USD.

С этого момента стартовала «ситуативная коррекция» СКВ, понизившая ее по состоянию на 11.47 до 26,19/26,20 UAH/USD.



Пополудни, с 12.21 новые покупки доллара приподняли его курс до 26,195/26,205 UAH/USD. На фоне этих цен около 12.58 межбанк ушел на обеденный перерыв, а доллар, сохранив склонность к росту, уже к 13.15 вырос до 26,20/26,22 UAH/USD.

«Американец» на межбанке не покидал этот уровень до 14.20, возобновив с этого часа коррекцию и понизившись до 26,195/26,215 UAH/USD.



Начав с 16.15 единичными продажами доллар поэтапно уронили до 26,185/26,200 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до самого закрытия торгов.



На цифре 26,185/26,200 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 15 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2108 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,61% с 28,0672 UAH/USD до 26,2108 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, рост состоялся на ожиданиях погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Мероприятие «освобождало» около 1,0 млрд. дополнительной гривневой ликвидности, часть которой может оказаться на межбанке.



Во-вторых, присутствие нерезидентов в гривневых гособлигациях потенциально чревата выходом полученной «варягами» гривни на межбанк с целью покупки СКВ и ее репатриации.



В-третьих, НБУ, активно размещавший депосертификаты на прошлой неделе, 14-го был пассивным, не «усугубляя» ситуацию с гривневой ликвидностью.



В-четвертых, начиная с 04 мая, средневзвешенный курс доллара на межбанке понизился с 26,3055 к отметке 26,1712 UAH/USD по состоянию на 14 мая, вызывая закономерное желание игроков выкупить эти низы.



Сдержанное подорожание доллара на межбанке во вторник сопровождалось столь же «скромным» ростом гривневой ликвидности, если судить по выросшему гривневому «навесу» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн. Незначительность роста индикатора поясняется состоявшимся накануне оттоком средств в уплату за приобретенные 11-го депосертификаты НБУ на сумму 21,922 млрд. грн., компенсированного мероприятием Минфина.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 мая заметно, на $79,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активизировалась скупка СКВ игроками, среди которых пока не было отмечено особой активности нерезидентов. Доллар торопились покупать в расчете на пролонгацию его подорожания.



Во-вторых, на межбанке 15 мая было что покупать. Как из-за выросшего притока экспортной СКВ, так и по причине сохранившегося перетока более дешевого наличного доллара на безналичный рынок.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.



Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 14 мая, во вторник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $177,9 млн. к отметке $270,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», повысившись со $156,68 млн. к $236,3 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в почти всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 15 мая в целом рос в цене.

Исключение составил Киев, где котировки «американца» ограничились сужением спреда.



«На поверхности» находится основная причина внутридневного незначительного (в пределах 2-х копеек) подорожания наличного «американца» - это появление на валютном межбанке «зеленых быков», оказавших влияние на настроения потенциальных клиентов «налички».



Кроме того, в контексте неоднократно упоминаемого перетока более дешевой наличной СКВ на дорогой валютный межбанк, участники проекта были вынуждены в течение вторника приподнимать действующие цены, акцентируя рост в более значимых бидах, чтобы не падал клиентский «принос» и не «мелел» поток «зелени» на валютный межбанк, оставляя разницу в профите коммбанков.



Обороты вторничной сессии на наличном «неформальном» рынке в целом повторили показатели предыдущей сессии, благодаря итоговому равновесию покупок и продаж.

Исключение снова составило Запорожье, валютчики которого не решились приподнять после обеда более значимую позицию спрос, ограничившись оферами и тем самым не смогли обеспечить сообразное спросу клиентское предложение СКВ. В результате закономерный итоговый «перекос» и потери в ликвидности.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо выросла на 2,0 коп.

Офера наличного доллара 15 мая либо потеряли копейку (Киев), либо выросли на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков, Запорожье), либо прибавили 2,0 коп., позиция предложение с закрытия 14 мая выросла на 2,0-4,0 коп.



Наличный «неформальный» рынок снова «возобновил» «родственные связи» на безналичным межбанком, во вторник последовав вверх посредством сообразного настроения клиентов, а также для сохранения перетока более дешевой наличной «зелени» на рынок «зеленого» безнала, реализуя дополнительный «приработок».



А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 15 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого обеспечили равновесием покупок и продаж приличную итоговую ликвидность. В немалой степени этому способствовала вовремя проведенная местными валютными дилерами ценовая ревизия, позволившая сохранить объемы поступления валюты от клиентов и баланс спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 15 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,423 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать незначительным повышением действующих цен.

Торговая активность после обеда немного прибавила.



По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,07/26,14 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценового «вмешательства».

По состоянию на полдень на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия, составив: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью уровне «ниже среднего» .



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая как считали местным оптовики-«неформалы» нуждалась в повышении цен сообразно настроениям на рынке «зеленого» безнала.



Оптовики немного приподняли действующие цены, одновременно сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее снова сумело обеспечить приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку», констатировали повторение хороших показателей предыдущей сессии.



На протяжении 15 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили столько же.



По сравнению с закрытием 14 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 мая уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 18,0 коп., офера потеряли 13,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 15 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным повышением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом стартовавшее с 15.30 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex в полной мере отразилось на курсовой динамике наличной пары евро-гривня рынка Днепра, которая заметно потеряла в цене.



Меж тем, «антиралли» пары евро-доллар на мировом валютном рынке в очередной раз констатировало жесткую зависимость этой динамики от уровня аппетита к риску. Доллар укреплялся относительно евро и других системных валют на сворачивания аппетитов к риску. Это проявлялось в заметном падении в это время цен на акции фондового рынка США. Действительно, американский фондовый рынок во вторник заметно упал после открытия, Dow Jones снижался с 24900 до 24700 пунктов.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1914 к отметке $1,1860, констатировав внутридневное его снижение на заметные 54 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 15 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1925 пара евро-доллар тотчас инициировала очень медленную коррекцию, понизив евро к началу европейской сессии форекса до $1,1916.



Старт европейских торгов, как всегда, сопровождался выросшей волатильностью и попытками курсовой разнополярной динамики пары. При этом, однако, пара евро-доллар не покидала район $1,1920.



Около 15.30 в США вышли ожидаемые рынком forex цифры статистики о розничных продажах в апреле, которые изрядно стимулировали рост доллара против всех системных мировых валют. Пара евро-доллар довольно быстро упала в цене, оказавшись около 17.00 Киева на цифре $1,1825, мучительно пытаясь выбраться из этой «ямы» в оставшееся до 19.35 Киева время.



Реабилитационное ралли сумело поднять пару евро-доллар к $1,1873 по состоянию на 19.30 Киева, однако вскоре энтузиазм «евробыков» иссяк, и пара вернулась в диапазон $1,1850-1,1855, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США во вторник после публикации данных о розничных продажах в США усилил подъем по отношению к евро и другим основным мировым валютам вслед за доходностью US Treasuries.



Между тем данные об ослаблении роста ВВП Германии и еврозоны в I квартале отрицательно сказываются на динамике евро.



Курс евро к доллару составил на 16.05 Киева во вторник $1,1851 по сравнению с $1,1925 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно японской повысился до ¥110,21 за $1 со ¥109,66 за $1 накануне.



Евро подешевел к иене на 0,1%, до ¥130,60.



Доходность 10-летних US Treasuries остается выше 3%, на фоне чего долларовый индекс USDX, отслеживающий динамику доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,6% и торгуется вблизи 93,3 пункта.



Розничные продажи в США в апреле 2018 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, также предполагал повышение на 0,3%.



Таким образом, подъем в апреле существенно замедлился с пересмотренных 0,8% в марте.



Кроме того, на этой неделе предстоят выступления ряда представителей Федрезерва, включая руководителей региональных банков Миннеаполиса и Атланты. В понедельник глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что американскому ЦБ следует избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, которое выровняет кривую доходности гособлигаций.



Доллар в дальнейшем ускорил рост и приблизился к максимуму года, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла и преодолела сопротивление на уровне 3,05% в реакции на сильные отчеты по розничным продажами в США и данными Empire Manufacturing. Доллар теснит всех основных конкурентов. Это не удивительно: рыночная оценка вероятности четырех повышения ставок в этом году теперь превышает 50%.



Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,5% до самого высокого уровня с максимума 2018 года, достигнутого 9 мая.



Пара доллар-иена по состоянию на 17.00 Киева выросла на 0,6% до 110,35, что является самым высоким уровнем с 5 февраля; пара поднялась выше сильного сопротивления в лице 200-дневного скользящего среднего значения, которое проходится на 110,18.



Пара евро-доллар на указанный час упала к $1,1825 по сравнению с закрытием $1,1925 14 мая.



Ускорение роста доллара спровоцировало снижение евро до $1,1825 - новые минимумы с начала года, несмотря на то, что ключевые розничные продажи в США в апреле оказались ниже ожиданий, увеличившись на 0,3% в месяц. Падение евро сопровождалось быстрым подъемом доходности 10-летних казначейских бумаг США выше 3,06%. Данные из Германии были неоднозначными, промышленное производство в Еврозоне расширилось, а показатели ВВП в I квартале были слабыми.



Фунт приближается к четырехмесячному минимуму по мере роста доллара. Пара фунт-доллар продолжает снижаться после того, как розничные продажи в США выросли в течение второго месяца подряд в апреле; фунт теряет 0,5% до $1,3487.



Фунт всего на 27 пунктов выше минимума 10 мая и торгуется уверенно ниже 200-дневного скользящего среднего значения, проходящего на $1,3555.

$1,3458 является минимумом 11 января. Пару продают алгоритмические торговые системы, некоторые стоп-лоссы сработали при прорыве ниже $1,3500, сказали дилеры из Европы.



Технически, фунт стерлингов все еще находится на пути к ключевому уровню $1,31, где проходит многолетняя трендовая линия, говорят эксперты.

Индекс производства в области Нью-Йорка (Empire Manufacturing) вырос до 20.1 пункта против 15.



Розничные продажи в за апрель выросли в соответствии с оценками в 0,3% м/м, хотя рост в предыдущем месяце был изменен до 0,8% с 0,6%. Апрельские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов («контрольная группа», показатель, используемый для расчета ВВП США), увеличились на 0,4%, как и ожидалось. При этом в марте, согласно пересмотренным данным, они повысились на 0,5%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.



В целом продажи в 9 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в апреле.



Наиболее значительный рост отмечен среди продаж одежды (1,4%), он был максимальным с марта 2017 года. Продажи автомобилей увеличились всего на 0,1% после скачка на 2,1% в марте. Продажи мебели выросли на 0,8%. Снижение отмечено в электронике (-0,1%), в товарах и услугах для здоровья (-0,4%), спорттоварах (-0,1%).



Продажи бензина на АЗС выросли на 0,8%, самыми значительными темпами с января.



Цены на бензин в США близки к максимуму с 2014 года, что, вероятно, поддержало показатель розничных продаж в апреле, поскольку Минторг не проводит корректировку с учетом колебаний цен на отдельные товары и услуги.

Розничные продажи без учета автомобилей в апреле выросли на 0,3%, что было слабее как мартовского уровня (0,4%), так и ожиданий рынка (0,5%). Показатель, не учитывающий машины и бензин, увеличился также на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%.



Стало быть, в истекшие с предыдущего обзора сутки на мировом рынке forex ситуация кардинально изменилась. Если в понедельник незадолго до 17.00 Киева пара евро-доллар прикоснулась к отметке $1,20, сутки спустя. 15-го, во вторник незадолго до 17.00 пара обвалилась почти к $1,182.



Таким образом, снижение за 24 часа составило 180 пунктов. Причем никаких поводов для такого движения со стороны новостного фона не было. Правда, во вторник очередная волна снижения началась четко после публикации данных по розничным продажам в США в 15.30 Киева, но данные вышли на уровне прогноза, 0,3% м/м.



Без учета автомобилей данные вышли хуже прогноза, но зато предыдущие данные были пересмотрены вверх. В годовом выражении показатель слегка упал с 4,9% г/г до 4,7% г/г. Ситуация в целом позитивная, и выход вторничных данных по большому чету, ничего изменил.



Профильные гуру единодушно указывают на то, что рост курса доллара вызван повышением доходностей облигаций Казначейства США. Действительно, на этой неделе за два дня доходность 10-летних облигаций США подскочила с 2,95% до 3,05%. Отметка 3% показана впервые с января 2014 года.

При этом американский фондовый рынок во вторник заметно упал после открытия, Dow Jones снижался с 24900 до 24700 пунктов.



Помнится, мы уже указывали на то, что такая реакция является парадоксальной и не может быть продолжительной.

Рост доходностей означает падение облигаций в цене не больше и не меньше.



Если падают и американские акции, и облигации США, то доллар должен был бы тоже терять в цене, поскольку это изрядный отток из американских активов.



На деле предпосылок для такого подобного катаклизма нет и в помине.



Приходится снова повторить нашу гипотезу, о том, что рост доллара является следствием краткосрочного дефицита долларовой ликвидности, вызванного массовой распродажей на рынке облигаций в США.



А затем долларовая ликвидность, полученная от распродаж облигаций, должна будет куда-то двинуться, и, скорее всего, это будет американский фондовый рынок.



В прошлый раз эта гипотеза реализовалась - фондовые индексы США заметно выросли. В какой-то момент, на прошлой неделе, это ослабило и доллар.



Но во вторник пара евро-доллар обновила минимумы года. Очевидно, имевшая место с начала мая новая волна роста аппетитов к риску (за это время индекс Dow Jones вырос с 23550 до 24950 пунктов) уже не в такой степени привела к падению доллара, как это было в прошлом году и до конца января 2018 года.



Тем не менее, на сколь-нибудь значимый отскок в паре евро-доллар, думается, все-таки можно рассчитывать. Это дает основание для ожидания роста по паре евро-доллар к $1,21-1,22 в краткосрочной перспективе. Тем более, что пара евро-доллар, обновив минимумы года, уже отскочила довольно заметно, к $1,1873.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 15 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила хорошие показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 18,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 мая по спросу и по предложению не изменились.



Ожидания резкого скачка гривневой ликвидности 15 мая не оправдались. По всей видимости, символичным по нынешним меркам (с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн.) ростом остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ обязаны погашению Минфином трехмесячных ОВГЗ на фоне состоявшихся накануне гривневых платежей за приобретенные у регулятора его депозитные сертификаты.



Во вторник также не был отмечен рост покупательской активности нерезидентов, которым досталась гривня после погашения ОВГЗ. Не исключено, «варяги» появятся на рынке в среду, когда вырастет приток экспортной СКВ из-за рубежа.



«Новейшая история» динамики средневзвешенного курса безналичного «американца» дает основание для предположения, что 15-го на межбанке были выкуплены «низы» доллара.

Напомним, с 04 мая курс СКВ снижался с уровня 26,3055 к отметке 26,1712 UAH/USD. Состоявшийся 11 мая символический отскок на 0,58 коп. вряд ли можно считать серьезным признаком смены тренда, а, вероятнее всего, банальной неготовности рынка к ситуативному преобладанию спроса.



Поэтому вероятность пролонгации состоявшегося во вторник некоторого роста средневзвешенного курса доллара остается высокой. «Американцу», судя по вышеупомянутых низах с дебюта мая, еще есть куда расти.



Но фактический рост курса останется низким. В первую очередь из-за стартовавшего бюджетного периода, сопровождающегося платежами в Казну.

Напомним, этот «сезон» завершится в пятницу, 18 мая, удерживая курс «американца» на межбанке на «коротком поводке».



Полагаю, момент истины на торгах безналичным долларом наступит 16 мая, когда выросшему притоку экспортной выручки из-за рубежа будут противостоять репатриирующие в противоположном направлении дивиденды нерезиденты.



Представляется, обороты торгов заметно вырастут, но курсовая динамика (предположительно, «бычья»), останется сдержанной.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Покупатели СКВ, обзаведясь гривней с погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, продолжают покупать СКВ.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки радикальной смены тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось сужение. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной инициации если не ревальвации, то, во всяком случае, стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .



Причина заметного снижения объема гривневого навеса, по всей видимости, таится в очередной активизации НБУ на рынке гривневого ресурса – во вторник Институтская разместила свои депосертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., из которых «короткие» бумаги (overnight) составили 2,227 млрд. грн., двухнедельные продали на сумму 12,057 млрд. грн., снова обездолив рынок.



К 10.35 безналичный доллар приподнялся к 26,22/26,24 UAH/USD, однако, ввиду состояния гривневой ликвидности, вряд ли курс СКВ поднимется высоко.



По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке ожидаемо заморозили рост, консолидировавшись на цифре 26,22/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.



На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.



Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.08 цена безналичного доллара на межбанке не покинула отметку 26,195/26,205 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Около 13.30 Киева на фоне расширения спреда и фактической неизменности цен (26,19/26,21 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали об относительной стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке (26,06-08/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,05/31,350UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,15/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,15/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,90/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,11/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,14 UAH/USD; евро – 31,10/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота растет в среду утром после достижения минимума 2018 года накануне.Курс доллара к мировым валютам в среду утром незначительно снижается, инвесторы надеются на улучшение отношений США и Китая и отыгрывают новости об отказе КНДР вести переговоры с Южной Кореей.Фьючерсы на золото упали во вторник после оптимистичных экономических данных США, усилив давление от роста доходности десятилетних бумаг казначейства США и посылая цены на металл ниже ключевой линии $1300.Золото показало шестое снижение за семь сессий, так как отчеты показали, что продажи в магазинах США выросли в апреле во второй раз подряд, что свидетельствует о том, что экономика ускорилась после более медленного начала года. Отдельный отчет показал экономический рост в Нью-Йорке.Курс доллара во вторник достиг максимума за 2018 г. на фоне роста доходности казначейских облигаций.Доллар США вырос против корзины основных валют во вторник до максимального уровня с декабря, так как вышедшие данные показали роста расходов потребителей, и это усилило давление в сторону продажи государственных облигаций США при росте их доходности — по 10-летним казначейским облигациям она выросла до максимального уровня с июля 2011 г.Индекс доллара USDX вырос на 0,6% до 93,24 пунктов, после роста в течение дня до 93,45 пунктов.Против иены доллар вырос на 0,6% до ¥110,31 — наиболее высокого уровня с февраля.Восстановление доллара, вероятно, опирается на рост кривой доходности казначейских облигаций, относительно крепкие данные по розничным продажам.Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума на 3,095%, что выше ключевого психологического уровня 3%, который тестировался в конце апреля.Более слабые экономические новости из еврозоны и Великобритании также помогли доллару укрепиться против евро и фунта.Рост экономики США опережает большинство развитых стран и ФРС, вероятно, существенно обгонит большинство основных центральных банков в нормализации денежной политики.Пара евро-доллар достигла во вторник нового минимума 2018 г. на $1,1821 после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по экономическому росту в Германии.Фунт также в течение дня достиг нового минимума 2018 г. против доллара на $1,3452, перед тем как уменьшить снижение до 0,3% до $1,3507.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,61% с 28,0672 UAH/USD до 26,2108 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 15 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 15 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, рост состоялся на ожиданиях погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Мероприятие «освобождало» около 1,0 млрд. дополнительной гривневой ликвидности, часть которой может оказаться на межбанке.Во-вторых, присутствие нерезидентов в гривневых гособлигациях потенциально чревата выходом полученной «варягами» гривни на межбанк с целью покупки СКВ и ее репатриации.В-третьих, НБУ, активно размещавший депосертификаты на прошлой неделе, 14-го был пассивным, не «усугубляя» ситуацию с гривневой ликвидностью.В-четвертых, начиная с 04 мая, средневзвешенный курс доллара на межбанке понизился с 26,3055 к отметке 26,1712 UAH/USD по состоянию на 14 мая, вызывая закономерное желание игроков выкупить эти низы.Сдержанное подорожание доллара на межбанке во вторник сопровождалось столь же «скромным» ростом гривневой ликвидности, если судить по выросшему гривневому «навесу» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 519,6 млн. грн. к отметке 54 563,8 млн. грн. Незначительность роста индикатора поясняется состоявшимся накануне оттоком средств в уплату за приобретенные 11-го депосертификаты НБУ на сумму 21,922 млрд. грн., компенсированного мероприятием Минфина.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 мая заметно, на $79,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, активизировалась скупка СКВ игроками, среди которых пока не было отмечено особой активности нерезидентов. Доллар торопились покупать в расчете на пролонгацию его подорожания.Во-вторых, на межбанке 15 мая было что покупать. Как из-за выросшего притока экспортной СКВ, так и по причине сохранившегося перетока более дешевого наличного доллара на безналичный рынок.В-третьих, тема «синдрома понедельника» (начало недели редко балует рынок оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.Анонсированное выше заметное снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 14 мая, во вторник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $177,9 млн. к отметке $270,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», повысившись со $156,68 млн. к $236,3 млн.О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в почти всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 15 мая в целом рос в цене.Исключение составил Киев, где котировки «американца» ограничились сужением спреда.«На поверхности» находится основная причина внутридневного незначительного (в пределах 2-х копеек) подорожания наличного «американца» - это появление на валютном межбанке «зеленых быков», оказавших влияние на настроения потенциальных клиентов «налички».Кроме того, в контексте неоднократно упоминаемого перетока более дешевой наличной СКВ на дорогой валютный межбанк, участники проекта были вынуждены в течение вторника приподнимать действующие цены, акцентируя рост в более значимых бидах, чтобы не падал клиентский «принос» и не «мелел» поток «зелени» на валютный межбанк, оставляя разницу в профите коммбанков.Обороты вторничной сессии на наличном «неформальном» рынке в целом повторили показатели предыдущей сессии, благодаря итоговому равновесию покупок и продаж.Исключение снова составило Запорожье, валютчики которого не решились приподнять после обеда более значимую позицию спрос, ограничившись оферами и тем самым не смогли обеспечить сообразное спросу клиентское предложение СКВ. В результате закономерный итоговый «перекос» и потери в ликвидности.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Киев), либо выросла на 2,0 коп.Офера наличного доллара 15 мая либо потеряли копейку (Киев), либо выросли на 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Харьков, Запорожье), либо прибавили 2,0 коп., позиция предложение с закрытия 14 мая выросла на 2,0-4,0 коп.Наличный «неформальный» рынок снова «возобновил» «родственные связи» на безналичным межбанком, во вторник последовав вверх посредством сообразного настроения клиентов, а также для сохранения перетока более дешевой наличной «зелени» на рынок «зеленого» безнала, реализуя дополнительный «приработок».А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 15 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого обеспечили равновесием покупок и продаж приличную итоговую ликвидность. В немалой степени этому способствовала вовремя проведенная местными валютными дилерами ценовая ревизия, позволившая сохранить объемы поступления валюты от клиентов и баланс спрос/предложение.Впрочем, по порядку.Торги 15 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,423 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение.Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB). Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на «среднем» уровне.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам пришлось поддержать незначительным повышением действующих цен.Торговая активность после обеда немного прибавила.По итогам дня, благодаря равновесию покупок и продаж, обороты немного выросли, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии.В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 2,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,07/26,14 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценового «вмешательства».По состоянию на полдень на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия, составив: 26,05/26,12 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью уровне «ниже среднего» .После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая как считали местным оптовики-«неформалы» нуждалась в повышении цен сообразно настроениям на рынке «зеленого» безнала.Оптовики немного приподняли действующие цены, одновременно сохраняя равновесие покупок и продаж.Последнее снова сумело обеспечить приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку», констатировали повторение хороших показателей предыдущей сессии.На протяжении 15 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили столько же.По сравнению с закрытием 14 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 мая уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 18,0 коп., офера потеряли 13,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 15 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным повышением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.При этом стартовавшее с 15.30 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex в полной мере отразилось на курсовой динамике наличной пары евро-гривня рынка Днепра, которая заметно потеряла в цене.Меж тем, «антиралли» пары евро-доллар на мировом валютном рынке в очередной раз констатировало жесткую зависимость этой динамики от уровня аппетита к риску. Доллар укреплялся относительно евро и других системных валют на сворачивания аппетитов к риску. Это проявлялось в заметном падении в это время цен на акции фондового рынка США. Действительно, американский фондовый рынок во вторник заметно упал после открытия, Dow Jones снижался с 24900 до 24700 пунктов.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 15 мая ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,423 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила хорошие показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 18,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 мая по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Покупатели СКВ, обзаведясь гривней с погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, продолжают покупать СКВ.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки радикальной смены тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось сужение. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной инициации если не ревальвации, то, во всяком случае, стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .Причина заметного снижения объема гривневого навеса, по всей видимости, таится в очередной активизации НБУ на рынке гривневого ресурса – во вторник Институтская разместила свои депосертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., из которых «короткие» бумаги (overnight) составили 2,227 млрд. грн., двухнедельные продали на сумму 12,057 млрд. грн., снова обездолив рынок.К 10.35 безналичный доллар приподнялся к 26,22/26,24 UAH/USD, однако, ввиду состояния гривневой ликвидности, вряд ли курс СКВ поднимется высоко.По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке ожидаемо заморозили рост, консолидировавшись на цифре 26,22/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Пополудни, на 12.08 цена безналичного доллара на межбанке не покинула отметку 26,195/26,205 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.Около 13.30 Киева на фоне расширения спреда и фактической неизменности цен (26,19/26,21 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали об относительной стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке (26,06-08/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,05/31,350UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,15/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,15/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,90/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,11/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,14 UAH/USD; евро – 31,10/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

